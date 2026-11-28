JRE Deutschland nimmt sechs neue Mitglieder auf. Die Jeunes Restaurateurs Deutschland (JRE) wachsen auf 77 Mitglieder. Bei ihrer Jahreshaupttagung in Neunburg vorm Wald nahm die Vereinigung sechs Gastronomen aus fünf Bundesländern auf: Luisa Jordan, Marcel Kube, Patrick Kühn, Max Schafirstein, Max Wilbrand und Marcel von Winckelmann. Ihre Betriebe reichen vom familiengeführten Hotelrestaurant bis zum Fine-Dining-Restaurant mit offener Küche.

Luisa Jordan, Marcel Kube, Patrick Kühn, Max Schafirstein, Max Wilbrand und Marcel von Winckelmann

Subscribe to our newsletter! By Subscribing I accept the privacy rules of Gourmet Report

Die Neuzugänge stehen für unterschiedliche Rollen und Konzepte in der Gastronomie. Neben Küchenchefs und Küchendirektoren gehören auch Gastgeber dazu, die Verantwortung für Service und Gästeerlebnis übernehmen. JRE-Präsident Oliver Röder sieht gerade in den verschiedenen Erfahrungen und Perspektiven eine Stärke des Netzwerks. Die Mitglieder wollten voneinander lernen, sich gegenseitig unterstützen und die Zukunft der Branche mitgestalten.

Regionale Produkte und internationale Einflüsse

In Köngernheim in Rheinhessen hat Luisa Jordan im familiengeführten Wellness- und Genusshotel Jordan’s Untermühle das Restaurant „Lu’s Bunter Genuss“ entwickelt. Dort verbindet die Küchenchefin regionale Produkte mit Aromen aus aller Welt. Ihr Konzept setzt damit auf eine Küche, die ihre regionale Herkunft betont und zugleich internationale Einflüsse aufnimmt.

Marcel Kube verantwortet das Gourmetrestaurant „1751“ im historischen Weinhaus Uhle in Schwerin. Seine Küche ist modern und gemüseorientiert; saisonale Produkte aus der Region stehen im Mittelpunkt. Das Restaurant wurde im Juni 2026 erstmals mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Nach den vorliegenden Berichten war es zugleich das erste Restaurant in der Landeshauptstadt Schwerin, das diese Auszeichnung erhielt.

Auch Patrick Kühn kommt aus einem Hotelbetrieb mit mehreren gastronomischen Angeboten. Als Küchendirektor verantwortet er die Kulinarik im Hotel Gut Immenhof in Malente. Im Fine-Dining-Restaurant „Rodesand“ arbeitet er mit Küchenchef Maximilian Cramer zusammen. Das Angebot umfasst außerdem das „Melkhus“ und „Jantzens Bar“.

Chef’s Table in Passau, französische Tradition in Aachen

In Passau führt Marcel von Winckelmann ein Restaurant mit offener Küche und Chef’s Table. Gäste können dort die Zubereitung der Gerichte unmittelbar miterleben. Das Konzept verbindet regionale Spitzenprodukte mit internationalen Einflüssen. Auch dieses Restaurant wurde 2026 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet.

Mit Max Schafirstein nimmt JRE Deutschland einen Koch auf, der das Aachener Restaurant „La Bécasse“ seit vielen Jahren kennt. Nach 15 Jahren als Souschef führt er die kulinarische Tradition des Hauses mit eigenen Ideen weiter. Das Restaurant steht seit mehr als vier Jahrzehnten für französisch geprägte Küche mit internationalen Einflüssen.

Max Wilbrand übernimmt im Hotel Restaurant Zur Post in Odenthal Verantwortung in der dritten Generation des Familienbetriebs. Während seine Brüder Alejandro und Christopher Wilbrand die Küche prägen, kümmert er sich als Gastgeber um Service und Gästeerlebnis. Das Haus besteht seit 1972.

JRE-Netzwerk wächst auf 77 Mitglieder

Mit der Aufnahme der sechs Gastronomen zählt die Jeunes Restaurateurs Deutschland nun 77 Mitglieder. Die Erweiterung bringt unterschiedliche Betriebsformen und berufliche Schwerpunkte in die Vereinigung ein: von regional verwurzelten Küchen über Hotelgastronomie bis hin zu traditionsreichen Familienhäusern. Nach Einschätzung des JRE-Präsidenten soll der Austausch zwischen diesen Perspektiven die Zusammenarbeit im Netzwerk stärken.

Internet: www.jre.eu/de

Abonniere den Gourmet Report Newsletter!