Restaurant Week: Buchungsstart für Berlin und Hamburg

Ab sofort können Plätze für die Herbstausgabe der Restaurant Week gebucht werden. Vom 28. Oktober bis zum 22. November 2025 nehmen über 30 Restaurants in Berlin und Hamburg teil.
Restaurant Week
Das Angebot
Die teilnehmenden Restaurants servieren ein eigens komponiertes Drei-Gänge-Menü zum festen Preis. Ein Aperitivo von Martini ist inklusive. Das Format ermöglicht es, Restaurants aus allen Preisklassen kennenzulernen – ob als Erstbesuch oder als Stammgast.
Teilnehmende Restaurants
Die Auswahl reicht von gehobenen Adressen bis zu Kiez-Lokalen. In Berlin sind unter anderem dabei:
- eins44 – Moderne deutsche Küche mit mediterranen Einflüssen
- BRIKZ – Kreative Küche in urbanem Ambiente
- Remi – Handwerkliche Kochkunst
- Bundesbüdchen – Bodenständige Küche in entspannter Atmosphäre
- To The Bone – Fleischgerichte und BBQ-Kreationen
- BRLO Brwhouse – Craft-Beer-Brauerei mit eigener Küche
- Bonvivant – Vegane Sterneküche
Weitere Restaurants werden laufend ergänzt. Die vollständige Liste ist auf der offiziellen Website der Restaurant Week einsehbar: https://restaurant-week.de/restaurantweek
Berlin und Hamburg
Für Berlin ist es die dritte Ausgabe der Restaurant Week. Hamburg feiert in diesem Herbst Premiere. Damit wird das Format erstmals über die Hauptstadt hinaus ausgeweitet.
Buchung
Die Buchung ist ab sofort über die offizielle Website der Restaurant Week möglich. Da die Plätze in beliebten Restaurants erfahrungsgemäß schnell vergeben sind, empfiehlt sich eine frühzeitige Reservierung.
Zeitraum: 28. Oktober bis 22. November 2025
Städte: Berlin und Hamburg
Angebot: Drei-Gänge-Menü zum Festpreis, inkl. Aperitivo von Martini
Buchung: Ab sofort online https://restaurant-week.de/restaurantweek
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Restaurant Week
Zusammenfassung
Ab sofort können Plätze für die Restaurant Week gebucht werden. Vom 28. Oktober bis zum 22. November 2025 nehmen über 30 Restaurants in Berlin und Hamburg teil.