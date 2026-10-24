Urlaub mit dem Dreisternekoch: Kevin Fehling geht 2027 sieben Mal auf der EUROPA an Bord

Der Hamburger Drei-Sterne-Koch kehrt 2027 auf sieben Reisen zurück in sein Restaurant THE GLOBE und empfängt die Gäste persönlich. Im Jahr 2027 wird Drei-Sterne-Koch Kevin Fehling auf sieben Reisen an Bord der MS Europa mitreisen und die Gäste in seinem Restaurant THE GLOBE persönlich mit seiner kulinarischen Handschrift begeistern.

The Globe by Kevin Fehling, MS Europa



Urlaub mit dem Dreisternekoch Kevin Fehling

„Die EUROPA ist für mich mehr als nur ein Schiff. Sie ist ein Stück meines Lebens“, erklärt Kevin Fehling Gourmet Report. „Vor rund 25 Jahren bin ich hier als ‚Smutje‘ an Bord gegangen. Dass ich nun schon seit sieben Jahren mein eigenes Restaurant auf ihr führe, hätte ich mir damals nicht träumen lassen.“

Sieben Reisen, ein Versprechen: Spitzenkulinarik mit persönlicher Note

Auf den folgenden Reisen wird der Drei-Sterne-Koch an ausgewählten Terminen persönlich an Bord sein. Für Reisen von Mai bis September 2027 gilt bei Buchung bis zum 31. Oktober 2026 ein Frühbuchervorteil.

Die vielfältige Westküste des amerikanischen Kontinents

Von Valparaiso nach San Francisco, 16.02. bis 19.03.2027 (31 Tage)

SILBER-Tarif ab 15.230 EURO pro Person bei Doppelbelegung, inkl. An- und Abreisepaket

Weitere Informationen: www.hl-cruises.de/EUR2703

Madeira und die iberische Halbinsel genießen

Von Funchal (Madeira) nach Palma de Mallorca, 07.05. bis 17.05.2027 (10 Tage)

PLATIN-Tarif ab 7.000 EURO pro Person bei Doppelbelegung, inkl. An- und Abreisepaket

Weitere Informationen: www.hl-cruises.de/EUR2707

Küstenzauber von Nizza bis Hamburg

Von Nizza bis Hamburg, 31.05. bis 16.06.2027 (16 Tage)

PLATIN-Tarif ab 9.650 EURO pro Person bei Doppelbelegung, inkl. Anreisepaket

Weitere Informationen: www.hl-cruises.de/EUR2710

Sommerliches Ostseerauschen

Von Hamburg nach Kiel, 18.07. bis 30.07.2027 (12 Tage)

PLATIN-Tarif ab 6.620 EURO pro Person bei Doppelbelegung

Weitere Informationen: www.hl-cruises.de/EUR2713

Mare Balticum: Tradition trifft Moderne

Von Hamburg nach Kiel, 30.08. bis 10.09.2027 (11 Tage)

PLATIN-Tarif ab 5.820 EURO pro Person bei Doppelbelegung

Weitere Informationen: www.hl-cruises.de/EUR2717

Goldene Aussichten auf Westeuropas Küsten

Von Hamburg nach Mallorca, 09.10. bis 25.10.2027 (16 Tage)

PLATIN-Tarif ab 8.590 EURO pro Person bei Doppelbelegung, inkl. Abreisepaket

Weitere Informationen: www.hl-cruises.de/EUR2721

Faszination südliches Afrika

Von Kapstadt nach Kapstadt, 17.11. bis 04.12.2027 (17 Tage)

PLATIN-Tarif ab 9.860 EURO pro Person bei Doppelbelegung, inkl. An- und Abreisepaket

Weitere Informationen: www.hl-cruises.de/EUR2724

Anmerkung: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Fehling bei den langen Touren komplett mitfährt. Er wird einige Tage mitfahren. So war es auch bei unserer Begegnung an Bord.

Von der EUROPA an die Spitze – und zurück

Kevin Fehling wurde 1977 in Delmenhorst geboren und absolvierte seine Ausbildung im Hotel Thomsen in Delmenhorst. Es folgten Stationen in namhaften Sterne-Restaurants wie dem Restaurant Wollenberg, dem Piment in Hamburg und der Schwarzwaldstube in Baiersbronn. Nach zwei Jahren als Souschef an Bord der EUROPA wechselte er als Küchenchef ins La Belle Epoque nach Lübeck-Travemünde, wo er 2012 mit nur 35 Jahren zum jüngsten Drei-Sterne-Koch Deutschlands avancierte.

2015 eröffnete er sein eigenes Restaurant THE TABLE in der Hamburger HafenCity – ein Chef‘s-Table-Konzept mit nur 22 Plätzen, das noch im ersten Jahr mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde. Die Auszeichnung wurde seither jährlich bestätigt. Hinzu kommen fünf schwarze Hauben und 19 Punkte vom Gault&Millau.

Im Oktober 2019 eröffnete Kevin Fehling sein zweites Restaurant: THE GLOBE by Kevin Fehling an Bord der MS EUROPA – eine Rückkehr zu den Wurzeln, denn hier begann einst seine Karriere auf See. Das Restaurant trägt bis ins letzte Detail seine Handschrift: Die schwarze Decke erinnert an den nächtlichen Sternenhimmel, runde Lampen ähneln Planeten – eine Hommage an Fehlings lebenslange Leidenschaft für die Astronomie, die bereits im Interview mit Bernhard Steinmann für den Gourmet Report deutlich wurde.

„Der Umgang mit der Endlichkeit, mit dem Tod, ist in dieser Gesellschaft ein Tabuthema. Ich beschäftige mich schon sehr lange mit Grenzwissenschaften, mit Astronomie“, sagte Fehling damals im Gespräch. Diese Tiefe spiegelt sich in seiner Küche wider: Jeder Teller erzählt eine Geschichte, jeder Gang ist ein Kapitel einer Reise. [Nachzulesen im vollständigen Interview: Bernhard Steinmann interviewt Kevin Fehling]

Ein Drei-Sterne-Koch zum Greifen nah

Lisa Wilken, Head of Luxury Cruises bei Hapag-Lloyd Cruises, betont gegenüber Gourmet Report: „An Bord unseres kleinen Luxusschiffes MS EUROPA gehören Kulinarik und Genuss auf Gourmetniveau seit jeher zur DNA. Einen Drei-Sterne-Koch mit eigenem Restaurant an Bord zu haben, ist in der Kreuzfahrt einzigartig. Daher sind wir besonders stolz, dass unsere Gäste ihn auch persönlich an Bord erleben können.“

Während seiner Zeit an Bord sucht Fehling den direkten Austausch: Er erläutert gelegentlich persönlich den Begrüßungsbrief, der jedes Menü im THE GLOBE einleitet, und kommt nach dem Dinner an die Tische. Der Willkommensbrief, den jeder Gast erhält, erzählt von Fehlings eigenen Reisen – eine Einladung, sein kulinarisches Konzept zu erleben. Auch sonst ist Fehling an Bord entspannt und nahbar, wie wir aus eigener Erfahrung berichten können.

Die Menüs im THE GLOBE sind inspiriert von den Märkten und Aromen der Welt, die Fehling auf seinen Reisen entdeckt hat. „Meine Kulinarik verbindet Genuss auf Gourmetniveau mit besonderen Momenten und Erlebnissen, welche die Kreuzfahrt unvergesslich machen“, so Fehling.

Seit 2020 ist Hapag-Lloyd Cruises Teil der TUI Cruises GmbH, was viele Gäste recht kritisch sehen, da viele neue Regeln von der zweitgrößten Reederei der Welt, Royal Caribbean, dem 50 % Partner bei TUI Cruises, stammen.

Informationen unter www.hl-cruises.de