„Im Schiffchen“ in Düsseldorf verabschiedet sich – Inventarverkauf am 8. November 2026

Für die deutsche Gourmetszene geht im Herbst 2026 eine Ära zu Ende. Das Kultrestaurant „Im Schiffchen“ in Düsseldorf-Kaiserswerth, über Jahrzehnte hinweg eine Institution der gehobenen französischen Küche und untrennbar mit dem Namen Sternekoch Jean-Claude Bourgueil verbunden, schließt seine Pforten für immer.

Jean-Claude Bourgueil Im Schiffchen, Kaiserswerth. Seine CHROMA Messer behält er natürlich – die stehen nicht zum Verkauf!

„Im Schiffchen“ in Düsseldorf

Nach mehreren Verhandlungsrunden konnte kein Nachfolger für das denkmalgeschützte Haus am Kaiserswerther Markt 9 gefunden werden. Nun öffnet das Restaurant ein letztes Mal seine Türen – allerdings nicht für ein finales Dinner, sondern für einen großen Inventarverkauf.

Ein halbes Jahrhundert Gastlichkeit geht zu Ende

Seit 1977 prägte der gebürtige Franzose Jean-Claude Bourgueil die Geschicke des historischen Backsteinhauses, dessen Grundstein bereits 1733 gelegt wurde. Mit konsequenter Hingabe an die klassische französische Kochkunst und einem kompromisslosen Anspruch an Qualität führte Bourgueil das „Im Schiffchen“ über Jahrzehnte hinweg in die Spitzengruppe der deutschen Gastronomie. Die Michelin-Guide-Auszeichnungen sammelten sich wie selbstverständlich – insgesamt soll der Sternekoch im Laufe seiner Karriere beeindruckende 124 Sterne erkocht haben. Prominente Gäste wie Altbundeskanzler Helmut Schmidt gingen im „Schiffchen“ ein und aus.

Doch die Zeiten ändern sich. Mit fast 80 Jahren und nach mehreren gesundheitlichen wie wirtschaftlichen Herausforderungen der vergangenen Jahre sah sich Bourgueil gezwungen, die endgültige Schließung zu beschließen. Pläne, das Haus als Weinbar oder Bistro weiterzuführen, zerschlugen sich ebenso wie die Hoffnung auf eine würdige Nachfolgelösung. „Ich möchte alles loswerden“, wird der Sternekoch zitiert – ein Satz, der ebenso pragmatisch wie wehmütig klingt.

124 Sterne hat Bourgueil insgesamt erkocht

Der große Inventarverkauf: Alle wichtigen Informationen

Für Liebhaber der gehobenen Gastronomie, Sammler und alle, die ein Stück Düsseldorfer Restaurantgeschichte mit nach Hause nehmen möchten, bietet sich am Sonntag, den 8. November 2026 eine einmalige Gelegenheit. Ab 11:00 Uhr findet der große Ausverkauf des Inventars statt – und zwar auf beiden Etagen des Hauses.

Die wichtigsten Eckdaten im Überblick:

Datum & Uhrzeit: Sonntag, 8. November 2026, ab 11:00 Uhr

Sonntag, 8. November 2026, ab 11:00 Uhr Ort: Restaurant „Im Schiffchen“, Kaiserswerther Markt 9, 40489 Düsseldorf-Kaiserswerth

Restaurant „Im Schiffchen“, Kaiserswerther Markt 9, 40489 Düsseldorf-Kaiserswerth Anreise: Es wird dringend empfohlen, die U-Bahn-Linie U79 bis zur Haltestelle Klemensplatz zu nutzen. Die engen Gassen und begrenzten Parkmöglichkeiten in der Kaiserswerther Altstadt machen die Anreise mit dem Auto unpraktisch.

Es wird dringend empfohlen, die U-Bahn-Linie bis zur Haltestelle zu nutzen. Die engen Gassen und begrenzten Parkmöglichkeiten in der Kaiserswerther Altstadt machen die Anreise mit dem Auto unpraktisch. Preisgestaltung: Alle Artikel werden zu rund 30 Prozent des geschätzten aktuellen Warenpreises (inklusive Mehrwertsteuer) abgegeben. Das bedeutet: Hochwertige Profi-Ausstattung zu Preisen, die sonst kaum realisierbar wären.

Was wird angeboten? Ein Blick auf die Schätze des „Schiffchen“

Die Bandbreite des Inventars spiegelt die lange Geschichte und den hohen Anspruch des Hauses wider. Besonders begehrt dürften folgende Kategorien sein:

Silberbesteck und Tafelkultur:

Ein Highlight für Sammler und Genießer ist das umfangreiche Silberbesteck, teilweise von der renommierten norddeutschen Manufaktur Robbe & Berking. Einige Sets sind noch vakuumiert und damit in nahezu neuwertigem Zustand. Wer schon immer einmal mit echtem Sterne-Restaurant-Silber dinieren wollte, kommt hier auf seine Kosten.

Porzellan, Geschirr und Kochgeschirr:

Neben feinem Porzellan und Geschirr aus dem Servicebetrieb locken vor allem die professionellen Küchenutensilien: kupferne Schneckenpfännchen, Töpfe und Pfannen, die über Jahre hinweg in der Sterneküche im Einsatz waren. Diese Stücke tragen die Patina echter Handwerkskunst und sind bei ambitionierten Hobbyköchen äußerst begehrt. Seine Chroma Messer verkauft Bourgueil allerdings nicht.

Möbel mit Geschichte:

Auch das Mobiliar wechselt den Besitzer. Darunter befinden sich Stühle, auf denen im Laufe der Jahrzehnte zahlreiche Prominente Platz genommen haben, sowie Weinschränke und der legendäre Käsewagen – ein unverzichtbares Requisit der klassischen französischen Servicekultur. Für Liebhaber des traditionellen Restaurantsettings sind diese Stücke echte Sammlerobjekte.

Dekorative Erinnerungsstücke und Kuriositäten:

Darüber hinaus kommen zahlreiche dekorative Gegenstände unter den Hammer, die die besondere Atmosphäre des „Schiffchen“ geprägt haben. Dazu zählen eine bereits 1984 erworbene Madonna, die jahrzehntelang in der Küche ihren Platz hatte, sowie gerahmte historische Menükarten und allerlei maritime Dekorationselemente, die an den Namen und das Flair des Hauses erinnern.

Der Weinkeller: Separater Verkauf am 13. Dezember 2026

Ein wichtiger Hinweis für alle Weinliebhaber: Der beeindruckende Weinkeller des „Im Schiffchen“ ist nicht Teil des Inventarverkaufs am 8. November. Die über 2.000 verbleibenden Flaschen aus dem Fundus des Restaurants werden in einem separaten Verkauf am 13. Dezember 2026 angeboten. Angesichts der langen Tradition und der sorgfältig kuratierten Weinauswahl dürfte dieser Termin für Sammler und Sommeliers gleichermaßen ein Pflichttermin sein.

Ein letzter Besuch, der sich lohnt

Der Inventarverkauf am 8. November ist mehr als eine reine Räumungsaktion – er ist die letzte Gelegenheit, mit der Geschichte des „Im Schiffchen“ in Berührung zu kommen. Wer einmal durch die Räume streifen möchte, in denen Generationen von Gourmets verwöhnt wurden, wer ein Stück der legendären Tafelkultur erwerben oder einfach nur Abschied nehmen möchte, sollte sich diesen Termin vormerken. Die Preise sind fair, die Auswahl ist groß, und die Geschichten, die an jedem einzelnen Stück hängen, sind unbezahlbar.

Das „Im Schiffchen“ schließt seine Türen – aber ein Teil davon darf weiterleben, in den Küchen und Esszimmern all jener, die an diesem Sonntag im November den Weg nach Kaiserswerth finden.

Internet: https://im-schiffchen.de/

Die Redaktion des Gourmet Report wünscht Herrn Bourgueil einen schönen Ruhestand und ein langes, gesundes Leben! Es war immer ein Erlebnis, bei ihm sein zu dürfen!