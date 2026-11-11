Festtage im JW Marriott Berlin: Gänsemenü, Thanksgiving, Weihnachtsbrunch und Silvesterball

Das JW Marriott Hotel Berlin bietet von Mitte November bis zum Jahreswechsel ein umfangreiches Festtagsprogramm. Vom Gänsemenü im JW Steakhouse über ein Thanksgiving-Buffet im The Market und den kleinen Weihnachtsmarkt bis hin zu Weihnachtsmenüs, Silvester-Dinner und Silvesterball reicht die Auswahl.

Die Jakobsmuschel mit Kaviar war ausgesprochen gelungen!

Wir bekommen immer sehr viele Einladungen zum Essen, die wir in der Regel ablehnen. Man kann gar nicht immer überall sein. Und am nächsten Tag muss man früh aufstehen. Die Einladung vom JW Marriott Berlin haben wir aber gerne angenommen. Wir wurden zum Silvesteressen eingeladen. Mitte Oktober! Da wir Silvester nicht in Berlin sein werden und wir das JW Marriott mögen, haben wir gerne angenommen. Ist doch lustig! Der Küchenchef Mirko Gonzalez arbeitete früher im Palacio Duhau Park Hyatt Buenos Aires und im El Celler de Can Roca in Girona. Ausserdem kann man immer sehr interessante, hochkarätige Gespräche bei solchen Essen – wenn sie gut orchestriert sind – führen.

Neben dem Ruinart Champagner und dem guten Essen, führten wir in der Tat exzellente Gespräche und lernten viel. Mir gegenüber saß Michael Hopf, der GM des Hauses – ein gebürtiger Berliner. Ein Hoteldirektor wie man sich ihn als Gast wünscht. Er weiß alles über sein Haus. Hopf fing als 16jähriger beim Adlon als Page an. Stieg dann schnell auf zum Doorman. Dann wurde er Concierge und bald Chef Concierge. Der Adlon-GM van Daalen nahm ihn mit nach Moskau ins Baltschug Kempinski. Zuletzt war er fast 10 Jahre General Manager im Westin Warsaw. Auch von Thomas Hollstein, Direktor of Sales & Marketing, haben wir viel Neues gelernt.

Hopf hat viel vor. Besonders Bauarbeiten! Die über 500 Gästezimmer des Luxushotels werden sukzessive entkernt und im modernen JW-Design gestaltet. Ein besonderer Fokus liegt auf der Integration von Naturtönen, die visuell an den direkt angrenzenden Tiergarten anknüpfen. Das Hotel ist mit knapp 6.400 Quadratmetern Veranstaltungsfläche eines der größten Kongresshotels in Berlin.

Zurück zum Essen. Das Silvester Essen war anständig. Wie der Berliner sagt, da gab es nichts zu meckern. Da wird niemand hungrig ins neue Jahr gehen! Soul food. Besonders begeisterte mich die hausgemachte Chimichuri! So gute habe ich selbst in Argentinien nirgends bekommen!

Silvester Menü 2026 im JW Marriott Berlin) Jakobsmuschel Minestrone Royal Tatar – Knochenmark Hummerschwanz Tintenfisch Risotto Gemüsebeilage Chateaubriand vom Filet – Otto Gourmet Sensationelle Chimichuri Milhojas JW Steakhouse Berlin Reifeschrank im JW Steakhouse Berlin

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Zum Ende gab es noch eine nette Idee vom JW Marriott: Man hat eine Modezeichnerin beauftragt, eine Skizze von den Gäste anzufertigen. So hat man ein wirklich schönes Erinnerungsstück an den Abend!

Chef Mirko Gonzalez – JW Marriott Berlin GM Michael Hopf – JW Marriott Berlin Yulia & Christian Romanowski – Silvester 2026 JW Marriott Berlin

Festtage im JW Marriott Berlin – das Programm

Die Wochen zwischen Mitte November und dem Jahreswechsel gehören zu den stimmungsvollsten Zeiten des Jahres. In einem internationalen Hotel wie dem JW Marriott Hotel Berlin begegnen sich in diesen Tagen Gäste aus aller Welt, Berliner, die besondere Anlässe feiern, ebenso wie Familien und Freunde, die die Festtage gemeinsam genießen möchten. Das gastronomische Angebot verbindet traditionelle Festtagsgerichte mit internationalen Weihnachtstraditionen.

Gänsemenü im JW Steakhouse

Den Auftakt bildet ab dem 11. November die Gänsesaison im JW Steakhouse. Bis zum 19. Dezember wird täglich ab 17 Uhr ein mehrgängiges Gänsemenü serviert. Eine Gänseconsommé mit Wintergemüse und Sauerteig-Crostini eröffnet das Menü, bevor gepresste und confierte Gans mit Rotkohlpüree, Maronencreme und Portwein-Thymian-Sauce serviert wird. Den Abschluss bilden Käse, Petit Fours und süße Köstlichkeiten zum Teilen. Das Menü kostet 110 Euro pro Person.

„Goose2Go“: Festtagsgenuss für zuhause

Für Gäste, die die Feiertage im privaten Rahmen verbringen möchten, ergänzt das JW Marriott Berlin sein Angebot um „Goose2Go“. Zur Wahl stehen eine klassische Gans, Chateaubriand vom Weiderind oder Duroc-Schweinerücken. Das Menü kann mit verschiedenen Beilagen und Saucen individuell zusammengestellt werden. Ergänzt wird das Angebot durch ein hausgemachtes Apple Pie Dessert. Das Angebot ist ab November auf Vorbestellung mindestens 48 Stunden vor dem gewünschten Abholtermin erhältlich. Die Goose-to-Go-Box kostet 240 Euro und umfasst ein Hauptgericht für vier Personen inklusive vier Beilagen und zwei Saucen nach Wahl.

Weihnachtsmarkt für Gruppen und Firmenfeiern

Ab dem 23. November verwandelt sich der Eingangsbereich des JW Marriott Berlin in einen festlichen Ort für Gruppen, Unternehmen und private Feiern. Bis zum 20. Dezember bietet der kleine Weihnachtsmarkt vor dem Hotel den Rahmen für exklusive Veranstaltungen ab zehn Personen und ist an ausgewählten Wochenenden auch für Individualgäste erlebbar. Kulinarisch reicht das Angebot von Käsespätzle, Kassler und Brezeln bis zu Kartoffelpuffern, Raclette-Kartoffeln und Apfelstrudel. Glühwein, Spiced Tea und Eggnog gehören ebenso dazu wie eine Christmas Market Bar. Optional können eine Eisstockbahn, eine Champagnerbar, eine Whiskeybar oder eine Fotobox integriert werden. Die Weihnachtsmarkt-Arrangements starten bei 65 Euro pro Person und sind für Gruppen ab zehn Personen buchbar. Ab 60 Personen kann der Markt exklusiv reserviert werden. Reservierung unter Tel. +49 30 2065 1436 oder E-Mail events.ber@marriott.com.

Thanksgiving-Buffet im Restaurant The Market

Am 26. November hält mit Thanksgiving eine der bekanntesten nordamerikanischen Festtagstraditionen Einzug in das Restaurant The Market. Von 18 bis 21 Uhr erwartet Gäste ein festliches Buffet mit saisonalen Salaten, geräuchertem Fisch, Garnelen und klassischer Zwiebelsuppe. An der Carving-Station stehen traditioneller Truthahn mit Apfel-Brot-Füllung, Süßkartoffelpüree und Cranberry-Sauce sowie Prime Rib mit Kartoffelgratin, grünen Bohnen und Rotweinjus im Mittelpunkt. Ergänzt wird das Angebot durch herbstliche Beilagen und Seafood-Spezialitäten wie gerösteten Kürbis, karamellisierten Rosenkohl, pochierten Kabeljau und Knoblauch-Chili-Garnelen. Zum süßen Abschluss folgen Thanksgiving-Klassiker wie Pumpkin Pie, Pecan Pie und warmer Apfelkuchen sowie Cheesecake-Creme, Schokoladen-Fudge und Cranberry-Birnen-Crumble. Das Buffet kostet 99 Euro pro Person beziehungsweise 139 Euro inklusive Getränkepaket.

Weihnachten im JW Marriott Berlin

Die Weihnachtstage verbinden im JW Marriott Berlin festliche Kulinarik mit der Atmosphäre eines internationalen Hauses. An Heiligabend, dem 24. Dezember, wird im JW Steakhouse von 18 bis 22 Uhr ein festliches Sechs-Gänge-Menü für 129 Euro pro Person inklusive Aperitif serviert. Den Auftakt bilden eine Waldpilzconsommé mit deutschem Kaviar und Iberico-Krokette sowie ein Jakobsmuschel-Carpaccio mit Hummeröl, Orangen-Gel und eingelegtem Apfel. Es folgen eine holzgeräucherte Blumenkohlsuppe mit schwarzem Trüffel und als Hauptgang wahlweise Josper-gegrillte Gänsebrust mit geröstetem Kürbispüree, Zitrussauce und marinierten Feigen oder Wolfsbarsch mit Selleriepüree und geräucherter Paprikasauce. Ein Dessert aus Honig der hoteleigenen Rooftop-Bienenstöcke, Mohnparfait und Schweizer Schokoladenmousse rundet den Abend ab.

Am ersten Weihnachtsfeiertag, dem 25. Dezember, steht von 12 bis 15 Uhr ein festlicher Brunch im Restaurant The Market auf dem Programm. Für 99 Euro pro Person beziehungsweise 139 Euro inklusive Getränke-Arrangement reicht das Angebot von langsam gegarter Gans, Truthahn mit Apfel-Salbei-Füllung, Prime Rib und salzgebackenem Wolfsbarsch bis zu Austern, King Prawns und einer Auswahl geräucherter Fische. Ergänzt wird das Buffet durch Chateaubriand, Hirschsteaks, Steinpilzrisotto, Trüffel-Parmesan-Creme und weitere saisonale Spezialitäten. Den Abschluss bildet ein umfangreiches Dessertbuffet mit Stollen, Panettone, Christmas Pudding, Sachertorte, Apfelstrudel und weiteren weihnachtlichen Klassikern.

Silvester im JW Marriott Berlin

Mit dem Jahreswechsel findet die Festtagssaison im JW Marriott Berlin ihren Abschluss. Gäste haben die Wahl zwischen einem Fine-Dining-Erlebnis im JW Steakhouse und einem großen Galaabend mit Live-Musik, Entertainment und Buffet im Ballsaal des Hotels.

Silvesterball

Der Silvesterball beginnt am 31. Dezember um 20 Uhr und verbindet Galaabend, Dinner und Feier. Für 299 Euro pro Person umfasst das Angebot ein Gala-Buffet, Getränkepaket und Mitternachtssnack. Das Buffet spannt den Bogen von Austern und Krustentieren über internationale Spezialitäten bis hin zu Live-Cooking-Stationen und klassischen Festtagsgerichten. Den Auftakt bilden drei Austernsorten, darunter Gillardeau-, Tsarskaya- und Fine-de-Claire-Austern. Ihnen folgt eine Auswahl rund um Garnelen und Krustentiere mit King Prawns, Flusskrebs-Waffeln, Garnelensalat und Scampi. Ergänzt wird das Angebot durch internationale Käse- und Charcuterie-Spezialitäten, italienische Antipasti, Foie Gras, hausgebackene Brote sowie geräucherte und gebeizte Fische aus regionalem Fang.

An den Carving-Stationen stehen Gans, Dry-Aged-Tomahawk, Kalbs-Wellington und Havelländer Apfelschwein im Mittelpunkt, die frisch vor den Gästen aufgeschnitten und mit hausgemachten Senfsorten und Chutneys serviert werden. An der Teppanyaki-Station bereitet das Küchenteam Gelbflossen-Thunfisch, Königslachs und Helgoländer Hummer direkt vor den Augen der Gäste zu. Daneben finden sich spanisches Iberico Secreto, Heilbutt mit asiatischen Aromen, mit Pernod flambierte Garnelen sowie italienische Steinpilzravioli aus dem Parmesanlaib. Hausgemachte Pappardelle, Kürbisravioli und eine Wok-Station mit asiatischen Spezialitäten unterstreichen den internationalen Charakter des Buffets. Den Abschluss bildet ein umfangreiches Dessertangebot mit Macarons, Mousses, Patisserie-Spezialitäten und einer Crêpe-Suzette-Station. Eine Live-Band und ein DJ begleiten die Gäste durch den Abend. Nach dem gemeinsamen Countdown klingt der Abend bei Musik und Drinks in der Bar26 aus.

Silvester-Dinner im JW Steakhouse

Im JW Steakhouse steht am 31. Dezember ab 20.30 Uhr ein persönlicheres Fine-Dining-Erlebnis im Mittelpunkt. Das mehrgängige Menü kostet 210 Euro pro Person, Wasser, Kaffee und Tee sind im Preis enthalten. Der Abend beginnt mit einem Welcome Bite aus Potato Pavé, Jakobsmuschel und Ikura, gefolgt von einer Minestrone Royale mit Gartengemüse, Cannellini-Bohnen und Basilikum-Pesto. Mehrere Gerichte werden bewusst zum Teilen serviert, darunter Markknochen mit pochierter Auster und Beef Tatar sowie Hummerschwanz auf Tintenfisch-Risotto mit Fenchel und Safranöl. Im Mittelpunkt steht ein deutsches Rinderfilet Chateaubriand, das direkt am Tisch tranchiert wird, serviert mit Babykartoffeln, saisonalem Gemüse, Rahmspinat, Portweinsauce und Chimichurri. Den Abschluss bildet ein Mille-Feuille von Vanille und Birne mit pochierter Birne, Mandelcrumble und Zitronensorbet.



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JW Marriott Hotel Berlin

Das JW Marriott Hotel Berlin liegt gegenüber dem Verteidigungsministerium in der Stauffenbergstrasse in Tiergarten, nahe dem Potsdamer Platz. In der Festtagssaison richtet sich das Angebot sowohl an Individualgäste als auch an Gruppen, Unternehmen und Familienfeiern.

Übrigens, das Parken kostet 5 €/Stunde bzw 35 €/Tag. Wer aber mehr als 50 € in der Gastronomie des Hauses ausgibt, parkt umsonst.

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