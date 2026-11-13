Christoph Rüffer, Executive Chef des Hamburger Restaurants „Haerlin“ im Hotel Vier Jahreszeiten, ist von Der Feinschmecker zum „Koch des Jahres“ 2026 gekürt worden. Die Auszeichnung würdigt seine Kochkunst, seine Konstanz und seine eigenständige Handschrift. Seit fast 25 Jahren prägt der 53-Jährige die Küche des Restaurants an der Binnenalster.

Christoph Rüffer ist „Koch des Jahres“ – Credit: Jan-Peter Westermann/Der Feinschmecker

Christoph Rüffer ist „Koch des Jahres“

Auszeichnung für eine außergewöhnliche Konstanz

Der Feinschmecker ehrt Christoph Rüffer für eine Küche, die sich über Jahrzehnte hinweg durch höchste Präzision, Geschmackstiefe und Beständigkeit auszeichnet. Chefredakteurin Gabriele Heins betont, Rüffer habe das „Haerlin“ über fast 25 Jahre zu einer kulinarischen Institution gemacht und seine Küche dabei kontinuierlich verfeinert. Hervorgehoben werden zudem Ruhe, Leidenschaft und Konsequenz, mit denen er gemeinsam mit seinem Team nach Perfektion strebt.

Die Küche des „Haerlin“

Rüffers Küche ist seit 2025 mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet. Der dritte Stern wurde im Sommer 2025 vergeben und stellt das Haerlin in die absolute Spitze der internationalen Gastronomie.

Charakteristisch sind handwerkliche Perfektion, exzellente Produkte und eine ausgeprägte Raffinesse. Gemeinsam mit Tobias Günther, Chef de Cuisine und seit 22 Jahren an seiner Seite, setzt Rüffer auf die Konzentration auf das Wesentliche: intensive Aromen, fein abgestimmte Kompositionen und Saucen von außergewöhnlicher Tiefe. Auf aufwendige Dekoration verzichtet das Team bewusst zugunsten von Präzision und der Qualität der Zutaten.

Signature-Gerichte

Zu den Kreationen zählen unter anderem:

Helgoländer Hummer mit gerahmtem Kohlrabi und Kombu-Beerentee

mit gerahmtem Kohlrabi und Kombu-Beerentee Felsenrotbarbe mit gegrillter Paprikasabayon und Sauce Pastis

mit gegrillter Paprikasabayon und Sauce Pastis Rehrücken mit Hamburger Speck, geräucherter Pistazie und Balsamico-Kirsche

Netzwerk aus Produzenten

Ein zentraler Baustein ist die Zutatenbeschaffung. Rüffer hat über viele Jahre ein Netzwerk aus hervorragenden Produzenten und kleinen Lieferanten aufgebaut, zunehmend auch aus der Region rund um Hamburg.

Karriere im Überblick

Station Details Ausbildung Kochlehre im Sheraton Hotel in Essen Stationen Otto Koch, Harald Wohlfahrt, Claus-Peter Lumpp Übernahme Haerlin Sommer 2002, Hotel Vier Jahreszeiten Hamburg Erster Michelin-Stern Im selben Jahr 2002 verteidigt Dritter Michelin-Stern Sommer 2025 Auszeichnung „Koch des Jahres“ durch Der Feinschmecker, Ausgabe 12/2026

Rüffers Laufbahn begann mit einer Kochlehre im Sheraton Hotel in Essen. Es folgten Stationen bei renommierten Spitzenköchen wie Otto Koch, Harald Wohlfahrt und Claus-Peter Lumpp. Im Sommer 2002 übernahm er die Küche des „Haerlin“ im Hotel Vier Jahreszeiten. Bereits im selben Jahr verteidigte er den bestehenden Michelin-Stern. Über die Jahre entwickelte er das Restaurant zu einer der ersten Adressen der deutschen Spitzengastronomie.

Teamgeist statt Einzelfigur

Trotz zahlreicher Auszeichnungen versteht sich Rüffer nach eigenen Angaben als Teamplayer. Im Mittelpunkt stehen eine ruhige, konzentrierte Atmosphäre und ein kollegiales Miteinander. Die enge Zusammenarbeit mit Tobias Günther, der seit 22 Jahren an seiner Seite arbeitet, gilt als wesentlicher Bestandteil dieses Erfolgs.

Porträt in Der Feinschmecker 12/2026

Die Ausgabe 12/2026 von Der Feinschmecker erscheint am 9. November 2026 und enthält eine umfangreiche, reich bebilderte Reportage über Christoph Rüffer. Darin spricht er über seine kulinarischen Anfänge, die Menschen, die ihn geprägt haben, und seine besondere Verbundenheit mit dem Hotel Vier Jahreszeiten. Zudem gewährt das Porträt Einblicke in seine Küche und die Gerichte, die seinen unverwechselbaren Stil ausmachen.

Das ausführliche Porträt ist online unter feinschmecker.de abrufbar.

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