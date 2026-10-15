Restaurant Week: Buchungsstart für Berlin und Hamburg

Ab sofort können Plätze für die Herbstausgabe der Restaurant Week gebucht werden. Vom 28. Oktober bis zum 22. November 2025 nehmen über 30 Restaurants in Berlin und Hamburg teil.

Restaurant Week

Das Angebot

Die teilnehmenden Restaurants servieren ein eigens komponiertes Drei-Gänge-Menü zum festen Preis. Ein Aperitivo von Martini ist inklusive. Das Format ermöglicht es, Restaurants aus allen Preisklassen kennenzulernen – ob als Erstbesuch oder als Stammgast.

Teilnehmende Restaurants

Die Auswahl reicht von gehobenen Adressen bis zu Kiez-Lokalen. In Berlin sind unter anderem dabei:

eins44 – Moderne deutsche Küche mit mediterranen Einflüssen

– Moderne deutsche Küche mit mediterranen Einflüssen BRIKZ – Kreative Küche in urbanem Ambiente

– Kreative Küche in urbanem Ambiente Remi – Handwerkliche Kochkunst

– Handwerkliche Kochkunst Bundesbüdchen – Bodenständige Küche in entspannter Atmosphäre

– Bodenständige Küche in entspannter Atmosphäre To The Bone – Fleischgerichte und BBQ-Kreationen

– Fleischgerichte und BBQ-Kreationen BRLO Brwhouse – Craft-Beer-Brauerei mit eigener Küche

– Craft-Beer-Brauerei mit eigener Küche Bonvivant – Vegane Sterneküche

Weitere Restaurants werden laufend ergänzt. Die vollständige Liste ist auf der offiziellen Website der Restaurant Week einsehbar: https://restaurant-week.de/restaurantweek

Berlin und Hamburg

Für Berlin ist es die dritte Ausgabe der Restaurant Week. Hamburg feiert in diesem Herbst Premiere. Damit wird das Format erstmals über die Hauptstadt hinaus ausgeweitet.

Buchung

Die Buchung ist ab sofort über die offizielle Website der Restaurant Week möglich. Da die Plätze in beliebten Restaurants erfahrungsgemäß schnell vergeben sind, empfiehlt sich eine frühzeitige Reservierung.

Zeitraum: 28. Oktober bis 22. November 2025

Städte: Berlin und Hamburg

Angebot: Drei-Gänge-Menü zum Festpreis, inkl. Aperitivo von Martini

Buchung: Ab sofort online https://restaurant-week.de/restaurantweek

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