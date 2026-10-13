Sherbeth Festival 2026 in Palermo: Handwerklich hergestelltes Eiskrem

Das Sherbeth Festival findet 2026 in seiner 18. Ausgabe statt und widmet sich handwerklich hergestelltem Speiseeis. Vom 13. bis 16. November 2026 treffen sich in Palermo 60 Eis-Manufakturen aus aller Welt. Der Name des Festivals verweist auf die historischen Wurzeln des Speiseeises in Sizilien.

Hanuta ohne Nüsse mit Bergamotte Eiskrem

Sherbeth Festival Palermo

Sherbeth Festival Palermo: Die wichtigsten Fakten

Termin 13.–16. November 2026 Ort Piazza Verdi, Palermo Ausgabe 18. Internationales Festival für handwerklich hergestelltes Eis Teilnehmer 60 Eis-Manufakturen aus sechs Kontinenten (Format „59+1“) Thema Contemporary Artisanal Gelato Pressekonferenz TTG 16. Oktober 2026, 11:00 Uhr, Hall C2, Stand 125–219

Die Bedeutung des Namens „Sherbeth“

Der Name des Festivals leitet sich aus dem Arabischen ab. „Sherbeth“ bezeichnet den Sirup oder das Sorbet – jene Mischung aus Fruchtsaft und Zucker, die im mittelalterlichen Sizilien mit Schnee vom Ätna zu einer Vorform des heutigen Speiseeises verarbeitet wurde. Die Araber führten im 9. Jahrhundert den Zuckerrohranbau in Sizilien ein und schufen damit die Grundlage für die erste „Sorbetto granito“ genannte Zubereitung .

Der Name ist bewusst gewählt: Er verweist auf die historische Rolle Siziliens als (vermutliche) Wiege des Speiseeises und auf den kulturellen Austausch zwischen dem Mittelmeerraum und der arabischen Welt.

Von Cefalù nach Palermo: Die Entwicklung des Festivals

Das Sherbeth Festival wurde 2007 in Cefalù gegründet und findet seit 2015 in Palermo statt. Die erste Ausgabe umfasste zwanzig Eis-Manufakturen und dreißig Sorten. Die 17. Ausgabe 2025 verzeichnete über 55.000 Besucher, mehr als 40 Vorträge und Workshops sowie eine digitale Reichweite von über 3,5 Millionen Kontakten .

Für 2026 gingen über 400 Bewerbungen aus aller Welt ein. Die Auswahl der 59 bereits nominierten Manufakturen wurde durch einen 60. Teilnehmer ergänzt, der im Rahmen einer internationalen Ausscheidung in Melbourne (Australien) ermittelt wird .

Handwerklich hergestelltes Eis als Reiseerlebnis: Die TTG-Präsentation

Auf der TTG Travel Experience (Messe) in Rimini steht eine klare These im Mittelpunkt: Handwerklich hergestelltes Eis kann ein Reisegrund sein. Die Präsentation beleuchtet, wie das Festival Reisende, Enthusiasten und Fachpublikum anzieht und Palermo als Reiseziel positioniert – eine Stadt, die sich über ihre Aromen, Märkte, ihr künstlerisches Erbe und die Kulturen, die ihre Identität geprägt haben, entdecken lässt.

Die Pressekonferenz wird von Mario De Pizzo, Journalist bei TG1 (RAI), moderiert. Neben Davide Alamia, dem Gründer des Festivals, spricht Giovanna Musumeci, Meisterin der Eisherstellung und Mitglied des Technischen Komitees. Eine Verkostung gibt den Gästen einen unmittelbaren Eindruck.

„Contemporary Artisanal Gelato“: Das Thema der 18. Ausgabe

Das Leitmotiv der 18. Ausgabe beschreibt eine zeitgenössische Auffassung von Handwerklichkeit: technische Kompetenz, Forschung, Rohstoffkenntnis und die Fähigkeit, neue Ideen umzusetzen. Das Technische Komitee – bestehend aus Giovanna Musumeci, Ruben Pili, Arnaldo Conforto und Vittorio Pasquetti – verantwortet die inhaltliche Ausrichtung .

Sherbeth versteht sich nicht als reine Verkaufsveranstaltung, sondern als Plattform für Kultur, Bildung und Innovation – ein Ort, an dem Verkostung und Diskurs über Gegenwart und Zukunft des handwerklich hergestellten Eises zusammengeführt werden.

60 Eis-Manufakturen aus aller Welt

Die Teilnehmerliste der 18. Ausgabe umfasst Manufakturen aus Südafrika, Australien, Kanada, Japan, Taiwan, Brasilien, Libanon, Kolumbien und Panama sowie zahlreiche europäische Betriebe, darunter aus London, Warschau, Belgien, Frankreich, der Schweiz und Spanien.

Italien stellt traditionell das größte Kontingent, mit Teilnehmern aus L’Aquila, der Toskana, Rom, Florenz und Kalabrien. Die Auswahl verdeutlicht, dass Spitzenqualität nicht auf bestimmte Regionen beschränkt ist, sondern aus der gesamten Halbinsel kommt.

Fazit: Palermo als Zentrum des handwerklich hergestellten Eises

Mit der 18. Ausgabe festigt Sherbeth seine Position als internationale Plattform für handwerklich hergestelltes Eis. Die Erweiterung auf sechs Kontinente, das neue Format und die Präsentation auf der TTG Travel Experience machen deutlich: Sherbeth ist längst mehr als ein Festival – es ist ein Kultur- und Tourismusmotor für Palermo und ein Modell dafür, wie eine Stadt sich über ein einziges Produkt international positionieren kann.

web: www.sherbethfestival.it

Abonniere den sonntäglichen Gourmet Report Newsletter!