Die Masche scheint gut zu funktionieren, jedoch Woche kommen 1-2 Täuschungen!

Die erste email kam 23.10.2025. Seitdem kamen unzählige neue emails mit Betrugsversuchen! Wir nennen hier die Namen.

Screenshot der Email der Kanzlei Rothermel, Steinburg & Partner – Rechtsanwälte aus Frankfurt am Main

Kanzlei Rothermel, Steinburg & Partner – Rechtsanwälte aus Frankfurt am Main

23.10.2025. Seitdem kamen unzählige neue emails mit Betrugsversuchen! Heute bekam ich eine Email von einem „Insolvenzverwalter“ aus Frankfurt, der Kanzlei Rothermel, Steinburg & Partner – Rechtsanwälte aus Frankfurt am Main. In der Email wurde dafür geworben, eine Liste mit zu verkaufenden Insolvenzgütern Downzuloaden.

Das ist jetzt kein Gourmet, Ernährungs- oder Reisethema, dieser Bericht mag aber manchem viel Geld sparen.

Ich habe mir dann das pdf angeguckt und wurde misstrauisch. Würde jemand so günstig neue Ware verkaufen? Die ganze Aufmachung erinnerte mich an die türkischen oder Dubai Callcenter, die angebliche Audis oder Porsche zum halben Preis verkaufen. Wagen, die gar nicht existieren.

Ich google kurz „dr. thomas rothermel, anwalt“. Finde ich nicht, gibt es nur auf der Fake Webseite. Dann gehe ich auf die geniale Internet Archive Org Seite. Hier ist die domain der falschen Rechtsanwälte nicht eingetragen. Die Seite scheint also ganz neu zu sein.

Ich gehe nun ins Impressum und gucke nach den rechtlichen Angaben. Rothermel, Steinburg & Partner sind unter Partnerschaftsregister AG Frankfurt/Main: Pr-Nr.: 3078,

UstIdNr. DE 113295283 eingetragen.

Ich google die Partnerschaftsregisternummer, diese gehört zu SLP Anwälten in Limburg, genau wie die Umsatzsteuer Identnummer. Jetzt bin ich mir sicher, dass ich richtig liege, mit meiner Vermutung, dass diese Seite eine Fake Seite ist und Menschen nur abgezogen werden sollen.

Update 8.11.2025: Die Webseite der Pseudo Anwälte it jetzt offline.

Wir konnten mindestens sechs Menschen warnen, die vor hatten, dort Geld zu überweisen!

https://rothermelsteinburgra.de/ ist offline

18.8.2026 – Die gleiche Masche unter immer anderen Namen

Wenn eine Firma verbrannt ist, kommt die nächste! Neulich war es eine Quentin Treuhand Service, heute ist es die Fides Gamma GmbH. Alles seriöse, existierende Firmen, die aber keine Webseite haben und nichts mit den Betrugsmaschen zu tun haben! Für die Fides Gamma schalteten die Betrüger sogar einen Bericht in der koelner-zeit.de/artikel/fides-gamma-insolvenzverwertung. Die Webseite der Fake Firma ist gut gemacht:

Wie erkennt man den Betrug?

Die meisten Sachen sind viel zu billig. iPhone17 pro für 550.- neu, Golf für 14.000 neu etc. Zwischendrin sind aber auch zu teurere Sachen, damit es echt aussieht 😉

Also Gier bremsen – zu billig ist in der Regel nicht wahr!

Über ähnliche Fälle berichtet das DATEV Magazin: https://www.datev-magazin.de/nachrichten-steuern-recht/recht/warnung-vor-betrugsmasche-fake-kanzleien-werben-mit-insolvenzverkaeufen-132426

Update 3.9.2026

Heute bekamen wir eine gmail-email. Benutzt wurde der Name eines Tierarztes in Bukarest.

Hier der Text:

„Betreff: Formal Takedown Request – Removal of Misleading References to FIDES Gamma GmbH – https://www.gourmet-report.de/artikel/tag/fides-gamma-gmbh/ Datum: 3. September 2026 um 19:54:09 MESZ Dear Gourmet Report Editorial Team, I am writing on behalf of FIDES Gamma GmbH regarding the content published and indexed under the following URL: https://www.gourmet-report.de/artikel/tag/fides-gamma-gmbh/ This page specifically carries the tag “Fides Gamma GmbH” and currently displays the article titled “Betrug! Insolvenzverwaltung. Kanzlei Rothermel, Steinburg & Partner – aktuelles Update – neue Firmierungen wie z.B. Fides Gamma”, dated 18 August 2026. The publication discusses an alleged fraud attempt involving purported insolvency administrators and insolvency goods and expressly associates the name “Fides Gamma” with the subject matter of the report. On behalf of FIDES Gamma GmbH, we respectfully request the immediate removal of the publication and/or the removal and correction of all references that could reasonably cause readers to believe that the genuine FIDES Gamma GmbH participated in, operated, authorized, or benefited from the alleged fraudulent activities described. The use of the company name in the headline, article context, tag page and associated search-indexable content creates a substantial risk of reputational confusion, particularly because users searching for the legitimate company may encounter the publication in a context dominated by allegations of “Betrug” and fraudulent insolvency administration. A reader should not be required to undertake independent investigations in order to determine whether the legitimate FIDES Gamma GmbH is actually being accused of wrongdoing or whether its name has merely been used by unrelated third parties. If the genuine company was not responsible for the conduct described in the article, its name should not remain presented in a way that creates or reinforces an apparent connection to that conduct. We therefore request that your editorial team conduct a complete factual review of the article, including the headline, body text, images, captions, metadata, tags, internal links and any other indexed references to FIDES Gamma GmbH. Any statement that directly or indirectly suggests that FIDES Gamma GmbH itself was involved in the alleged scheme should be removed unless it can be supported by reliable evidence specifically concerning the genuine company. If the purpose of the article is to warn readers about third parties misusing corporate identities, then that purpose can be achieved without causing an unjustified association with the legitimate company. In that event, we request a prominent and unequivocal clarification stating that FIDES Gamma GmbH is a separate legitimate entity and that any alleged fraudulent activity, communications, websites, or representations discussed in the article were not authorized or conducted by the genuine company. We also request removal or correction of the company name from the headline and tag structure if its continued presence causes search users to associate FIDES Gamma GmbH with the alleged fraud. The continued publication of such an association may result in significant and continuing commercial and reputational harm, including loss of customer trust, confusion among business partners, adverse search-engine results and damage to the company’s professional reputation. We therefore request prompt editorial action and written confirmation of the steps taken. Should your team require supporting documentation, FIDES Gamma GmbH is willing to provide appropriate corporate records and evidence clarifying its position and distinguishing the legitimate company from any third party that may have used its identity or corporate information without authorization. We ask that this request be treated as a formal removal and correction request and that all relevant content associated with the above URL be reviewed and addressed accordingly.“

Da haben wir natürlich erst einmal einen Schreck bekommen. Bis wir dann nachgedacht haben. Wer schickt einen „formellen Brief“ mit einer Gmail und ohne Unterschrift, Adresse etc. ?

Natürlich stören wir die Betrüger heftig. Das tut uns auch nicht leid.

Noch einmal: Die FIDES GAMMA GmbH ist eine seriöse Firma ohne Internetauftritt und ohne im Internet auffindbare Kontaktmöglichkeiten.

Das macht die Firma attraktiv für die Betrüger. Sie behaupten, sie seien die Fides Gamma GmbH und basteln eine Webseite, wo sie sich als Fides Gamma GmbH präsentieren. Fides Gamma ist auch kein Insolvenzverwalter, wie auf der Fake Webseite behauptet wird. Ein Identitätsdiebstahl.

Ausführlich erklärt https://www.watchlist-internet.at/news/analyse-umfassendes-fake-netzwerk/ die Betrugsmasche.

Update 8.9.2026

Die Masche hat sich geändert. Jetzt werden seriöse Autohäuser kopiert und Autos mit Riesenrabatt angeboten. Arval, die zur BNP Parisbas Gruppe gehören, warnen vor arvalleasing.de / arvaltrading.de / arvalleasing.com / arvalfahrzeuge.de / arvaltrading.net. Diese Domains sind NICHT von Arval registriert, werden nicht im Auftrag von Arval betrieben noch besteht sonst ein Zusammenhang mit Arval!

Update 14.9.2026

Wir verlinken diesen Artikel auch auf unserer Facebook Seite, damit er einfacher gefunden wird. Heute teilte Facebook uns mit, dass sie den Hinweis gelöscht haben, aufgrund „Urheberechte“ der Fides Gamma GmbH. Wir haben Einspruch eingelegt.

Ich googelte die Fides Gamma heute noch einmal und war erstaunt. Vor kurzem warnte Google noch vor dem Fake. Jetzt nicht mehr! Offenbar bekamen die Ganoven das bei Google gelöscht! Hier ein Screenshot:

Auch Mimikama beschäftigt sich ausführlich mit dem Betrug und erklärt die Hintergründe zur Fides Gamma GmbH https://www.mimikama.org/fake-kanzlei-fake-zeitung-echte-firmendaten-so-funktioniert-die-betrugsfassade/:

„Was die echte Fides Gamma GmbH tatsächlich ist, lässt sich nachlesen – nur nicht auf treuhand-fides.com. Die NORD/LB führt sie in ihren Geschäftsberichten als eine von zwei Treuhandgesellschaften der Sparkassen-Finanzgruppe, die seit der Kapitalstärkung der Landesbank 2019 einen Anteil von rund 12 bis 13 Prozent an der Bank halten. Laut Handelsregister entstand die Gesellschaft im Mai 2019 aus einer Vorratsgesellschaft; als Unternehmensgegenstand ist das Eingehen von Beteiligungen und die Übernahme von Aufgaben „auch im Wege der Treuhand“ eingetragen, erlaubnispflichtige Bankgeschäfte ausdrücklich ausgenommen. Von Insolvenzverwaltung, Sanierung oder dem Verkauf von Warenbeständen steht dort nichts. Das „seit 2019“ auf der Fake-Seite ist also korrekt abgeschrieben, die Kanzlei drumherum ist erfunden.“

Wer heute bei Google sucht, denkt er wäre sicher:

Ich frage die Google KI, warum sie nicht warnt:

Update 21.9.2026

Laut unserem Leser Johann Baierer wurde jetzt die Identität einer weiteren Firma geklaut, nämlich der Sandtorkai Treuhand GmbH. Das weiß North Data über die Sandtorkai:

„Die Beteiligung an anderen Unternehmen vor allem an Kommanditgesellschaften als Treuhandkommanditistin und alle damit in Zusammenhang stehenden Geschäfte, mit Ausnahme genehmigungs- oder erlaubnispflichtiger Tätigkeiten.“

Da liest man nichts über Insolvenzverwertung! Auch diese Firma hat keine eigene Webseite. Auf der gefakten webseite hamburg-treuhand.com dagegen liest man folgendes:

„Die Sandtorkai Treuhand GmbH organisiert Insolvenzverfahren, Sanierungen, Verwertungen und Treuhandmandate. Das reicht vom ersten Liquiditätsengpass bis zur Schlussverteilung oder bis zur Löschung einer solvent abgewickelten Gesellschaft. Dazu kommen der Gläubigerservice, die Beratung und Entschuldung von Privatpersonen und Selbstständigen und die Steuerberatung durch Dr. Ralf Schmidt.“

Die Wayback machine hat zum ersten mal diese Domain am 9.9.2026 entdeckt.

Facebook

Auf der Gourmet Report Facebook Seite habe ich auch auf den Betrug hingewiesen. Da haben dann die Betrüger Facebook angeschrieben und behauptet, ich würde ihr Urheberrecht missbrauchen. Darauf nahm Facebook gleich die Posts runter. Einspruch brachte erst einmal nichts. Die arbeiten mit harten Bandagen. Nun ja, es geht ja auch um viel Geld!

Fides Gamma GmbH – die Echte

Jetzt hat auch die echte Fides Gama GmbH reagiert und eine eigene Webseite unter https://fides-gamma.de/ geschaltet. Dort liest man:

„Der ausschließliche Unternehmenszweck der FIDES Gamma GmbH besteht im treuhänderischen Eingehen und Halten von Unternehmensbeteiligungen. Weder die Gesellschaft noch ihre Geschäftsführer sind als Insolvenzverwalter tätig. Sie vertreiben keine Produkte und treten nicht operativ am Markt auf.“

Es ist fast der identische Geschäftszweck wie bei der Sandtorkai GmbH.

Update 23. September 2026

Die Ganoven sind fleissig! Als ob ich nichts anderes zu tun habe!

Heute schreibt mir also ein angeblicher Rechtsanwalt Michael Grassl aus dem Ölegarten 5 in 79283 Bollschweil. Eine eigene, eigenständige Webseite ist für Rechtsanwalt Michael Graßl in Bollschweil in den gängigen Registern nicht hinterlegt. Auch im offiziellen Eintrag der Rechtsanwaltskammer Freiburg gibt es keinen Verweis auf eine Homepage. Wie praktisch für die Betrüger, um die Identität zu stehlen.

Die email, die ich erhielt, wurde von office@recht-am-dom.com versandt. Die domain hat einen forwarder auf die Seite https://kanzlei-hexental.de/. Hier hat der RA eine andere Telefonnummer als die bei der Kammer hinterlegte.

In der Email schreibt er sehr nett, dass er interessante Sache zur Verwertung hat und legt ein langes pdf bei, in dem Gebrauchtwagen und Bausachen angeboten werden.

In dem Angebot ist z.B. ein Volkswagen Tiguan 1.5 TSI Life, Bj 2022 mit 45.000 km für 13.250 inkl. MwSt. (inkl MwSt ist auch ungewöhnlich). Ein gebrauchter Volkswagen Tiguan 1.5 TSI in der Ausstattungslinie Life aus dem Baujahr 2022 mit rund 45.000 km kostet aktuell ungefähr 23.000 € bis 26.500 € . Also halber Preis beim falschen Anwalt.

Die gesamte Aufmachung ist nicht so toll wie bei den oben erwähnten Betrügern. Mir scheint es, dass der neue Anbieter nicht zur der Gruppe oben gehört, sondern die Masche kopiert.

Update 6.10.2026

Da die Kanzlei Grassl wohl nichts verkauft hat, bietet sie mir wieder den Passat und alles andere an. ABER jetzt soll ich diese Berliner Nummer 03030807709 anrufen. Da wurde wohl die alte Nummer abgeschaltet!

23.9.2026 Schon wieder eine neue Identität

Heute Nacht um 4.18 Uhr schrieb der fleissige Rechtsanwalt Michael Behrens aus Bielefeld, Auf der Hufe 10, mir eine fast identische email wie RA Michael Grassl aus dem Ölegarten 5 in 79283 Bollschweil. Seine email Adresse lautete kontakt@owlrecht.de. Wenn man die Domain sucht, wird man weitergeleitet auf https://kanzlei-owl.com/, die aber derzeit nicht funktioniert. Es kommt eine Cloudfare Meldung. Die Kanzlei-owl.com wird auch im beigefügten pdf als Absender genannt und ist schon bei Google eingetragen, nicht aber in der wayback machine sichtbar, was auf eine brandneue domain hindeutet.

Unter der Adresse Auf der Hufe 10 findet man den Buchhaltungsservice von Lina Behrens. Es wird also nicht die Identität gestohlen, sondern jemand erfunden, der plausibel ist. Michael könnte ja der Vater oder Bruder von Lina sein.

Bielefeld Michael bietet auch viele Baumaschinen etc an, aber auch PV, z.B. Batteriespeicher von Huawei und er hat viel bessere Autos als der Schwarzwald Michael, wie z.B. einen Porsche Spyder 718 RS 4.0 PDK, Bj 2024, mit 3000 km auf dem Tacho für 130.662 €. Die KI meint „Der Einstieg (ohne Weissach-Paket): Fahrzeuge mit einer ähnlichen Laufleistung und Basisausstattung werden derzeit ab etwa 142.000 € bis 148.000 € gehandelt.“ Der Preis ist fast schon realistisch!

Ein Panamera wird 10.000 € über Händlerankauf angeboten.

Update 24.9.2026 Maschinen Beck aus Grafing bei München

Heute Nacht waren die Betrüger auch fleissig. Mich erreichte eine email von info@technik-beck.de mit dem Betreff „Container, Regale, Stapler aus Insolvenzen verfügbar“.

Hier kann man besonders sicher kaufen, suggerieren die Betrüger: „gebrauchte Baumaschinen kauft man normalerweise mit einem Restrisiko: Man sieht die Maschine kurz, bietet, und stellt danach fest, was noch investiert werden muss. Wir arbeiten anders. Jede Maschine wird vor dem Verkauf durch unsere Technik geprüft und aufbereitet, Betriebsstunden, Zustand und bekannte Mängel werden dokumentiert. Was wir zusagen, gilt.“

Was sicher sein dürfte, ist, dass das Geld weg ist und man keine Baumaschine etc bekommt. Die Liste war die bisher größte Liste überhaupt: 131 Seiten. Selbst Kraftstoffe wie Aral Super kann man für 1,46 €/Liter bestellen!

Wenn man auf technik-beck.de geht, wird man auf maschinen-beck.de weitergeleitet. Diese URL wird auch im Pdf Expose benutzt. Die Adresse Herzog-Heinrich-Str. 12, 85567 Grafing sieht bei Google Satellit aus wie eine Villen-Vorstadtsiedlung, aber keineswegs wie ein großer Landmaschinenhändler. Im Handelsregister Traunstein gibt es in der Tat die Beck GmbH unter dieser Adresse.

30.9.2026 – RA M. Benzing aus Nürnberg

Heute gab es wieder iPhones, das 17 pro für 703 € + MwSt, etwas teurer aber dafür frei Haus ab 1000 € 😉

Google schreibt: „Es gibt keinen eingetragenen Rechtsanwalt namens M. Benzing mit einer Kanzlei in Nürnberg „, zeigt aber gleichzeitige die schön gemachte Webseite www.benzing-partner.de/ mit Fake-Foto von einem Martin Benzing & Kollegen. Auch Maps kennt keine Kanzlei M.Benzing unter der Adresse. Finger weg!

Update 8.10.26 Die „Insolvenzverwaltung Freshfields PartG mbB“ in Deutschland, Frankfurt – Rechtsanwalt Konrad Schott

Jetzt wurde die größte RA-Kanzlei der Welt ausgewählt. Auch sie verkauft Baumaschinen und neuwertige Autos – angeblich. Freshfields hat gleich auf der Startseite vor dem Betrug gewarnt und das System erklärt: https://www.freshfields.com/de/footer/fraud-and-scams

Bei Freshfields können Sie auch Feingoldbarren · 1000g · gegossen für 100.230 € erwerben. Natürlich nicht wirklich. Sie verlieren Ihr Geld und bekommen nichts.

Falls Sie genauso wenig Ahnung haben sollten, wie ich: „Der aktuelle Tagespreis für 1 kg Gold liegt bei rund 118.830,00 EUR im Verkauf und ca. 116.922,10 EUR im Ankauf,“ schreibt heute Gold.de.

Der gesunde Menschenverstand sagt doch eigentlich, wieso würde jemand knapp 17.000 verschenken, wenn er bequem diese 117.000 € bekommen kann? Würden RAe mir 17.000 € schenken? Das ist wohl die Gier, die den gesunden Menschenverstand ausschaltet!

Update 13.10.2026

Von der email Anfrage@gelsentreuhand.de schreibt mir angeblich die EE Inso 6 GmbH Insolvenzverkauf ·aus Hamburg und bietet mir eine Liste mit neuen Autos zum Superpreis an. Es gibt auch eine neue Webseite dazu: https://inso-gmbh.com/. Die Inso 6 GmbH ist eine Vermögensverwaltungs-Gmbh, die ohne Webseite auskommt. Der Geschäftsführer ist Christoph Morgen. Er führt die Gesellschaft gemeinsam mit Dirk Willi Mennewisch. Das ist alles richtig laut Handelsregister. Nur das die Inso 6 sich eben nicht mit Insolvenzverwertung beschäftigt, sondern eigenes Vermögen verwaltet. Dr Christoph Morgen ist in Wirklichkeit Rechtsanwalt bei Brinkmann & Partner Rechtsanwälte in Hamburg, wo er sich in der Tat um Insolvenzverwaltung kümmert.

Updates ab 15.10.

Es hört nicht auf! Ich schreibe jetzt hier nur noch die Stichworte, wenn es die gleiche Masche ist.

Dr. Bastian Schenkel, office@ra-duesseldorf-mitte.de,

TE L: 020276713053, info@rheinufer-recht.de , www.rheinufer-recht.de

Update 20.10.2026 – Hört jetzt die Anwaltsmasche auf?

Gestern bekam ich eine email von info@wv-fundgrube24.net – FUNDGRUBE24 WARENVERWERTUNG – Ihr Partner für Waren, Maschinen und Betriebsstoffe.

Das Angebot ist so ähnlich wie bei den Fake-Anwaltsangeboten. Der Anbieter ist eine Fundgrube Warenverwertung GmbH, Dortmund · +49 231 98943761. https://wv-fundgrube24.net/. Registergericht: Amtsgericht Essen, Registernummer: HRB 25162. Ein schneller Check bei Handelsregister.de zeigt, dass es weder die Firma, noch die Registernummer in Essen gibt. Also alles ganz frei erfunden!

Die genannte USt Nummer ist korrekt, gehört aber der Rhomberg Sersa Bahntechnik GmbH. UID DE275525289. Essen. Krablerstraße 165 45326 Essen.

Update 24.10. mit gleich zwei neuen Betrugsseiten

Die mache wird noch beliebter. Heute bekam ich gleich zwei Angebote. Das erste kam von office@albrecht-hoth.de. www.albrecht-hoth.de wird umgeleitet auf altkoenig-recht.de. Der angebliche Rechtsanwalt Markus Ernst Schenk bietet u.a. sehr schöne, fast neue Autos an. Da würde ich auch gerne zugreifen 😉 So zum Beispiel einen Porsche 911 Carrera 3.0 S 4S für 130.000 €.

Die zweite email ist eine alte Masche des Vorschussbetrugs. Sixt ist der angebliche Anbieter. Die email kommt von einem Michael Zentner zentner@direktkaufsixt.de. Im pdf steh als Ansprechpartner info@sixt-direktvertrieb.de.

Update 26.10.2026

Heute schrieb mir ein Alexander Haas a.haas@hertz-service.de:

„aus einer turnusmäßigen Bestandserneuerung geben wir aktuell Fahrzeuge verschiedener Segmente weiter. Limousinen, Kombis und SUVs in gehobener Ausstattung – alle servicegeprüft, unfallfrei und sofort verfügbar.

Zustellung bundesweit, Rückgaberecht inklusive. Es ergeben sich besondere Konditionen.

Die detaillierte Aufstellung erhalten Sie auf Anfrage – antworten Sie gerne auf diese Nachricht.

Beste Grüße

Alexander Haas

Fahrzeugdisposition„

Auch das wird in einen Vorschussbetrug münden.

Update 28.10.2026

Heute kam von RA Thomas Krafft mit der email „Krafft Rechtsanwälte <lausitz7@hplabo.com>“ der übliche pdf Katalog mit u.a. Apple Artikeln, Autos, Baumaschinen, Heizöl (0,67 €/) und Diesel (0,85 €/l).

Warum sollte jemand Aral Diesel für 0,85 € verkaufen, wenn er mehr als das Doppelte an der Tanke kostet?

Update 1.11.2026 – Dr. Gabriel Harnier

Man gibt sich jetzt immer weniger Mühe und kopiert nur die letzten Maschen. Heute schrieb mir ein angeblicher Rechtsanwalt Dr. Gabriel Harnier LL.M mit der email mail@albrecht-ventures.de. Wenn ich auf „albrecht-ventures.de“ gehe, werde ich automatisch auf www.friedrichshain-recht.de umgeleitet. Friedrichshain ist ein Szene-Bezirk in Berlin. Gemeint ist vermutlich Friedrichstadt in Düsseldorf. Im Absender Tag steht aber https://dr-harnier.de. Die Seite ist noch nicht aktiviert. Schlamperei?

In diesem Fall wurde offenbar niemand kopiert, sondern der Name des Rechtsanwalt Dr. Gabriel Harnier LL.M scheint frei erfunden zu sein, so dass man bei der Suche nur auf Friedrichshain-Recht.de kommt.

Verkauft werden Autos aus einem beigelegten pdf Katalog. Und interessant: „Besichtigung und Abholung sind nach Absprache möglich“. Sollte jemand mal dort besichtigen wollen, würde ich mich über einen Erfahrungsbericht freuen!

Update 4.11.2026

Heute bekam ich einen pdf Katalog von reinsberg@it-frenzel.de. Das pdf sah aus, als ob die eine Rechtsanwaltskanzlei Dr. Volkhard Frenzel aus Halle an der Saale es erstellt hat. In dem Katalog waren Autos, Landmaschinen und Gold. Im Katalog war dann die email info@insolvenzverwalter-frenzel.de und die URL insolvenzverwalter-frenzel.de als Kontakt.

Update 10.11.2026 – „Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe“

Jetzt verkaufen schon die Banken, allerdings zu recht hohen Preisen, dafür auch Autos wie Aston Martin und Ferrari! Es ist natürlich nicht die „Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe“, die das Angebot, dass mir ein S.Will mit der email Adresse s.will@freemanagement-mail.de schickte. Eine Web Adresse gab es nicht, die echte Bank kann man aber unter https://www.bdk-bank.de/ sehen. Die Ganoven werden etwas phantasieloser. Der Aufwand war aber am Anfang der Masche auch enorm. Allerdings sind die Preise nicht mehr so extrem, so dass sie fast glaubhaft wirken. Ein BMW 520 D mit 25.000 km, 11/2024 kostet auf Autoscout ab 38.000 €, bei den Ganoven 35.315 €.

Update 11.11.2026 Alaaf & Helau – heute ist die spanische Bank Santander dabei!

Ein Bernd Wagner b.wagner@fahrzeug-verwaltung.de schreibt: „Verträge enden, Fahrzeuge kommen zurück, und wir müssen sie zügig weitergeben. Für uns Routine – für Sie möglicherweise eine Gelegenheit, die es so nicht nochmal gibt.“ Dabei liegt ein PDF mit dem Logo der Santander Bank, die natürlich nichts damit zu tun hat. Die genannte Telefonnummer gehört nicht zur Open Bank, die URL www.openbank-fahrzeuge.com führt ins Leere. Die Autos sollen bis zu 36 % reduziert sein.

Update 12.11.2026 – DKB Bank

Offenbar lief es gut mit der Santander. Da kommt ein fast gleich aufgemachtes PDF – angeblich – von der DKB. Ein Tim Baehr tim.baehr@pitonak-marketing.de schickte es mir. pitonak-marketing.de läuft es in Leere.

Update – Hanse Treuhand – FTW Treuhand Nord GmbH – 16.11.2026

Heute schreibt mir ein Martin Lorenz „Beratung@parktreuhand.de“ von der Hanse Treuhand. Benutzt wird der Firmennamen der FTW Treuhand Nord GmbH, einer realen Firma, die „ ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Hamburg, das sich auf Treuhandgeschäfte sowie Verwaltungs- und Managementdienstleistungen spezialisiert hat “ und natürlich nichts mit Insolvenzverkäufen zu tun hat. Im PDF Expose werden nur Autos angeboten. Jetzt hat sich wieder mehr Mühe gegeben und eine gut gemachte Webseite unter hanse-treuhand.com/insolvenzverkauf/ erstellt.

Update 18.11.2026 Benedict Kebekus

Heute hat sich mal wieder mehr Mühe gemacht. Ein RA Dr. Benedict Kebekus b.kebekus@kebekus-news.de macht tolle Angebote. Die echte Webseite von Dr. Kebekus https://kebekuspartner.de/portfolio/benedict-kebekus/ warnt vor diesen emails:



„Betrügerische E-Mails mit Angeboten zum Kauf von Vermögenswerten aus StaRUG-Verfahren im Umlauf. Diese Mails stammen nicht von KebekusPartner. Gehen Sie nicht auf diese Angebote ein und setzen Sie sich im Schadensfall mit der Polizei in Verbindung.“

kebekus-news.de ist nicht zu erreichen. Im angehängten pdf gibt es für was jeden was. Von Feingold über Diesel, ganz vielen tollen Autos bis zu Baumaschinen ist das Angebot. Es sei keine Insolvenz, sondern ein StaRUG-Verfahren, eine geordnete Sanierung unter gerichtlicher Bestätigung. Mal ein neues Märchen.

Kebekus hat man sicher gewählt, weil der Name derzeit durch die Presse geht: „ Dr. Frank Kebekus ist Rechtsanwalt (Gründungspartner von KebekusPartner in Düsseldorf) und wurde im Oktober 2026 vom Amtsgericht Düsseldorf zum vorläufigen Insolvenzverwalter der Warenhauskette Galeria (früher Galeria Karstadt Kaufhof) bestellt .“

Update Ing-DiBa Bank – 23.11.2026

Heute meldet sich Wolfgang Rohe mit der email rohe@freemanagement-mail.de. Es sei von der ING Bank. Er bietet mir schöne Autos bis zum Bentley für 200.000 € an. „Die Fahrzeuge stammen aus zurückgeführten Finanzierungsverhältnissen und stehen nun zum Verkauf. Da wir sie zeitnah veräußern möchten, können wir attraktive Preise anbieten.“ Natürlich gibt es keins dieser Autos in Wirklichkeit.

Wenigstens haben die Ganoven am Wochenende sich entspannt. Ich komme ja kaum noch hinterher, die neuesten Betrügereien zu posten.

Update 23.11.2026 – Dr. jur. Jens Peter Baldtschun

Heute schrieb mir ein Dr. jur. Jens Peter Baldtschun, D.E.A. rabaldtschun@rechtsrat-portal.de. Sogar personalisiert schlug er mir vor, welche seiner Produkte ich für was benutze könnte: Aktuell gebe ich Maschinen und Fahrzeuge aus einer Betriebsauflösung einzeln ab. Passend für Sie: ein BMW M3 Touring Competition M xDrive Kombi (Baujahr 2026, sehr guter Zustand, 56.400 €) für Kundentermine und Messefahrten. Dazu ein Mercedes-Benz GLC 300 de 4Matic AMG Line (Baujahr 2023, 22.300 €) als komfortabler SUV für den Fuhrpark. Und mit dem Opel Movano Kastenwagen (Baujahr 2020, 16.300 €) transportieren Sie problemlos Ausstellungsmaterial zu Events. Für Ihr Büro könnte zudem der HP EliteBook 840 G11 (Baujahr 2024, 710 €) interessant sein – ein neues Notebook für die tägliche Arbeit. Gern nenne ich Ihnen weitere Details zu den Fahrzeugen oder wir machen einen Termin zur Besichtigung vor Ort. Weitere Stücke finden Sie im beigefügten Katalog. Rückfragen beantworte ich auch am Telefon, Sie erreichen mich unter 04042/925151. Zum Zustand sage ich Ihnen bei jedem Stück ehrlich, was Sache ist. Fragen Sie einfach nach.“

Das Rechtsrat-Portal.de ist leider nicht online.

Update 24.11.2026 Dr. Gabriel Harnier, LL.M.

Ein angeblicher Rechtsanwalt Dr. Gabriel Harnier kontakt@benderundpartner.de schreibt ganz jovial aus Düsseldorf: ich bin heute auf Ihre private Seite gestoßen — eine Familie, die Wert auf Unkompliziertes legt. Und weil ich gerade einige Fahrzeuge aus einer Betriebsauflösung habe, schreibe ich Ihnen einfach mal. Drei Sachen, die ich mir bei Ihnen gut vorstellen kann: ein Volkswagen Tiguan 1.5 eTSI Life aus 2025 für 21.300 € — ein unauffälliger, alltagstauglicher SUV, der den Einstieg entspannt macht. Dazu ein Volkswagen up! 1.0 TSI von 2018 für 5.800 € — klein, wendig, gut für die Stadt. Und ein Toyota RAV4 Hybrid von 2021 für 19.000 € — der fährt sich sparsam und bietet Platz für die ganze Familie.

Wenn ich auf die Seite benderundpartner.de gehe, werde ich auf www.friedrichshain-recht.de weitergeleitet. Dort ist eine gut gemachte Anwaltsseite, vermutlich von einer Kanzlei für Kartell- und Europarecht abkopiert.

Die Anwaltskammer Düsseldorf weiß zu berichten: Die Rechtsanwaltskammer Düsseldorf warnt vor Betrugsfällen. Unter Verwendung des Namens „Dr. Gabriel Harnier“ werden nach unseren Informationen Waren angeboten, die aus angeblichen Insolvenzauflösungen stammen sollen. Zwar ist ein Rechtsanwalt Dr. Gabriel Harnier bei der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf zugelassen, dieser betreibt jedoch weder die Internetseite friedrichshain-recht.de noch die E-Mailadressen info@friedrichshain-recht.de, office@baurechtsakte.de, gharnier@baurechtsakte.de oder buero@benderundpartner.de.

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