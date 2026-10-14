BVI Food Fete 2026: Restaurant Week auf Tortola und Anegada Lobster Festival

Die British Virgin Islands rücken ihre Gastronomieszene in den Mittelpunkt. Mit der BVI Food Fete verteilt sich das kulinarische Programm über das gesamte Jahr. Zwei Höhepunkte stehen im Herbst 2026 auf dem Programm: die BVI Restaurant Week auf Tortola vom 20. bis 24. Oktober und das Anegada Lobster Festival vom 27. bis 29. November.

BVI Food Fete 2026

BVI Restaurant Week 2026: Fünf Abende, 13 Restaurants, ein digitaler Pass

Die BVI Restaurant Week findet 2026 in ihrer diesjährigen Auflage vom 20. bis 24. Oktober statt. Insgesamt 13 Restaurants auf Tortola beteiligen sich an der Veranstaltung, die von der British Virgin Islands Tourist Board & Film Commission koordiniert wird .

Die teilnehmenden Betriebe servieren eigens zusammengestellte Zwei- oder Drei-Gänge-Menüs zu Festpreisen zwischen 50 und 85 US-Dollar, exklusive Trinkgelder. Einzelne Restaurants ergänzen ihr Angebot um ein Getränk oder einen zusätzlichen Gang.

Die 13 teilnehmenden Restaurants 2026:

1748 Restaurant

Bamboushay Lounge

Flavors of Asia

Omar’s Dockside

Omar’s Sandspit

Onde

Pusser’s Road Town

Pusser’s Landing

Rhythm & Sands

Sugar Mill

Sushi Bar

Tradewinds Mexican Grill

Trellis Bay Market Bar & Grill

Eine Neuerung stellt der Digital Passport dar: Gäste sammeln bei jedem Besuch in einem teilnehmenden Restaurant einen digitalen Stempel. Nach sechs Stempeln besteht die Möglichkeit, an einer Verlosung teilzunehmen. Der Pass soll dazu anregen, verschiedene Adressen auszuprobieren und die Bandbreite der Inselküche kennenzulernen.

Auftakt beim Village Cay Food, Wine & Rum Festival

Die Restaurant Week wird am 16. Oktober 2026 im Rahmen des Village Cay Food, Wine & Rum Festival eröffnet. Bei dieser Auftaktveranstaltung stellen sich die teilnehmenden Restaurants vor. Geplant sind eine Cocktail Happy Hour, ein gemeinsames Dinner sowie ein Unterhaltungsprogramm .

Anegada Lobster Festival: Drei Tage im Zeichen der Karibik-Languste

Der zweite gastronomische Höhepunkt folgt Ende November: Das Anegada Lobster Festival findet vom 27. bis 29. November 2026 auf Anegada statt, der einzigen Koralleninsel der British Virgin Islands .

Drei Tage lang steht die Karibik-Languste (Spiny Lobster) im Mittelpunkt. Besucher können von Restaurant zu Restaurant ziehen, unterschiedliche Zubereitungen probieren und die entspannte Atmosphäre der Insel genießen. Begleitet wird das Programm von Live-Musik und karibischen Rhythmen.

Die teilnehmenden Restaurants für 2026 werden noch bekannt gegeben. Im Vorjahr beteiligten sich unter anderem das Anegada Beach Club, Big Bamboo, Cow Wreck, Flash of Beauty, Lobster Trap, Pink Flamingo, Potter’s By the Sea, Sid’s Pomato Point und Tipsy .

Anegada gilt als eines der wichtigsten Fischereizentren der BVI und versorgt die gesamte Inselgruppe mit frischem Fisch und Meeresfrüchten. Neben Languste werden auch andere Fisch- und Fleischgerichte angeboten .

BVI Food Fete: Ein Jahresprogramm für die Gastronomie

Die BVI Food Fete versteht sich als ganzjährige Plattform zur Präsentation der vielfältigen Gastronomieszene der British Virgin Islands. Während die Restaurant Week die Betriebe auf Tortola in den Mittelpunkt stellt, verbindet das Anegada Lobster Festival Kulinarik mit einem Ausflug auf eine der ursprünglichsten Inseln der BVI .

Weitere Informationen zur Restaurant Week und zu den teilnehmenden Restaurants sind auf der Website der BVI Restaurant Week sowie auf bvifoodfete.com verfügbar .

Internet: https://bvifoodfete.com/bvi-restaurant-week/

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