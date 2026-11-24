Zum 30. Jubiläum hat die Initiative Berliner Meisterköche in diesem Jahr die besten Köpfe der Hauptstadtgastronomie in sieben Kategorien ausgezeichnet. Die Gala fand im historischen Flughafen Tempelhof statt. Ausgezeichnet wurden Küchenchefs, Gastgeberinnen, Restaurants, eine Bar und ein Gastronomischer Innovator. Die Verleihung würdigt Innovation, Kreativität und Nachhaltigkeit und zeigt, wie vielfältig die Berliner Gastronomieszene inzwischen ist.

Lode van Zuylen (c) Remi

Berliner Meisterköche 2026

Die Preisträger 2026 im Überblick

Kategorie Preisträger Betrieb Begründung in Kürze Berliner Meisterkoch 2026 Lode van Zuylen REMI Verbindet konzeptionelle, exzellente Küche mit einer lockeren Gastgeberkultur, ohne Michelin-Stern. Aufsteiger des Jahres 2026 Tanadon „Don“ Santanaviboon Hanuman Thai Curry House und Rram Vom Quereinsteiger zum Betreiber seines fünften erfolgreichen Projekts, mit einer Interpretation der thailändischen Palastküche. Berliner Gastgeberin 2026 Isabell Wendel Bricole Verbindet sternegekrönte Qualität mit einer nachbarschaftlichen Atmosphäre und fairen Weinpreisen. Berliner Szenerestaurant 2026 Nadav Kundel und Gil Azrielan Saint Farah Ein eigener, zeitgeistiger Stil, der Levante-Einflüsse mit internationalen Aromen verbindet. Berliner Kiezmeister 2026 Julia Bentzien, Laurens Friedl und Josha Karlborg Tresen Treff, Wilmersdorf Eine ehemalige Eckkneipe mit modernisierter Berliner Küche zu kleinen Preisen. Berliner Barkultur 2026 Charlotte Fedtke und Sahand Zamani Rum Trader Eine der ältesten, privat geführten Bars Berlins, seit 1976 mit weitgehend unveränderter Tradition. Gastronomischer Innovator 2026 Anja Schmidt und Carsten Schmidt Rutz, Zollhaus, Schmidt Z&KO Haben deutschen Wein in Berlin aus der Nische geholt und eine Talentschmiede aufgebaut.

Das Jubiläum und die Bedeutung des Wettbewerbs

Der Wettbewerb wird von Partner für Berlin getragen, der Gesellschaft für Hauptstadt-Marketing, die 1994 gegründet wurde. Die Auszeichnung der Berliner Meisterköche gibt es seit 1997. In diesem Jahr jährt sie sich zum 30. Mal.

Laut Mitteilung bewertet die unabhängige Jury die Qualität der Kochkunst, die Originalität der Kreationen, die Präsentation der Speisen, den Service und das Ambiente. Die Jury besteht aus Berliner Food-Journalisten und Gastronomiekennern.

Bürgermeister Kai Wegner betonte, dass sich die Spitzengastronomie in den vergangenen drei Jahrzehnten erfolgreich weiterentwickelt habe. Franziska Giffey hob den wirtschaftlichen Stellenwert hervor: Die Gastronomie schaffe Arbeitsplätze, bilde Nachwuchs aus und trage zum Tourismus bei. Dr. Stefan Franzke, Geschäftsführer von Partner für Berlin, sieht in der Auszeichnung zugleich eine Würdigung herausragender Leistungen und ein Zeichen für die Innovationskraft der Branche.

Die Preisträger im Detail

Berliner Meisterkoch: REMI

Lode van Zuylen erhält die Auszeichnung für das Restaurant REMI im Suhrkamp-Haus an der Torstraße. Die Jury hebt hervor, dass das Lokal bewusst offen bleibt: Es ist weder reines Fine Dining noch ein klassisches Gesellschaftslokal, sondern verbindet beides mit der Tradition niederländisch-flämischer Grand Cafés. Die Jury betont, dass die Auszeichnung ohne Michelin-Stern erfolgt.

Aufsteiger des Jahres: Rram und Hanuman Thai Curry House

Tanadon „Don“ Santanaviboon, 31 Jahre alt, hat laut Jury eine der ungewöhnlichsten Karrieren der Berliner Gastroszene vorzuweisen. Er brach seine Kochausbildung ab, lernte das Handwerk durch Beobachten und Ausprobieren und betreibt heute mit dem Rram in Mitte sein fünftes erfolgreiches Projekt. Seine Küche verbindet die thailändische Palastküche mit Gerichten, wie sie in thailändischen Familien gekocht werden. Charakteristisch sind die Balance aus süß, sauer, salzig und scharf sowie kompromisslose Schärfe.

Berliner Gastgeberin: Bricole

Isabell Wendel, Sommelière und Gastgeberin im Bricole im Prenzlauer Berg, wurde ausgezeichnet. Das Restaurant ist mit einem Michelin-Stern dekoriert, versteht sich aber als Nachbarschaftsrestaurant. Die Jury lobt, dass Gäste dort guten Wein zu fairen Preisen erhalten und dass die Hemmschwelle eines Sternerestaurants abgebaut wird.

Berliner Szenerestaurant: Saint Farah

Das Saint Farah wurde von Nadav Kundel und seinem Cousin Gil Azrielan eröffnet und ist nach Kundels Großmutter benannt. Kundel war zuvor im Night Kitchen und als Küchenchef im Papillon tätig. Die Küche ist nicht nostalgisch, sondern wird von Berlin und London inspiriert. Genannt werden unter anderem gegrillter Mangold mit Lamm, Bun-Cha-Aromen, dreifach frittierte Fries mit Sambal-Butter sowie Miesmuscheln mit Reiswein und Chili-Crisp.

Berliner Kiezmeister: Tresen Treff

Der Tresen Treff in Wilmersdorf war eine ausrangierte Eckkneipe, bevor ihn Julia Bentzien, Laurens Friedl und Josha Karlborg übernahmen. Sie bewahrten den Charakter der Kneipe, modernisierten aber die Speisekarte. Die beiden Köche waren zuvor lange in der Spitzengastronomie tätig. Serviert werden Berliner Klassiker wie Griebenschmalzstulle, Schweinskopfsülze mit Meerrettich und Remoulade sowie Kartoffelbrei mit aromatisierter Milch und Röstzwiebeln. Dazu wird ein Helles der fränkischen Brauerei Spalter ausgeschenkt.

Berliner Barkultur: Rum Trader

Charlotte Fedtke und Sahand Zamani übernahmen den Rum Trader im Jahr 2019. Die Bar besteht seit 1976, hat auf rund 32 Quadratmetern Fläche eine dunkle, gediegene Atmosphäre und gilt als Berlins älteste, privat geführte Bar. Eintritt gibt es erst nach dem Klingeln, Rauchen ist erlaubt, und die Gäste werden gesiezt. Schwerpunkte sind Gin-, Champagner- und Rumcocktails, etwa der Royal Bermuda Yachtclub oder der Planter’s Punch.

Gastronomischer Innovator: Rutz, Zollhaus und Schmidt Z&KO

Anja und Carsten Schmidt werden für ihren Beitrag zur Weinkultur geehrt. Ihre Weinläden haben deutschen Wein in Berlin populär gemacht. Das Restaurant Rutz, gestartet 2001 als Weinbar, ist laut Jury heute das einzige Drei-Sterne-Restaurant der Stadt. Im Zollhaus am Landwehrkanal wird Berliner Küche weiterentwickelt, im Schmidt Z&KO werden Kurse und Seminare angeboten. Ihre Betriebe gelten als Talentschmiede für Köchinnen, Köche, Sommeliers und Gastgeber.

Bisherige Preisträger

Seit 1997 wurden zahlreiche Gastronomen ausgezeichnet, darunter Nicholas Hahn, Max Strohe, Sarah Hallmann, The Duc Ngo, Sebastian Frank, Sonja Frühsammer, Tim Raue und Cookie Heinz Gindullis.

Weitere Informationen gibt es unter berlin-partner.de im Bereich Netzwerk, Berliner Meisterköche.

https://www.remi-berlin.de

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