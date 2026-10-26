Kleiner Foodcourt im Bahnhof Zoo geplant: Panda Express, NENI Deli, Zeit für Brot und Coffee Fellows ziehen ein

Im Bahnhof Berlin Zoologischer Garten entsteht ein neuer Foodcourt. Betreiber ist Lagardère Travel Retail Deutschland. An der Verbindung zwischen S-Bahn- und Fernbahnhalle werden nach umfassender Sanierung vier Gastronomiekonzepte eröffnen: Panda Express, NENI Deli, Zeit für Brot und Coffee Fellows.

So soll „Zeit für Brot“ im Bahnhof Zoo Foodcourt aussehen. © Architekturbüro Kilic

Foodcourt im Bahnhof Zoo

Panda Express: Erster Standort außerhalb von US-Militärstützpunkten

Panda Express eröffnet am Bahnhof Zoo seinen ersten Standort im regulären deutschen Markt außerhalb von US-Militärstützpunkten. Bisher ist die Marke in Deutschland ausschließlich auf US-Militärbasen vertreten – seit 2022 in Ramstein, später in Grafenwöhr und 2025 in Böblingen . Betreiber dieser Standorte ist Lagardère Travel Retail . Die Freunde der American-Chinese Fastfoodküche werden begeistert sein.

NENI Deli: Levantinische Küche für unterwegs

Am Bahnhof Zoo entsteht ein NENI Deli – ein Deli-Konzept, das gemeinsam mit der Familie Molcho umgesetzt wird. NENI ist in Berlin bereits mit dem Restaurant NENI Berlin im 25hours Hotel Bikini Berlin vertreten, unweit des Bahnhofs Zoo . Das neue NENI Deli am Bahnhof Zoo ist ein anderes Format: ein Grab-and-go-Konzept für den Reisealltag, das bereits am Frankfurter Flughafen Terminal 3 eröffnet wurde .

Zeit für Brot: Handwerksbäckerei mit Bioland-Zutaten

Für den Foodcourt entsteht ein Bäckereikonzept mit den Signature-Produkten von Zeit für Brot. Die Backwaren werden handwerklich hergestellt, mit Bioland-Zutaten und langer Teigführung.

Coffee Fellows: Kaffee, Bagels und Snacks

Mit Coffee Fellows ist eine etablierte deutsche Coffeeshop-Marke im Foodcourt vertreten. Kaffeespezialitäten, Bagels und Snacks bieten eine unkomplizierte Pause – vom ersten Kaffee am Morgen bis zum schnellen Snack vor der Weiterfahrt.

Essen vor Ort oder zum Mitnehmen

Der Foodcourt bietet eine bequeme Verpflegungsmöglichkeit für den Reisealltag. Zusätzliche Verkaufsfenster machen die Gastronomie auch für schnelles Take Away direkt zugänglich. Der Konzeptmix reicht von American-Chinese Cuisine und levantinisch inspirierter Küche über Bäckerhandwerk bis zu Kaffeespezialitäten und Snacks.