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Michelin Toronto 2026: Pdf-Liste zum Download

Der Guide MICHELIN hat seine Auswahl 2026 für Toronto und Umgebung vorgestellt. Insgesamt umfasst die neue Selektion 111 Restaurants mit 33 verschiedenen Küchenstilen. Fünf Betriebe erhalten erstmals den Bib Gourmand, elf weitere Restaurants wurden neu in die Kategorie der vom Guide MICHELIN empfohlenen Häuser aufgenommen. Die Bekanntgabe erfolgte im Liberty Grand Entertainment Complex in Toronto.

MeNami Japanese Restaurant

Michelin Toronto 2026

„Diese neue Auswahl würdigt das Talent und die Innovationskraft der Gastronomieszene von Toronto und Umgebung“, erklärte Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN, dem Gourmet Report. „Im Guide MICHELIN vertreten zu sein, ist eine echte Leistung. Es ist ein wunderbares Sprungbrett, das den neu ausgewählten Restaurants einen besonderen Platz in der internationalen Gastronomielandschaft verschafft und Feinschmeckern von nah und fern ermöglicht, ihre Küche zu entdecken. Herzlichen Glückwunsch an die Betriebe, die ihre Auszeichnung verteidigen und sich Jahr für Jahr durch ihr Engagement für Qualität, Exzellenz und Innovation hervortun.“

Toronto bittet zu Tisch!

Fünf neue Bib Gourmand

Die Inspektorinnen und Inspektoren des MICHELIN Toronto zeichneten in Toronto fünf Restaurants mit dem Bib Gourmand neu aus, der Betriebe für sehr gute Küche zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis würdigt. Die Neuzugänge sind Antylia, Golden Horseshoe Barbecue, Les Incompetents, RPM Bakehouse und The Lunch Lady of Saigon.

Bib Gourmand – Auswahl Toronto und Umgebung 2026

RestaurantAdresse
7 Enoteca216 Lakeshore Rd. E., Oakville, Ontario L6J 7N9
Alma1194 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6H 1N2
Antylia (neu)1059 Bloor St. W, Toronto, Ontario M6H 1M5
Bar Raval505 College St., Toronto, Ontario M6G 1A5
Barrel Heart Brewing104 King St. W., Unit 1, Dundas, Ontario L9H 0B4
BB’s5 Brock Ave., Toronto, Ontario M6K 2K6
Campechano504 Adelaide St., Toronto, Ontario M5V 1T5
Cherry Street Bar-B-Que275 Cherry St., Toronto, Ontario M5A 3L3
Chica’s Chicken2853 Dundas St. W., Toronto, Ontario M6P 1Y6
Conejo Negro838 College St., Toronto, Ontario M6H 1A2
Enoteca Sociale1288 Dundas St. W., Toronto, Ontario M6J 1X7
Favorites Thai141 Ossington Ave., Toronto, Ontario M6J 2Z6
Golden Horseshoe Barbecue (neu)657 Dupont St., Toronto, Ontario M6G 1Z4
Grey Gardens199 Augusta Ave., Toronto, Ontario M5T 2L4
Guru Lukshmi7070 St. Barbara Blvd., #50, Mississauga, Ontario L5W 0E6
Indian Street Food Company1701 Bayview Ave., Toronto, Ontario M4G 3C1
Les Incompetents (neu)386 St. Paul St., Saint Catharines, Ontario L2R 3N2
Mhel276 Havelock St., Toronto, Ontario M6H 3B9
Puerto Bravo1425 Gerrard St. E., Toronto, Ontario M4L 1Z7
R&D241 Spadina Ave., Toronto, Ontario M5T 2E2
Rasa196 Robert St., Toronto, Ontario M5S 2K7
Ricky + Olivia996 Queen St. E, Toronto, Ontario M4M 1K1
RPM Bakehouse (neu)3839 Main St., Jordan, Ontario L0R 1S0
SumiLicious Smoked Meat & Deli5631 Steeles Ave., #5, Toronto, Ontario M1V 5P6
Sundays58 Brock St. W., Uxbridge, Ontario L9P 1P3
Sunnys Chinese60 Kensington Ave., Toronto, Ontario M5T 2K1
The Ace231A Roncesvalles Ave., Toronto, Ontario M5R 2L6
The Cottage Cheese64 Oxford St., Toronto, Ontario M5T 1P1
The Lunch Lady of Saigon (neu)93 Ossington Ave., Toronto, Ontario M6J 2Z2
Tiflisi1970 Queen St. E., Toronto, Ontario M4L 1H8
White Lily Diner678 Queen St. E., Toronto, Ontario M4M 1G8
Guide MICHELIN Québec 2025, Kanada

Vier MICHELIN-Sonderpreise verliehen

Neben den Bib Gourmand gab der Guide MICHELIN vier Sonderpreise bekannt:

AuszeichnungPreisträgerBetrieb
MICHELIN-Preis für außergewöhnliche CocktailsSharon Chan156 ONEFIVESIX
MICHELIN-Preis für SommellerieToni WeberRestaurant 20 Victoria
MICHELIN-Preis für ServiceEric RoellLORE
MICHELIN-Preis für junge ChefköcheAndrew GoldenGolden Horseshoe Barbecue

Die Auswahl des Guide MICHELIN Toronto und Umgebung 2026 im Überblick

  • Zwei MICHELIN-Sterne (Exzellente Küche, eine Reise wert): 1
  • Ein MICHELIN-Stern (Hohe Qualität, einen Stopp wert): 14
  • Mindful Voices/Voix Engagées: 3
  • Bib Gourmand (Gute Küche zu moderatem Preis): 31
  • Vom Guide MICHELIN empfohlene Restaurants: 65
  • Gesamtzahl der Restaurants in der Auswahl: 111
  • Küchenstile in der Sterne-Auswahl: 7
  • Küchenstile in der Bib-Gourmand-Kategorie: 20
  • Küchenstile in der Gesamtauswahl: 33
MICHELIN Vancouver 2025

MICHELIN-Sterne-Restaurants der Auswahl Toronto und Umgebung 2026

RestaurantAuszeichnungAdresse
Restaurant Pearl MorissetteZwei Sterne3953 Jordan Rd., Lincoln, Ontario L0R 1S0
aKinEin Stern51 Colborne St., Toronto, Ontario M5E 1E3
AloEin Stern3rd Floor, 163 Spadina Ave., Toronto, Ontario M5V 2L6
DaNicoEin Stern440 College St., Toronto, Ontario M5T 1T3
Don Alfonso 1890Ein SternThe Westin Harbour Castle, 1 Harbour Sq., Toronto, Ontario M5J 1A6
EdulisEin Stern169 Niagara St., Toronto, Ontario M5V 1C9
Enigma YorkvilleEin Stern23 Saint Thomas St., Toronto, Ontario M5S 3E7
Kaiseki Yu-zen HashimotoEin Stern6 Sakura Way, Toronto, Ontario M3C 1Z5
Kappo SatoEin Stern575 Mount Pleasant Rd., Toronto, Ontario M4S 2M5
Osteria GiuliaEin Stern134 Avenue Rd., Toronto, Ontario M5R 2H6
QuetzalEin Stern419 College St., Toronto, Ontario M5T 1T1
Restaurant 20 VictoriaEin Stern20 Victoria St., Unit 100, Toronto, Ontario M5C 2N8
ShoushinEin Stern3328 Yonge St., Toronto, Ontario M4N 2M4
Sushi Masaki SaitoEin Stern88 Avenue Rd., Toronto, Ontario M5R 2H2
The PineEin Stern7535 County Rd. 9, Creemore, Ontario L0M 1G0
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Vom Guide MICHELIN empfohlene Restaurants – Auswahl Toronto und Umgebung 2026

RestaurantAdresse
156 ONEFIVESIX (neu)1100 Queen St. W., Toronto, Ontario M6J 1H9
AanchResidence Inn by Marriott Toronto Downtown, 259 Wellington St. W., Toronto, Ontario M5V 3P9
Actinolite971 Ossington Ave., Toronto, Ontario M6G 3V5
Adrak Yorkville138 Avenue Rd., Toronto, Ontario M5R 2H6
AlderAce Hotel Toronto, 51 Camden St., Toronto, Ontario M5V 1V2
Alobar Yorkville57A-162 Cumberland St., Toronto, Ontario M5R 1A8
Aloette163 Spadina Ave., Toronto, Ontario M5V 2A5
Amal131 Bloor St. W., Toronto, Ontario M5S 1R1
Antler1454 Dundas St. W., Toronto, Ontario M6J 1Y6
Arbequina325 Roncesvalles Ave., Toronto, Ontario M6R 2M6
Ardo243 King St. E., Toronto, Ontario M5A 1J9
Bar Allegro (neu)597 College St., Toronto, Ontario M6G 3A7
Bar ARDO (neu)169 King St. E., Toronto, Ontario M5A 1J4
Bar Eugenie (neu)89 Harbord St., Toronto, Ontario M5S 1G4
Bar Goa36 Toronto St., Toronto, Ontario M5C 2C5
Bar Isabel797 College St., Toronto, Ontario M6G 1C7
Bar Vendetta928 Dundas St. W., Toronto, Ontario M6J 1W3
Canoe66 Wellington St., Toronto, Ontario M5K 1H6
Chubby’s Jamaican Kitchen104 Portland St., Toronto, Ontario M5V 2N2
Down Home135299 9th Line, Markdale, Ontario N0C 1H0
Dreyfus96 Harbord St., Toronto, Ontario M5S 1G6
Fat Rabbit34 Geneva St., Saint Catharines, Ontario L2R 4M4
FK770 St. Clair Ave. W., Toronto, Ontario M6C 1B5
George111C Queen St. E., Toronto, Ontario M5C 1S2
Gia1214 Dundas St. W., Toronto, Ontario M6J1X5
Giulietta972 College St., Toronto, Ontario M6H 1A5
Henry’s922 Queen St. W., Toronto, Ontario M6J 1G6
Jacobs & Co. Steakhouse81 Bay St., 4th Floor, Toronto, Ontario M5J 0E7
Kiin326 Adelaide St. W., Toronto, Ontario M5V 1R3
La Banane227 Ossington Ave., Toronto, Ontario M6J 2Z8
Langdon Hall Country House & Spa1 Langdon Dr., Cambridge, Ontario N3H 4R8
Liliana (neu)1198 Queen St. W., Toronto, Ontario M6J 1J6
Linny’s176 Ossington Ave., Toronto, Ontario M6J 2Z7
LORE (neu)100 Pine St., Collingwood, Ontario L9Y 2N9
Lucie100 Yonge St., Toronto, Ontario M5C 2W1
Madrina Bar y Tapas2 Trinity St., Toronto, Ontario M5A 3C4
Maha’s226 Greenwood Ave., Toronto, Ontario M4L 2R2
Mama Fatma6970 Financial Dr., Mississauga, Ontario L5N 8J4
Mimi Chinese265 Davenport Rd., Toronto, Ontario M5R 1J9
Mother’s Dumplings421 Spadina Ave., Toronto, Ontario M5T 2G6
Musoshin Ramen9 Boustead Ave., Toronto, Ontario M6R 1Y7
Northern Smokes371 Old Kingston Rd., Unit 12, Scarborough, Ontario M1C 1B7
odd duck | wine & provisions93 Ontario St. S., Kitchener, Ontario N2G 1X5
oddBird (neu)52 St. Paul St., Saint Catharines, Ontario L2R 3M2
Okeya Kyujiro Toronto26 Bellair St. #2F, Toronto, Ontario M5R 2C7
PAI18 Duncan St., Toronto, Ontario M5H 3G8
Parquet97 Harbord St., Toronto, Ontario M5S 1G4
Pho Ngoc Yen (neu)1090 Kamato Rd., Mississauga, Ontario L4W 2P3
Pho Tien Thanh57 Ossington Ave., Toronto, Ontario M6J 2Y9
Prime Seafood Palace944 Queen St. W., Toronto, Ontario M6J 1G8
PUNCH (neu)Le Germain Hotel Toronto Mercer, 30 Mercer St., Toronto, Ontario M5V 3C6
Quatrefoil16 Sydenham St., Dundas, Ontario L9H 2T4
Revé (neu)242 Mary St., Unit 4, Niagara-on-the-Lake, Ontario L0S 1J0
Sammarco4 Front St. E., Toronto, Ontario M5E 1G4
SARA98 Portland St., Toronto, Ontario M5V 2N2
Scaramouche1 Benvenuto Pl., Toronto, Ontario M4V 2L1
Som Tum Jinda76 Gerrard St. E., Toronto, Ontario M5G 2A7
Takja (neu)962 College St., Toronto, Ontario M6H 1A5
Taline1276 Yonge St., Toronto, Ontario M4T 1W5
Tamarind Modern Indian Bistro33 City Centre Dr., Mississauga, Ontario L5B 2N5
The Wood Owl1380 Danforth Ave., Toronto, Ontario M4J 1M9
Trius Winery & Restaurant1249 Niagara Stone Rd., Niagara-on-the-Lake, Ontario L0S 1J0
Union72 Ossington Ave., Toronto, Ontario M6J 2Y7
Viaggio1727 Dundas St. W., Toronto, Ontario M6K 1V4
Zen7634 Woodbine Ave., Markham, Ontario L3R 2N2
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Mindful Voices/Voix Engagées

Die 2026 neu geschaffene Plattform Mindful Voices/Voix Engagées versammelt inspirierende Persönlichkeiten aus der Gastronomiewelt. Sie ist ein redaktioneller Raum, in dem Köchinnen und Köche, Gastgeber und Winzer ihre Geschichten und wegweisenden Praktiken mit Kollegen, aber auch mit der übrigen Welt teilen können.

Gwendal Poullennec kündigte an: „Mindful Voices/Voix Engagées gibt denen eine Stimme, die in ihren jeweiligen Welten neue Maßstäbe setzen.“

Das neue Format spiegelt wider, was die Inspektorinnen und Inspektoren des Guide MICHELIN vor Ort erleben: inspirierende Begegnungen und Erfahrungen, die Praktiken verändern und es verdienen, geteilt zu werden. „Getreu seiner DNA und seinen Werten möchte der Guide MICHELIN diesen Stimmen der Gastronomie, des Hotelwesens und des Weins ihre volle Tragweite und Resonanz verleihen, um sie überall auf der Welt hörbar zu machen.“

Während der Zeremonie wurden die Köche Aldo Camarena und Ashley McKay, die das Restaurant Antylia in Toronto führen, als Voix Engagées der neuen Auswahl auf die Bühne gebeten. Beide sind sehr stolz auf ihre Beziehungen zu verschiedenen lokalen Landwirten und indigenen Erzeugern, deren Produkte sie täglich veredeln.

Alle Sternerestaurants 2026 in Toronto: Restaurant Pearl Morissette, aKin, Alo, DaNico, Don Alfonso 1890, Edulis, Enigma Yorkville, Kaiseki Yu-zen Hashimoto, Kappo Sato, Osteria Giulia, Quetzal, Restaurant 20 Victoria, Shoushin, Sushi Masaki Saito, The Pine.

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Hotels

Diese Restaurants ergänzen die Hotelauswahl des Guide MICHELIN, die die bemerkenswertesten Häuser in Toronto, der Region und weltweit präsentiert. Jedes Hotel wurde von den Experten des Guide MICHELIN für seinen einzigartigen Stil, Service und seine Persönlichkeit ausgewählt (mit Optionen für jedes Budget) und kann direkt über die Website und die App des Guide MICHELIN gebucht werden. Die Auswahl für Toronto und Umgebung hebt mehrere Häuser hervor, darunter das Hazelton Hotel Toronto (zwei MICHELIN-Schlüssel), ein luxuriöses Haus mit starkem Design, das Ace Hotel Toronto (ein MICHELIN-Schlüssel), ausgewählt für seine Zimmer im Vintage-Geist und seine warmen Gemeinschaftsräume, sowie das Kimpton Saint George, ein ideal im Stadtzentrum gelegenes Hotel, das sich durch seine Persönlichkeit und seine einladende Atmosphäre auszeichnet.

Der Guide MICHELIN in Nordamerika

New York war 2005 die erste nordamerikanische Stadt im Guide MICHELIN. Weitere Auswahlen folgten: Chicago (2011), Washington (2017), Kalifornien (San Francisco 2007, der Rest des Bundesstaates 2019), Florida (Miami und Umgebung, Orlando und Tampa 2022, Erweiterung um Fort Lauderdale und Umgebung, The Palm Beaches und St. Pete-Clearwater 2025 sowie den Rest des Bundesstaates 2026), Toronto (2022), Vancouver (2022), Colorado (2023), Atlanta (2023), Mexiko (2024), Texas (2024), Québec (2024), Südamerika (2025), Boston (2025), Philadelphia (2025), Südwesten der USA (2026) und die amerikanischen Großen Seen (2027).

Michelin Toronto: https://guide.michelin.com/de/de/ontario/toronto/restaurants

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Torontos kulinarische Viertel 

Michelin Toronto 2026

Zusammenfassung

Die Inspektorinnen und Inspektoren des MICHELIN Toronto zeichneten in Toronto fünf Restaurants mit dem Bib Gourmand neu aus, so dass es jetzt 31 Bib Gourmands in Toronto gibt

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