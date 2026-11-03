Karl-Louis Kömmler und Mical Rosenblat erzählen die Geschichte des Loumi

Als Karl-Louis Kömmler und Mical Rosenblat 2017 ihren Supperclub gründeten, dachten sie nicht an Auszeichnungen. Sie wollten kochen. Acht Jahre später steht ihr Restaurant Loumi in Berlin-Kreuzberg mit einem Michelin-Stern da – und die beiden Autodidakten haben ihre Geschichte aufgeschrieben.

Karl-Louis Kömmler und Mical Rosenblat – Loumi – das Buch

Karl-Louis Kömmler und Mical Rosenblat

Ein Stern als Indikator, nicht als Ziel

„So ein Michelin-Stern ist einfach ein guter Indikator für Qualität. Man würde lügen, wenn man sagt, dass man den Stern nicht haben will. Wär schön, wenn’s klappt!“, sagte Mical Rosenblat noch im Frühsommer 2025 zur ZEIT.

Prädikat „LESENSWERT“!

Am 17. Juni 2025 bekamen sie und ihr Mitgründer Karl-Louis Kömmler den ersten Michelin-Stern für ihr Restaurant Loumi in Berlin Kreuzberg.

Der Weg dorthin verlief unkonventionell. Von den ersten Gehversuchen in der eigenen Wohnung über einen Supperclub bis zum Fine-Dining-Hotspot in Berlin-Kreuzberg: Kömmler und Rosenblat sind Quereinsteiger, die sich ihr Handwerk durch rigoroses Selbststudium und Stationen in internationalen Top-Restaurants erarbeitet haben. In der Gastro-Szene gilt ihr Aufstieg inzwischen als moderne Legende.

Ein Buch über Küchen-Action und persönliche Erinnerungen

In ihrem erzählerischen Sachbuch nehmen die beiden Autodidakten den Leser hinter die Kulissen ihres Restaurants. Die Gastro-Story verwebt intensive Küchen-Action mit persönlichen Erinnerungen. Erzählt wird von der rastlosen Suche nach dem perfekten Geschmack, der Magie des Anrichtens am Tresen und dem Glücksgefühl, wenn Gäste zu Freunden werden.

Es ist eine Gründergeschichte darüber, wie man sich durch Selbststudium hocharbeitet und dabei die Regeln der Spitzengastronomie bricht. Das Buch richtet sich an Fans innovativer Kulinarik, an Kochbegeisterte und an alle, die hinter die Kulissen eines Sterne-Restaurants schauen wollen.

Die Gastronomen

Karl-Louis Kömmler ist Küchenchef und Mitgründer des Loumi. Er gilt als „blutjunger Autodidakt“ und Ausnahmetalent der deutschen Kochszene. Sein Wissen eignete er sich durch rigoroses Selbststudium und Stationen in internationalen Top-Restaurants an. Seine Philosophie verbindet französische Tradition mit japanischer Präzision und nordischer Produkt-Fokussierung. 2024 wurde er für die „Berliner Meisterköche“ nominiert.

Mical Rosenblat ist Gastgeberin, Sommelière und Mitgründerin des Loumi. Sie gilt als die Seele des Hauses und verantwortet die Atmosphäre des Restaurants. Sie bricht mit der steifen Sterne-Etikette und setzt stattdessen auf direkt-persönliche Gastfreundschaft und intuitive Weinempfehlungen.

Loumi – das Buch

Das Buch erscheint in der Verlagsgruppe Droemer Knaur. Die ISBN des Buches „Loumi“ von Karl-Louis Kömmler und Mical Rosenblat im Droemer HC Verlag lautet 978-3-426-57452-2 . Das Buch erschien am 2. November 2026. Für 26 € in der Buchhandlung des Vertrauens zu erwerben – am besten im eigenen Kiez!

Leseprobe: https://www.book2look.com/book/9783426574522

Loumi Restaurant: https://www.loumi-dining.com/

(Tipp: Mittwoch & Donnerstag gibt es das kleine Menü für 110 €)

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