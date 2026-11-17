Das Mount Stephen gehört sicher zu den besseren 5 Sternehotels in Montreal. Aber ist es so gut, dass Michelin einen Clef verleiht? Von einem Hotel, das zwischen 350 und 650 € die Nacht fürs Doppelzimmer ohne Frühstück verlangt, sollte man auch etwas erwarten können.

Mount Stephen Hotel Montreal: In Wirklichkeit hat das Zimmer unter 36 qm (Screenshot 30.10.2026)

Hotelkritik Mount Stephen Montreal (review)

Das Hotel gehört zu Leading Hotels of the World. LHW Punkte gibt es aber nur, wenn man über LHW gebucht hat.

Der Start im Mount Stephen war Weltklasse

Wir kamen aus Toronto, wo wir unsere Ankunftsnacht im Union Hotel in einer Besenkammer von knapp 17 qm verbrachten, obwohl wir 36 qm buchten.

Ich buchte das Luxushotel günstiger über Agoda für 291 €, während auf der offiziellen Webseite 469 € für das identische Zimmer aufgerufen wurde. Für 178 € Preisdifferenz verzichte ich auch mal auf LHW Punkte, auch wenn ich die Politik nicht richtig finde. Mit ihrer Preispolitik zwingen die Hotels die Gäste ja förmlich, bei Dritten zu buchen. Durch die Buchung über Agoda sparten wir in den 5 Tagen 890 €.

Von Toronto fuhren wir recht bequem mit der VIA Eisenbahn via Ottawa nach Montreal. In der Bahn guckte ich, wie wir am besten ins Hotel kommen. Es sollten elf Minuten Fussweg sein, meinte Google Maps. Das sollte ja auch mit zwei 20 kg Koffern machbar sein. Die haben ja Rollen. Also lief ich voraus und meine Gattin mit weiterem Koffer und Carry-on hinterher und mein kleiner Sohn mit seinem Köfferchen dazwischen.

Was ich nicht bedacht hatte, war der miserable Zustand der Bürgersteige, die das Kofferrollen schwierig machten, so wie dass „Mont“real hügelig ist und das Hotel natürlich – Murphys law- den Hügel hoch war. Dazu kam, dass man im Bahnhof rollend nur von der falschen Seite rauskam. Rolltreppe kaputt. Und die Treppe mit sehr vielen Stufen war mir dann doch sportlich zu anspruchsvoll. Aus den elf Minuten wurden wohl eher über 20 und meine Frau war nicht sehr glücklich mit mir und meinen Sparideen. Dazu wurde es Nacht und es hängen überall (Drogensüchtige/psychisch Kranke) Obdachlose rum. Mein Sohn war etwas verängstigt.

Wir waren noch um die 100 Meter vom Hotel entfernt, als ein schwarzgekleideter, großer Mann auf uns zustürzte und uns die Koffer entreissen wollte. Marc war der Portier des Mount Stephen. Als wir das verstanden hatten, liessen wir ihn gerne die letzten Meter unsere Koffer rollen. Seine Aktion war Weltklasse. Da bekommt man gleich einen super Eindruck! Mitarbeiter, die Einsatz zeigen!

Die Rezeptionistin, die uns eincheckte, war freundlich. Punkt. Wir bekamen Zimmer 703. Marc brachte unser Gepäck hoch und erklärte uns das Zimmer. Normalerweise verzichte ich darauf, aber hier war das essentiell zum Überleben. Der Innenarchitekt ist ein Technikverliebter. Wir haben es während unseres fünftägigen Aufenthalts nicht geschafft, die Technik zu beherrschen. Aber die Technik schaffte es, uns gehörig zu nerven.

Im Laufe der 5 Tage ging der gute Eindruck perdu

Besonders die Housekeeping-Abteilung war eher wie in einer zwei Sterne Kette. Sie putzen. Fertig. Kein Nachdenken. Sie erinnern sich an nichts. Wie angenehm doch eine Hausdame – neumodisch Housekeeping Manager – sein kann, wie wir sie z.B. im Palace Berlin kennenlernten. Dafür zahlt man doch etwas mehr in einem 5 Sterne Hotel.

Die Summe der kleinen Dinge nervte. Einige beispiele: Drei Personen, aber nur zwei Wasserflaschen. An einem einzigen Tag drei Wasser, am anderen Tag vier. Von fünf Nächten dreimal Schokolade. Fast jeden Tag nur entkoffeiniert oder zwei von drei Kapseln. Jeden Tag bitten wir um Nachschub mit normalem Kaffee. Der Fernseher ließ sich am Ankunftstag nicht ausschalten. Der Techniker musste das System neu starten, was eine halbe Stunde dauerte. Kontrolliert das Zimmermädchen nicht nach dem Check-out?

Eine größere Sache: Die Reinigungskraft hat das Lichtsystem „zerstört“. Als wir abends zurückkamen, brannten alle Lampen auf Maximum und das Licht reagierte nicht mehr. Okay, wir verstanden nun, warum wir volles Licht hatten. In besseren Hotels informiert das Zimmermädchen ihren Manager, dieser prüft und beauftragt die Wartung. Hier ist es die Aufgabe des „geschätzten“ Gastes. Insgesamt kostete es mich 45 Minuten meiner Zeit, das Problem zu analysieren, Hilfe zu organisieren und beim Techniker zu bleiben. Bei 400 € Stundenlohn habe ich 300 € verloren. Nur weil das Meldesystem im Hotel nicht funktioniert.

Mount Stephen Hotel Montreal: Kleenex Kunst – aber damit dann ins Gesicht?

Warum fasst das Zimmermädchen die Kleenex an und formt eine Blume daraus? Ich nehme täglich die 20 Taschentücher und werfe sie weg, da ich nicht sicher bin, wo die Finger vorher waren, die dieses nett gedachte Kunstwerk geformt haben.

Dazu kommt noch, dass der Wasserhahn rechts undicht ist und Wasser in die Mitte des Tisches läuft, welches dann von der Taschentuchbox, die unten offen ist, angesaugt wird, so dass man immer feuchte Tücher zieht. Merkwürdigerweise scheint das Zimmermädchen nicht zu merken, dass die Tücher feucht sind.

Wartung

Das linke Waschbecken ist nicht funktionsfähig, besonders für ein sechsjähriges Kind. Man kann sich nur verbrennen oder kaltes Wasser bekommen. Der ganze Wasserhahn muss entkalkt werden, damit er wieder regulierbar ist. Es ist ohnehin ein hübsches, aber unbequemes System.

Das Duschsystem ist wiederum ausgeklügelt, aber ebenfalls defekt. Als ich das erste Mal duschte, war ich nicht in der Lage, es zu bedienen. Meine Frau zeigte mir dann, dass ich sehr vorsichtig drehen muss und es keinen Sinn ergibt, mehrere Runden zu drehen.

Zusätzliche Haken für Handtücher wären praktisch, so könnte man sie öfter als einmal verwenden. In einem Hotel, dass sich sehr umweltbewusst zeigt.

Die Seife zwischen den Waschbecken über den Amenities zu platzieren, ergibt keinen Sinn. Wasser von den nassen Händen und Seife gelangen auf die Amenities. Der Platz für eigene Kosmetika ist praktisch nicht vorhanden. Warum nicht die unteren Bereiche als Schublade nutzen? Stattdessen sind sie nutzlos zugebaut. Hat der Architekt einmal in seinem Zimmer gewohnt?

Heute Morgen erklärte ich dem Türsteher, dass ich morgen früh abreisen muss. Ob ich die Koffer (3×20 kg) die Treppe hinuntertragen muss. Er sagte: Nein, ich kann mit dem Fahrstuhl zu S2 fahren und sie die Rampe hinaufrollen. Das sei einfacher.

Seine Antwort war nicht genau das, was ich in einem eleganten 5-Sternehotel erwartet hätte. 1 Michelin Clef?

Das elektrische System mag ausgeklügelt sein. Aber ehrlich gesagt waren wir selbst nach fünf Tagen nicht in der Lage, es perfekt zu bedienen. Unser Sohn natürlich überhaupt nicht. Und ich konnte die Leselampe am Bett nicht aktivieren. (Neben dem Badezimmer)

Die Lampe am Schreibtisch ist ein fantastisches helles Reinigungslicht, aber keine Schreibtischlampe. Wenn ich nachts arbeite, kann ich sie nicht einschalten, da sie meinen Sohn und meine Frau aufweckt.

Ein Toto Washlet ist eine feine Toilette. Aber wenn die Fernbedienung für ein sechsjähriges Kind nicht erreichbar ist, hat sie begrenzten Nutzen. Sie war weit angebracht und liess sich nicht entnehmen.

Die Betten sind gefährlich. Wir alle haben blaue Flecken, da das Bett scharfe Kanten hat. Besonders unser Sohn hatte Probleme. das habe ich so extrem in keinem Hotel gesehen. Sowieso haben heutzutage fast alle Hotels abgerundete Ecken am Bett, auch wenn sie dann nicht so chic aussehen wie im Mount Stephen.

Das Zimmer ist für vier Personen. Aber es gibt nur einen Nachtschrank in der Mitte. Die Personen außen müssen ihren Koffer als Nachttisch nutzen.

Es gibt im ganzen Zimmer nur einen Stuhl. Die Wäsche vom Vortag, die man am nächsten Tag u.U. wieder tragen will, legt man auf dem Boden.

Es wäre praktisch, einige Haken an der Wand zwischen Verbindungstür und Eingangstür für Mäntel zu haben. Der Stauraum ist ohnehin recht begrenzt. Im Kleiderschrank blockieren die Kleider meiner Frau alles.

Der Kühlschrank brummt sehr laut. Und wenn die Klimaanlage anspringt, ist es noch einmal lauter.

Das sind alles keine großen Sachen, jedoch summiert sich der Unkomfort. In einem Haus mit Anspruch erwarte ich mehr. Wo hat wohl der Michelin Inspektor gewohnt.

Schick ist wichtiger als funktional. Es sollte „Form folgt Funktion“ sein und nicht umgekehrt. Das ist leider ein generelles Problem von Hotelarchitekten.

Ich frage mich aber, wie der Michelin prüft? Sind die Prüfer den Hotels bekannt? Wir waren eine 08/15 Familie, die sicher nicht mit irgendwelchen Medien in Verbindung gebracht wurden. Auch haben wir das Luxushotel billiger gebucht, über eine OTA. Vermutlich, wenn ich alleine gereist wäre, für nur 2 Tage, wären mir die meisten Punkte auch nicht aufgefallen.

Ich beschwerte mich bei der Rezeption über die falsche Größenangabe des Zimmers. Nach zwei Tagen bekam ich eine Entschuldigungsemail, man habe das nicht gewusst. Neun Jahre lang? Man werde mir 25 % des Nächtigungspreises via OTA erstatten. Ausserdem gab es noch eine Flasche französischen Wein. Ob ich diese 365 € wirklich sehen werde?

Ich bin gespannt, ob die auch in einem Monat weiterhin 42 qm schreiben. Bisher haben sie nichts geändert.

Fazit zum Mount Stephen Hotel Montreal: Würde ich in das Hotel zurückkehren? Eher nein. Es ist seinen Preis nicht wert.

Außerdem mag ich gerne Buffet-Frühstück. Dort gibt es nur a la carte, Kaffee kostet 7,50++ (Schwacher Cappuccino aus dem Automaten). Als ich eine Scheibe Brot mehr haben wollte, zahlte ich 5 $ Extra, bekam aber zwei Scheiben. Und das Frühstück war nichts Besonderes. Es war aber genauso teuer wie das recht gute Frühstücksbufett im Fairmont oberhalb des Bahnhofes, wo man allerdings für den Cappuccino auch noch mal Unsummen zahlen soll (8$++). Wer nicht so ausgiebig frühstückt, aber gerne (verhältnismäßig) gutes Brot hat, geht zum preiswerten Novotel Buffet, dass 300m vom Mount Stephen Hotel entfernt ist. Service war dort auch freundlicher als in der snobby bar George.

https://www.lemountstephen.com

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