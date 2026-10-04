Michelin Toronto 2026: Pdf-Liste zum Download

Der Guide MICHELIN hat seine Auswahl 2026 für Toronto und Umgebung vorgestellt. Insgesamt umfasst die neue Selektion 111 Restaurants mit 33 verschiedenen Küchenstilen. Fünf Betriebe erhalten erstmals den Bib Gourmand, elf weitere Restaurants wurden neu in die Kategorie der vom Guide MICHELIN empfohlenen Häuser aufgenommen. Die Bekanntgabe erfolgte im Liberty Grand Entertainment Complex in Toronto.

MeNami Japanese Restaurant

Michelin Toronto 2026

„Diese neue Auswahl würdigt das Talent und die Innovationskraft der Gastronomieszene von Toronto und Umgebung“, erklärte Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN, dem Gourmet Report. „Im Guide MICHELIN vertreten zu sein, ist eine echte Leistung. Es ist ein wunderbares Sprungbrett, das den neu ausgewählten Restaurants einen besonderen Platz in der internationalen Gastronomielandschaft verschafft und Feinschmeckern von nah und fern ermöglicht, ihre Küche zu entdecken. Herzlichen Glückwunsch an die Betriebe, die ihre Auszeichnung verteidigen und sich Jahr für Jahr durch ihr Engagement für Qualität, Exzellenz und Innovation hervortun.“

Fünf neue Bib Gourmand

Die Inspektorinnen und Inspektoren des MICHELIN Toronto zeichneten in Toronto fünf Restaurants mit dem Bib Gourmand neu aus, der Betriebe für sehr gute Küche zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis würdigt. Die Neuzugänge sind Antylia, Golden Horseshoe Barbecue, Les Incompetents, RPM Bakehouse und The Lunch Lady of Saigon.

Bib Gourmand – Auswahl Toronto und Umgebung 2026

Restaurant Adresse 7 Enoteca 216 Lakeshore Rd. E., Oakville, Ontario L6J 7N9 Alma 1194 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6H 1N2 Antylia (neu) 1059 Bloor St. W, Toronto, Ontario M6H 1M5 Bar Raval 505 College St., Toronto, Ontario M6G 1A5 Barrel Heart Brewing 104 King St. W., Unit 1, Dundas, Ontario L9H 0B4 BB’s 5 Brock Ave., Toronto, Ontario M6K 2K6 Campechano 504 Adelaide St., Toronto, Ontario M5V 1T5 Cherry Street Bar-B-Que 275 Cherry St., Toronto, Ontario M5A 3L3 Chica’s Chicken 2853 Dundas St. W., Toronto, Ontario M6P 1Y6 Conejo Negro 838 College St., Toronto, Ontario M6H 1A2 Enoteca Sociale 1288 Dundas St. W., Toronto, Ontario M6J 1X7 Favorites Thai 141 Ossington Ave., Toronto, Ontario M6J 2Z6 Golden Horseshoe Barbecue (neu) 657 Dupont St., Toronto, Ontario M6G 1Z4 Grey Gardens 199 Augusta Ave., Toronto, Ontario M5T 2L4 Guru Lukshmi 7070 St. Barbara Blvd., #50, Mississauga, Ontario L5W 0E6 Indian Street Food Company 1701 Bayview Ave., Toronto, Ontario M4G 3C1 Les Incompetents (neu) 386 St. Paul St., Saint Catharines, Ontario L2R 3N2 Mhel 276 Havelock St., Toronto, Ontario M6H 3B9 Puerto Bravo 1425 Gerrard St. E., Toronto, Ontario M4L 1Z7 R&D 241 Spadina Ave., Toronto, Ontario M5T 2E2 Rasa 196 Robert St., Toronto, Ontario M5S 2K7 Ricky + Olivia 996 Queen St. E, Toronto, Ontario M4M 1K1 RPM Bakehouse (neu) 3839 Main St., Jordan, Ontario L0R 1S0 SumiLicious Smoked Meat & Deli 5631 Steeles Ave., #5, Toronto, Ontario M1V 5P6 Sundays 58 Brock St. W., Uxbridge, Ontario L9P 1P3 Sunnys Chinese 60 Kensington Ave., Toronto, Ontario M5T 2K1 The Ace 231A Roncesvalles Ave., Toronto, Ontario M5R 2L6 The Cottage Cheese 64 Oxford St., Toronto, Ontario M5T 1P1 The Lunch Lady of Saigon (neu) 93 Ossington Ave., Toronto, Ontario M6J 2Z2 Tiflisi 1970 Queen St. E., Toronto, Ontario M4L 1H8 White Lily Diner 678 Queen St. E., Toronto, Ontario M4M 1G8

Vier MICHELIN-Sonderpreise verliehen

Neben den Bib Gourmand gab der Guide MICHELIN vier Sonderpreise bekannt:

Auszeichnung Preisträger Betrieb MICHELIN-Preis für außergewöhnliche Cocktails Sharon Chan 156 ONEFIVESIX MICHELIN-Preis für Sommellerie Toni Weber Restaurant 20 Victoria MICHELIN-Preis für Service Eric Roell LORE MICHELIN-Preis für junge Chefköche Andrew Golden Golden Horseshoe Barbecue

Die Auswahl des Guide MICHELIN Toronto und Umgebung 2026 im Überblick

Zwei MICHELIN-Sterne (Exzellente Küche, eine Reise wert): 1

(Exzellente Küche, eine Reise wert): 1 Ein MICHELIN-Stern (Hohe Qualität, einen Stopp wert): 14

(Hohe Qualität, einen Stopp wert): 14 Mindful Voices/Voix Engagées : 3

: 3 Bib Gourmand (Gute Küche zu moderatem Preis): 31

(Gute Küche zu moderatem Preis): 31 Vom Guide MICHELIN empfohlene Restaurants : 65

: 65 Gesamtzahl der Restaurants in der Auswahl : 111

: 111 Küchenstile in der Sterne-Auswahl : 7

: 7 Küchenstile in der Bib-Gourmand-Kategorie : 20

: 20 Küchenstile in der Gesamtauswahl: 33

MICHELIN-Sterne-Restaurants der Auswahl Toronto und Umgebung 2026

Restaurant Auszeichnung Adresse Restaurant Pearl Morissette Zwei Sterne 3953 Jordan Rd., Lincoln, Ontario L0R 1S0 aKin Ein Stern 51 Colborne St., Toronto, Ontario M5E 1E3 Alo Ein Stern 3rd Floor, 163 Spadina Ave., Toronto, Ontario M5V 2L6 DaNico Ein Stern 440 College St., Toronto, Ontario M5T 1T3 Don Alfonso 1890 Ein Stern The Westin Harbour Castle, 1 Harbour Sq., Toronto, Ontario M5J 1A6 Edulis Ein Stern 169 Niagara St., Toronto, Ontario M5V 1C9 Enigma Yorkville Ein Stern 23 Saint Thomas St., Toronto, Ontario M5S 3E7 Kaiseki Yu-zen Hashimoto Ein Stern 6 Sakura Way, Toronto, Ontario M3C 1Z5 Kappo Sato Ein Stern 575 Mount Pleasant Rd., Toronto, Ontario M4S 2M5 Osteria Giulia Ein Stern 134 Avenue Rd., Toronto, Ontario M5R 2H6 Quetzal Ein Stern 419 College St., Toronto, Ontario M5T 1T1 Restaurant 20 Victoria Ein Stern 20 Victoria St., Unit 100, Toronto, Ontario M5C 2N8 Shoushin Ein Stern 3328 Yonge St., Toronto, Ontario M4N 2M4 Sushi Masaki Saito Ein Stern 88 Avenue Rd., Toronto, Ontario M5R 2H2 The Pine Ein Stern 7535 County Rd. 9, Creemore, Ontario L0M 1G0

Vom Guide MICHELIN empfohlene Restaurants – Auswahl Toronto und Umgebung 2026

Restaurant Adresse 156 ONEFIVESIX (neu) 1100 Queen St. W., Toronto, Ontario M6J 1H9 Aanch Residence Inn by Marriott Toronto Downtown, 259 Wellington St. W., Toronto, Ontario M5V 3P9 Actinolite 971 Ossington Ave., Toronto, Ontario M6G 3V5 Adrak Yorkville 138 Avenue Rd., Toronto, Ontario M5R 2H6 Alder Ace Hotel Toronto, 51 Camden St., Toronto, Ontario M5V 1V2 Alobar Yorkville 57A-162 Cumberland St., Toronto, Ontario M5R 1A8 Aloette 163 Spadina Ave., Toronto, Ontario M5V 2A5 Amal 131 Bloor St. W., Toronto, Ontario M5S 1R1 Antler 1454 Dundas St. W., Toronto, Ontario M6J 1Y6 Arbequina 325 Roncesvalles Ave., Toronto, Ontario M6R 2M6 Ardo 243 King St. E., Toronto, Ontario M5A 1J9 Bar Allegro (neu) 597 College St., Toronto, Ontario M6G 3A7 Bar ARDO (neu) 169 King St. E., Toronto, Ontario M5A 1J4 Bar Eugenie (neu) 89 Harbord St., Toronto, Ontario M5S 1G4 Bar Goa 36 Toronto St., Toronto, Ontario M5C 2C5 Bar Isabel 797 College St., Toronto, Ontario M6G 1C7 Bar Vendetta 928 Dundas St. W., Toronto, Ontario M6J 1W3 Canoe 66 Wellington St., Toronto, Ontario M5K 1H6 Chubby’s Jamaican Kitchen 104 Portland St., Toronto, Ontario M5V 2N2 Down Home 135299 9th Line, Markdale, Ontario N0C 1H0 Dreyfus 96 Harbord St., Toronto, Ontario M5S 1G6 Fat Rabbit 34 Geneva St., Saint Catharines, Ontario L2R 4M4 FK 770 St. Clair Ave. W., Toronto, Ontario M6C 1B5 George 111C Queen St. E., Toronto, Ontario M5C 1S2 Gia 1214 Dundas St. W., Toronto, Ontario M6J1X5 Giulietta 972 College St., Toronto, Ontario M6H 1A5 Henry’s 922 Queen St. W., Toronto, Ontario M6J 1G6 Jacobs & Co. Steakhouse 81 Bay St., 4th Floor, Toronto, Ontario M5J 0E7 Kiin 326 Adelaide St. W., Toronto, Ontario M5V 1R3 La Banane 227 Ossington Ave., Toronto, Ontario M6J 2Z8 Langdon Hall Country House & Spa 1 Langdon Dr., Cambridge, Ontario N3H 4R8 Liliana (neu) 1198 Queen St. W., Toronto, Ontario M6J 1J6 Linny’s 176 Ossington Ave., Toronto, Ontario M6J 2Z7 LORE (neu) 100 Pine St., Collingwood, Ontario L9Y 2N9 Lucie 100 Yonge St., Toronto, Ontario M5C 2W1 Madrina Bar y Tapas 2 Trinity St., Toronto, Ontario M5A 3C4 Maha’s 226 Greenwood Ave., Toronto, Ontario M4L 2R2 Mama Fatma 6970 Financial Dr., Mississauga, Ontario L5N 8J4 Mimi Chinese 265 Davenport Rd., Toronto, Ontario M5R 1J9 Mother’s Dumplings 421 Spadina Ave., Toronto, Ontario M5T 2G6 Musoshin Ramen 9 Boustead Ave., Toronto, Ontario M6R 1Y7 Northern Smokes 371 Old Kingston Rd., Unit 12, Scarborough, Ontario M1C 1B7 odd duck | wine & provisions 93 Ontario St. S., Kitchener, Ontario N2G 1X5 oddBird (neu) 52 St. Paul St., Saint Catharines, Ontario L2R 3M2 Okeya Kyujiro Toronto 26 Bellair St. #2F, Toronto, Ontario M5R 2C7 PAI 18 Duncan St., Toronto, Ontario M5H 3G8 Parquet 97 Harbord St., Toronto, Ontario M5S 1G4 Pho Ngoc Yen (neu) 1090 Kamato Rd., Mississauga, Ontario L4W 2P3 Pho Tien Thanh 57 Ossington Ave., Toronto, Ontario M6J 2Y9 Prime Seafood Palace 944 Queen St. W., Toronto, Ontario M6J 1G8 PUNCH (neu) Le Germain Hotel Toronto Mercer, 30 Mercer St., Toronto, Ontario M5V 3C6 Quatrefoil 16 Sydenham St., Dundas, Ontario L9H 2T4 Revé (neu) 242 Mary St., Unit 4, Niagara-on-the-Lake, Ontario L0S 1J0 Sammarco 4 Front St. E., Toronto, Ontario M5E 1G4 SARA 98 Portland St., Toronto, Ontario M5V 2N2 Scaramouche 1 Benvenuto Pl., Toronto, Ontario M4V 2L1 Som Tum Jinda 76 Gerrard St. E., Toronto, Ontario M5G 2A7 Takja (neu) 962 College St., Toronto, Ontario M6H 1A5 Taline 1276 Yonge St., Toronto, Ontario M4T 1W5 Tamarind Modern Indian Bistro 33 City Centre Dr., Mississauga, Ontario L5B 2N5 The Wood Owl 1380 Danforth Ave., Toronto, Ontario M4J 1M9 Trius Winery & Restaurant 1249 Niagara Stone Rd., Niagara-on-the-Lake, Ontario L0S 1J0 Union 72 Ossington Ave., Toronto, Ontario M6J 2Y7 Viaggio 1727 Dundas St. W., Toronto, Ontario M6K 1V4 Zen 7634 Woodbine Ave., Markham, Ontario L3R 2N2

Mindful Voices/Voix Engagées

Die 2026 neu geschaffene Plattform Mindful Voices/Voix Engagées versammelt inspirierende Persönlichkeiten aus der Gastronomiewelt. Sie ist ein redaktioneller Raum, in dem Köchinnen und Köche, Gastgeber und Winzer ihre Geschichten und wegweisenden Praktiken mit Kollegen, aber auch mit der übrigen Welt teilen können.

Gwendal Poullennec kündigte an: „Mindful Voices/Voix Engagées gibt denen eine Stimme, die in ihren jeweiligen Welten neue Maßstäbe setzen.“

Das neue Format spiegelt wider, was die Inspektorinnen und Inspektoren des Guide MICHELIN vor Ort erleben: inspirierende Begegnungen und Erfahrungen, die Praktiken verändern und es verdienen, geteilt zu werden. „Getreu seiner DNA und seinen Werten möchte der Guide MICHELIN diesen Stimmen der Gastronomie, des Hotelwesens und des Weins ihre volle Tragweite und Resonanz verleihen, um sie überall auf der Welt hörbar zu machen.“

Während der Zeremonie wurden die Köche Aldo Camarena und Ashley McKay, die das Restaurant Antylia in Toronto führen, als Voix Engagées der neuen Auswahl auf die Bühne gebeten. Beide sind sehr stolz auf ihre Beziehungen zu verschiedenen lokalen Landwirten und indigenen Erzeugern, deren Produkte sie täglich veredeln.

Alle Sternerestaurants 2026 in Toronto: Restaurant Pearl Morissette, aKin, Alo, DaNico, Don Alfonso 1890, Edulis, Enigma Yorkville, Kaiseki Yu-zen Hashimoto, Kappo Sato, Osteria Giulia, Quetzal, Restaurant 20 Victoria, Shoushin, Sushi Masaki Saito, The Pine.

Hotels

Diese Restaurants ergänzen die Hotelauswahl des Guide MICHELIN, die die bemerkenswertesten Häuser in Toronto, der Region und weltweit präsentiert. Jedes Hotel wurde von den Experten des Guide MICHELIN für seinen einzigartigen Stil, Service und seine Persönlichkeit ausgewählt (mit Optionen für jedes Budget) und kann direkt über die Website und die App des Guide MICHELIN gebucht werden. Die Auswahl für Toronto und Umgebung hebt mehrere Häuser hervor, darunter das Hazelton Hotel Toronto (zwei MICHELIN-Schlüssel), ein luxuriöses Haus mit starkem Design, das Ace Hotel Toronto (ein MICHELIN-Schlüssel), ausgewählt für seine Zimmer im Vintage-Geist und seine warmen Gemeinschaftsräume, sowie das Kimpton Saint George, ein ideal im Stadtzentrum gelegenes Hotel, das sich durch seine Persönlichkeit und seine einladende Atmosphäre auszeichnet.

Der Guide MICHELIN in Nordamerika

New York war 2005 die erste nordamerikanische Stadt im Guide MICHELIN. Weitere Auswahlen folgten: Chicago (2011), Washington (2017), Kalifornien (San Francisco 2007, der Rest des Bundesstaates 2019), Florida (Miami und Umgebung, Orlando und Tampa 2022, Erweiterung um Fort Lauderdale und Umgebung, The Palm Beaches und St. Pete-Clearwater 2025 sowie den Rest des Bundesstaates 2026), Toronto (2022), Vancouver (2022), Colorado (2023), Atlanta (2023), Mexiko (2024), Texas (2024), Québec (2024), Südamerika (2025), Boston (2025), Philadelphia (2025), Südwesten der USA (2026) und die amerikanischen Großen Seen (2027).

Michelin Toronto: https://guide.michelin.com/de/de/ontario/toronto/restaurants

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