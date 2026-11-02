Die Reise- und Stadtkultur-Publikation Time Out hat ihre jährliche Rangliste der 40 coolsten Nachbarschaften der Welt veröffentlicht. Ganz oben steht in diesem Jahr Jongno 3-ga in Seoul, Südkorea. Die südkoreanische Hauptstadt setzt sich damit gegen 39 andere Viertel aus 26 Ländern und Territorien durch .

Shanghai Downtown

Die 40 coolsten Kieze der Welt 2026

Die Liste, die auf Nominierungen des globalen Netzwerks lokaler Time-Out-Redakteure und -Experten basiert, bewertet Kriterien wie Gastronomie, Nightlife, Kultur, unabhängige Geschäfte, Lebensqualität und Gemeinschaftssinn. Wie bei allen diesen Listen ist auch diese Liste keine objektive Liste, sondern eher als Hinweis zu verstehen! Gerade Restaurantempfehlungen bei Time Out sind häufig unzuverlässig und erwecken den Eindruck, sie wären Anzeigen beeinflusst.

Die Top 10 der coolsten Kieze der Welt im Überblick

Auf Platz eins landet Jongno 3-ga in Seoul. Das historische Viertel hat in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Wiederbelebung erfahren. Die traditionellen Pochas – späte Nacht-Food-Stalls – ziehen zunehmend ein junges Publikum an. Entlang der Seosulla-gil sind unabhängige Handwerksbetriebe, Schmuckstudios und sophistication Bars entstanden . Time-Out-Reiseeditorin Grace Beard betont: „Manchmal bleiben ehemals gelistete Viertel nicht nur auf ihrem Niveau, sondern werden noch cooler. Jongno 3-ga war 2021 unser drittcoolstes Viertel und steht nun an der Spitze – dank des Booms beim späten Abendessen im Freien, unabhängiger Läden und Geschäfte“ .

Platz zwei geht an das L’Ocean District in Rabat, Marokko. Das Viertel entlang des Atlantiks verbindet Strände und eine palmengesäumte Promenade mit Street Art, unabhängigen Cafés und kulturellen Räumen. Neue Fußgängerzonen wie die Rue Bruxelles stärken den Gemeinschaftssinn.

Neos Kosmos in Athen belegt Rang drei. Das Viertel zwischen Akropolis und Athener Riviera hat sich zu einem der interessantesten Food- und Kreativzentren der Stadt entwickelt. Traditionelle Tavernen und Bäckereien treffen auf neue Restaurants und Bars. Das Onassis Stegi bleibt ein wichtiger Anker für zeitgenössische griechische Kultur .

Auf Platz vier folgt Chinatown in Los Angeles. Das Viertel balanciert sein chinesisch-amerikanisches Erbe mit einer Welle neuer Restaurants, Cafés, Bars, Galerien und Musikvenues. Etablierte Institutionen wie die Phoenix Bakery und Philippe the Original stehen neben Neuzugängen .

Govanhill in Glasgow komplettiert die Top 5. Eines der vielfältigsten Viertel der Stadt ist zunehmend ein Zuhause für Künstler, Schriftsteller und die queere Community. Unabhängige Buchläden, Pubs und die Glasgow Zine Library prägen die kreative Energie. Die Mischung aus neueren Bewohnern und langjährigen irischen, pakistanischen, indischen und osteuropäischen Communities bleibt zentral für den Charakter.

Die weiteren Plätze im Überblick

6. Kitakagaya, Osaka – Ehemalige Fabriken und Lagerhäuser wurden zu Ateliers und Kunsträumen . 7. Chapinero Alto, Bogotá – Ein residentiales Viertel mit lebendiger Kulinarik- und Kreativszene . 8. Koenji, Tokyo – Bekannt für seinen unabhängigen Geist und alternative Kultur . 9. Downtown, St. Catharines – Kanadas coolster Stadtescape mit historischem Kern . 10. Esquilino, Rom – Multikulturelles Viertel mit globaler Dining-Szene .

11. Russafa, Valencia – Buzzy Barrio mit Cocktailbars und Kunststudios . 12. Tân Định, Ho Chi Minh City – Ruhige Oase hinter der rosa Kirche . 13. São Bento, Lissabon – Aufstrebendes Viertel zwischen Vintage und Kulinarik . 14. Talat Noi, Bangkok – Hafenviertel mit kreativer Neubelebung . 15. Slakthusområdet, Stockholm – Stockholms angesagtestes Nightlife-Viertel .

16. Humayunpur, Delhi – Kulinarisches Zentrum mit nordostindischen und asiatischen Einflüssen . 17. Laranjeiras, Rio de Janeiro – Kulturelles Viertel mit Samba und neuen Restaurants . 18. West Town, Chicago – Kulinarisch und kulturell pulsierendes Viertel . 19. Rákóczi tér, Budapest – Viertel im Wandel mit internationaler Küche . 20. Jalan Besar, Singapur – Organischer Charme mit kreativer Szene .

21. Crooswijk, Rotterdam – „Das echte Rotterdam“ mit kreativer Neubelebung . 22. Chacagiales, Buenos Aires – Kreatives Zentrum zwischen Chacarita und Colegiales . 23. Bandra West, Mumbai – Soziales und kreatives Herz der Stadt . 24. Cathedral Quarter, Belfast – Kulturviertel mit Charakter . 25. República, São Paulo – Historisches Zentrum mit ikonischen Gebäuden .

26. Changning, Shanghai – Blättriges Viertel mit akademischem und künstlerischem Flair . 27. Oost, Amsterdam – Multikulturell und grün . 28. Financial District, New York – FiDi ist jetzt cool . 29. New Farm, Brisbane – Kreatives Juwel am Fluss . 30. Quartier d’Aligre, Paris – Village-Atmosphäre mit lebendigem Markt .

31. Kalk Bay, Kapstadt – Zeitloses Fischerviertel . 32. North Hobart, Hobart – Tasmaniens hippes Viertel . 33. Newington Green, London – Kulinarische und kulturelle Vielfalt . 34. Yulin, Chengdu – Kreatives Viertel mit Indie-Musikszene . 35. Mount Pleasant, Vancouver – Wandmalereien und Gemeinschaftsräume .

Condé Nast setzt andere Akzente

Während Time Out auf die „Coolness“ von Nachbarschaften setzt, verfolgt Condé Nast Traveller mit seinen Readers’ Choice Awards einen anderen Ansatz. Die Leserinnen und Leser der britischen Ausgabe wählen dort die besten Städte der Welt – nicht Viertel. Die 28. Ausgabe der Awards basiert auf den Stimmen von einer halben Million Lesern .

In der Kategorie „Beste Städte der Welt 2025“ setzte sich Valletta auf Malta mit 97,33 von 100 Punkten an die Spitze. Die Leser lobten das sonnige Klima, die historische Architektur und die lebendige Kreativszene. Weitere Top-Platzierungen gingen an Tokio, New York, Sydney, Oslo und Mumbai . London schaffte es nicht in die Top 20 – ein Ergebnis, das in der britischen Presse für Diskussionen sorgte .

Kanadische und US-amerikanische Präsenz

Kanada ist in der Time-Out-Liste 2026 mit zwei Vierteln vertreten: Downtown St. Catharines auf Platz 9 und Mount Pleasant in Vancouver auf Platz 35 . Die Vereinigten Staaten stellen drei Viertel: Chinatown in Los Angeles (Platz 4), West Town in Chicago (Platz 18) und das Financial District in New York (Platz 28) .

Chicago hatte in den Vorjahren bereits mit Avondale (2025, Platz 5) und Logan Square (2024, Platz 34) auf der Liste gestanden. In diesem Jahr fiel die Wahl auf West Town.

Fazit: „Nowness“ als Kriterium

Grace Beard, Travel Editor bei Time Out, erklärte gegenüber CNN: „Stadtzentren sind wiedererwacht, mit neuen kreativen Räumen, Bars, brillanten Orten zum Essen und allem dazwischen“ . Viele der diesjährigen Viertel liegen zentral oder in Innenstadtlagen – ein Zeichen dafür, wie weit die Städte von der COVID-Ära der leeren Zentren entfernt sind.

„Oft gibt es Viertel, die gerade erst ihren Moment erreicht haben und nur Eingeweihten bekannt sind – dieses Gefühl von ‚Nowness‘ ist genau das, wonach wir für diese Liste suchen“, so Beard .

Die vollständige Rangliste der 40 coolsten Viertel der Welt 2026 ist auf der Website von Time Out abrufbar: https://www.timeout.com/travel/coolest-neighbourhoods-in-the-world-2026