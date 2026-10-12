Das Wilmina in Berlin-Charlottenburg ist bei den Independent Hotel Show Munich Awards 2026 als „Hotel of the Year“ ausgezeichnet worden. Die von Messechef Moritz Schleich moderierte Verleihung bildete den Abschluss des ersten Messetages der dritten Independent Hotel Show Munich im MOC München.

Lovis – der 1. Hof

Wilmina in Berlin ist „Hotel of the Year 2026″

Im Wettbewerb überzeugte das Haus mit einem besonderen Gästeerlebnis, einer klar konturierten individuellen Identität sowie einem nachhaltigen und engagierten Ansatz gegenüber Team, Region und Branche. Eine unabhängige Fachjury hatte aus allen Bewerbungen zunächst eine Shortlist gewählt, die Gewinner bestimmte anschließend die Öffentlichkeit in einem Online-Voting.

„Das Wilmina ist aus der Idee entstanden, einen Ort mit Geschichte behutsam neu zu denken und daraus ein Hotel zu schaffen, das Ruhe, Offenheit und besondere Begegnungen ermöglicht“, erklärt Hoteldirektor Jannick Boehme Gourmet Report.

Der Preis würdigt damit ein Haus, das seine Geschichte nicht versteckt, sondern als Grundlage seines Konzepts begreift .

Vom Gerichtsgebäude und Frauengefängnis zum Hotel

Eröffnet wurde das Wilmina 2022 im ehemaligen Frauengefängnis an der Kantstraße 79 in Berlin-Charlottenburg. Das denkmalgeschützte Ensemble aus einem Gerichtsgebäude und einem angeschlossenen Frauengefängnis wurde von Grüntuch Ernst Architekten transformiert, erweitert und neu programmiert. Das historische Gebäude im Blockinneren – lange dem öffentlichen Blick entzogen – wurde behutsam in einen Rückzugsort umgewandelt, der Ruhe und Komfort inmitten der pulsierenden Stadt bietet. Entstanden ist ein familiengeführtes Hotel mit 44 individuell gestalteten Zimmern und Suiten, dazu eine Dachterrasse über dem aufgesetzten Penthouse sowie Bibliothek, Kaminlounge, Bar, Spa, Pool und Gym.

Heute ist das Wilmina Mitglied der Small Luxury Hotels of the World. Zum Ensemble gehören das Restaurant Lovis, die Tagesbar Lotta und die hauseigene Bäckerei Wilmina Brot. Für die Transformation wurde das Haus mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis Architektur, dem Architektur Preis Berlin und als „Hotelimmobilie des Jahres“ des 196+ hotelforum. Der Guide Michelin führt es zum dritten Jahr in Folge mit einem Michelin Key – ein Signal dafür, dass das Haus auch in der internationalen Hotellerie-Landschaft angekommen ist.

Herbst im Wilmina: Rückzug hinter Backsteinmauern

Passend zur Jahreszeit lädt das Wilmina im Herbst zum Rückzug ein. Im Garten hinter den Backsteinmauern färbt sich das Laub, in der Kaminlounge brennt das Feuer, und im Spa sorgen Sauna und Aufguss für wohlige Wärme. Der Abend beginnt in der Lovis Bar, wo die Drinks puristisch und ohne Markennamen komponiert werden – eine bewusste Entscheidung, die den Fokus auf Geschmack und Handwerk statt auf Etiketten legt.

Ein paar Schritte weiter, im ehemaligen Schleusenhof, servieren Sophia Rudolph und ihr Team im Restaurant Lovis Contemporary German Cuisine aus saisonalen und regionalen Produkten. Große Panoramafenster öffnen den Blick in die herbstlichen Gärten, während die Küche eine zeitgemäße deutsche Handschrift pflegt, die ohne folkloristische Gesten auskommt. Die Kantstraße mit ihren Cafés, Galerien und Theatern liegt nur einen Hof entfernt – und bleibt durch die Lage im Blockinneren doch draußen. Genau diese Spannung zwischen urbaner Lage und innerer Ruhe dürfte ein wesentlicher Grund für die Jury-Entscheidung gewesen sein.

Über die Independent Hotel Show Munich

Die Independent Hotel Show Munich, veranstaltet von der international renommierten Montgomery Group, ist eine ganzheitliche Business-Veranstaltung für die unabhängige Hotellerie. Inspirierende und praktische Seminare befassen sich mit den Anliegen der Branche und den Entwicklungen, die Hoteliers in einem sich schnell verändernden Sektor vorantreiben. Die Messe präsentiert eine sorgfältig zusammengestellte Ausstellung von über 200 Partnern, die innovativste Ideen, Produkte und Dienstleistungen vorstellen. Die dritte Ausgabe fand am 16. und 17. September 2026 im MOC München statt.

Praktische Hinweise

Aufenthalte und Erlebnisse aus dem Wilmina-Ensemble – vom Dinner im Lovis bis zum Wochenende für zwei – sind als Gutschein erhältlich. Weitere Informationen unter wilmina.de.

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