Vom 18. Februar bis 7. März 2027 feiert das Rheingau Gourmet & Wein Festival, eines der renommiertesten Gourmet- und Weinfestivals Deutschlands, seine 30. Ausgabe. 45 Gastköchinnen und Gastköche, darunter zahlreiche Spitzenköche mit drei und zwei Michelin-Sternen, sowie renommierte Weingüter aus dem In- und Ausland stehen im Programm mit Galadinners, Lunches, Verkostungen und besonderen Raritätenveranstaltungen.

Veranstalter Johanna und Hans B. Ullrich.

Rheingau Gourmet & Wein Festival

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Drei Jahrzehnte Rheingau Gourmet & Wein Festival stehen für Begegnungen mit herausragenden Persönlichkeiten der Gastronomie und Weinwelt. Das internationale Festival bringt auch zum Jubiläum 26 Gastköche in den Rheingau. Gemeinsam bringen sie es auf 39 Michelin-Sterne. Erstmals steht David Eisenberg, neuer Küchenchef im Hotel Kronenschlösschen, als Gastgeber am Herd.

Zu den prominentesten Köchen zählen Martin Öfner, Christian Bau, Edip Sigl und Daniel Schimkowitsch, die jeweils mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet sind. Ebenfalls mit dabei sind die Zwei-Sterne-Stars Alex Dilling (London), Louis Linster (Luxemburg), Matthias Diether (Tallinn), Paul Stradner (Wingen-sur-Moder), Thorsten Bender (Karlsruhe), Jochim Busch (Frankfurt), Benjamin Chmura (München) und Jan Philipp Berner (Sylt). Weitere Gastköche sind Pietro d’Agostino (Taormina, Sizilien), Chris Oberhammer (Bozen, Südtirol), Tobias Peyerl (Bad Ragaz, Schweiz), João Sá (Lissabon, Portugal), Daniel Smith (Kent, England), und aus Deutschland Nathalie Leblond, Domenik Alex, Marcello Fabbri, Peter Fridén, Lucki Maurer und Markus Pape.

Ein besonderer Programmpunkt ist das Lunch mit TV-Star Tim Mälzer und Koch-Legende Franz Keller am 24. Februar. Unter dem Titel „Vom Einfachen das Beste“ treffen zwei bekannte Persönlichkeiten der deutschen Kochszene aufeinander. Auch die weiteren Veranstaltungen bieten zahlreiche Gelegenheiten, die Gastköche persönlich zu erleben – bei Lunches und Galadinners im Hotel Kronenschlösschen sowie bei weiteren Festivalveranstaltungen.

Große Namen und außergewöhnliche Jahrgänge

Neben den Köchen stehen herausragende Weine und persönliche Begegnungen mit Winzerinnen, Winzern und Weingutsverantwortlichen im Mittelpunkt. Mehr als 200 renommierte internationale und nationale Weingüter liefern ihre besten Weine. Das Programm umfasst zahlreiche Raritätenveranstaltungen: Unter anderen eine Verkostung mit 25 Jahrgängen von Penfolds Grange, eine Veranstaltung mit 28 Champagnern, „Die besten 25 Rieslinge weltweit“ sowie eine Vertikale mit 25 Jahrgängen von Château Lafite Rothschild. Zu den Höhepunkten zählt auch der Raritätenlunch am 6. März. Auf der Weinkarte stehen außergewöhnliche Flaschen und legendäre Jahrgänge, darunter Château Pétrus 1961, Chambolle-Musigny 1947, La Tâche, Rayas, Pingus und Château d’Yquem. Diese Veranstaltungen verbinden die Begegnung von herausragenden Persönlichkeiten der Gastronomie mit Weinen, die nur äußerst selten zu verkosten sind.

Welcome und Farewell Party

Eröffnet wird das Jubiläumsfestival am 18. Februar mit der Welcome Party im Kloster Eberbach. Den Abschluss bildet die Farewell Party am 7. März im Hotel Kronenschlösschen. Bei beiden Partys kochen zehn Sterne- und Starköche live, 25 Winzer bieten ihre Weine an und es spielen Live-Bands.

„Das Jubiläum ist für uns ein besonderer Anlass, Menschen zusammenzubringen, die unsere Begeisterung für herausragende Küche und große Weine teilen“, sagt Johanna Ullrich, General Manager des Hotel Kronenschlösschen. „Wir freuen uns darauf, unseren Gästen auch bei der 30. Ausgabe außergewöhnliche Begegnungen und genussvolle Erlebnisse zu ermöglichen.“

Das vollständige Programm, Informationen zu den Veranstaltungen und Tickets gibt es unter www.rheingau-gourmet-festival.de. Das Gourmet und Wein Festival findet vom 18. Februar bis 7. März 2027 statt.

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