Michelin Toronto 2026: Pdf-Liste zum Download

Der Guide MICHELIN hat seine Auswahl 2026 für Toronto und Umgebung vorgestellt. Insgesamt umfasst die neue Selektion 111 Restaurants mit 33 verschiedenen Küchenstilen. Fünf Betriebe erhalten erstmals den Bib Gourmand, elf weitere Restaurants wurden neu in die Kategorie der vom Guide MICHELIN empfohlenen Häuser aufgenommen. Die Bekanntgabe erfolgte im Liberty Grand Entertainment Complex in Toronto.
Michelin Toronto 2026
„Diese neue Auswahl würdigt das Talent und die Innovationskraft der Gastronomieszene von Toronto und Umgebung“, erklärte Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN, dem Gourmet Report. „Im Guide MICHELIN vertreten zu sein, ist eine echte Leistung. Es ist ein wunderbares Sprungbrett, das den neu ausgewählten Restaurants einen besonderen Platz in der internationalen Gastronomielandschaft verschafft und Feinschmeckern von nah und fern ermöglicht, ihre Küche zu entdecken. Herzlichen Glückwunsch an die Betriebe, die ihre Auszeichnung verteidigen und sich Jahr für Jahr durch ihr Engagement für Qualität, Exzellenz und Innovation hervortun.“
Fünf neue Bib Gourmand
Die Inspektorinnen und Inspektoren des MICHELIN Toronto zeichneten in Toronto fünf Restaurants mit dem Bib Gourmand neu aus, der Betriebe für sehr gute Küche zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis würdigt. Die Neuzugänge sind Antylia, Golden Horseshoe Barbecue, Les Incompetents, RPM Bakehouse und The Lunch Lady of Saigon.
Bib Gourmand – Auswahl Toronto und Umgebung 2026
|Restaurant
|Adresse
|7 Enoteca
|216 Lakeshore Rd. E., Oakville, Ontario L6J 7N9
|Alma
|1194 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6H 1N2
|Antylia (neu)
|1059 Bloor St. W, Toronto, Ontario M6H 1M5
|Bar Raval
|505 College St., Toronto, Ontario M6G 1A5
|Barrel Heart Brewing
|104 King St. W., Unit 1, Dundas, Ontario L9H 0B4
|BB’s
|5 Brock Ave., Toronto, Ontario M6K 2K6
|Campechano
|504 Adelaide St., Toronto, Ontario M5V 1T5
|Cherry Street Bar-B-Que
|275 Cherry St., Toronto, Ontario M5A 3L3
|Chica’s Chicken
|2853 Dundas St. W., Toronto, Ontario M6P 1Y6
|Conejo Negro
|838 College St., Toronto, Ontario M6H 1A2
|Enoteca Sociale
|1288 Dundas St. W., Toronto, Ontario M6J 1X7
|Favorites Thai
|141 Ossington Ave., Toronto, Ontario M6J 2Z6
|Golden Horseshoe Barbecue (neu)
|657 Dupont St., Toronto, Ontario M6G 1Z4
|Grey Gardens
|199 Augusta Ave., Toronto, Ontario M5T 2L4
|Guru Lukshmi
|7070 St. Barbara Blvd., #50, Mississauga, Ontario L5W 0E6
|Indian Street Food Company
|1701 Bayview Ave., Toronto, Ontario M4G 3C1
|Les Incompetents (neu)
|386 St. Paul St., Saint Catharines, Ontario L2R 3N2
|Mhel
|276 Havelock St., Toronto, Ontario M6H 3B9
|Puerto Bravo
|1425 Gerrard St. E., Toronto, Ontario M4L 1Z7
|R&D
|241 Spadina Ave., Toronto, Ontario M5T 2E2
|Rasa
|196 Robert St., Toronto, Ontario M5S 2K7
|Ricky + Olivia
|996 Queen St. E, Toronto, Ontario M4M 1K1
|RPM Bakehouse (neu)
|3839 Main St., Jordan, Ontario L0R 1S0
|SumiLicious Smoked Meat & Deli
|5631 Steeles Ave., #5, Toronto, Ontario M1V 5P6
|Sundays
|58 Brock St. W., Uxbridge, Ontario L9P 1P3
|Sunnys Chinese
|60 Kensington Ave., Toronto, Ontario M5T 2K1
|The Ace
|231A Roncesvalles Ave., Toronto, Ontario M5R 2L6
|The Cottage Cheese
|64 Oxford St., Toronto, Ontario M5T 1P1
|The Lunch Lady of Saigon (neu)
|93 Ossington Ave., Toronto, Ontario M6J 2Z2
|Tiflisi
|1970 Queen St. E., Toronto, Ontario M4L 1H8
|White Lily Diner
|678 Queen St. E., Toronto, Ontario M4M 1G8
Vier MICHELIN-Sonderpreise verliehen
Neben den Bib Gourmand gab der Guide MICHELIN vier Sonderpreise bekannt:
|Auszeichnung
|Preisträger
|Betrieb
|MICHELIN-Preis für außergewöhnliche Cocktails
|Sharon Chan
|156 ONEFIVESIX
|MICHELIN-Preis für Sommellerie
|Toni Weber
|Restaurant 20 Victoria
|MICHELIN-Preis für Service
|Eric Roell
|LORE
|MICHELIN-Preis für junge Chefköche
|Andrew Golden
|Golden Horseshoe Barbecue
Die Auswahl des Guide MICHELIN Toronto und Umgebung 2026 im Überblick
- Zwei MICHELIN-Sterne (Exzellente Küche, eine Reise wert): 1
- Ein MICHELIN-Stern (Hohe Qualität, einen Stopp wert): 14
- Mindful Voices/Voix Engagées: 3
- Bib Gourmand (Gute Küche zu moderatem Preis): 31
- Vom Guide MICHELIN empfohlene Restaurants: 65
- Gesamtzahl der Restaurants in der Auswahl: 111
- Küchenstile in der Sterne-Auswahl: 7
- Küchenstile in der Bib-Gourmand-Kategorie: 20
- Küchenstile in der Gesamtauswahl: 33
MICHELIN-Sterne-Restaurants der Auswahl Toronto und Umgebung 2026
|Restaurant
|Auszeichnung
|Adresse
|Restaurant Pearl Morissette
|Zwei Sterne
|3953 Jordan Rd., Lincoln, Ontario L0R 1S0
|aKin
|Ein Stern
|51 Colborne St., Toronto, Ontario M5E 1E3
|Alo
|Ein Stern
|3rd Floor, 163 Spadina Ave., Toronto, Ontario M5V 2L6
|DaNico
|Ein Stern
|440 College St., Toronto, Ontario M5T 1T3
|Don Alfonso 1890
|Ein Stern
|The Westin Harbour Castle, 1 Harbour Sq., Toronto, Ontario M5J 1A6
|Edulis
|Ein Stern
|169 Niagara St., Toronto, Ontario M5V 1C9
|Enigma Yorkville
|Ein Stern
|23 Saint Thomas St., Toronto, Ontario M5S 3E7
|Kaiseki Yu-zen Hashimoto
|Ein Stern
|6 Sakura Way, Toronto, Ontario M3C 1Z5
|Kappo Sato
|Ein Stern
|575 Mount Pleasant Rd., Toronto, Ontario M4S 2M5
|Osteria Giulia
|Ein Stern
|134 Avenue Rd., Toronto, Ontario M5R 2H6
|Quetzal
|Ein Stern
|419 College St., Toronto, Ontario M5T 1T1
|Restaurant 20 Victoria
|Ein Stern
|20 Victoria St., Unit 100, Toronto, Ontario M5C 2N8
|Shoushin
|Ein Stern
|3328 Yonge St., Toronto, Ontario M4N 2M4
|Sushi Masaki Saito
|Ein Stern
|88 Avenue Rd., Toronto, Ontario M5R 2H2
|The Pine
|Ein Stern
|7535 County Rd. 9, Creemore, Ontario L0M 1G0
Vom Guide MICHELIN empfohlene Restaurants – Auswahl Toronto und Umgebung 2026
|Restaurant
|Adresse
|156 ONEFIVESIX (neu)
|1100 Queen St. W., Toronto, Ontario M6J 1H9
|Aanch
|Residence Inn by Marriott Toronto Downtown, 259 Wellington St. W., Toronto, Ontario M5V 3P9
|Actinolite
|971 Ossington Ave., Toronto, Ontario M6G 3V5
|Adrak Yorkville
|138 Avenue Rd., Toronto, Ontario M5R 2H6
|Alder
|Ace Hotel Toronto, 51 Camden St., Toronto, Ontario M5V 1V2
|Alobar Yorkville
|57A-162 Cumberland St., Toronto, Ontario M5R 1A8
|Aloette
|163 Spadina Ave., Toronto, Ontario M5V 2A5
|Amal
|131 Bloor St. W., Toronto, Ontario M5S 1R1
|Antler
|1454 Dundas St. W., Toronto, Ontario M6J 1Y6
|Arbequina
|325 Roncesvalles Ave., Toronto, Ontario M6R 2M6
|Ardo
|243 King St. E., Toronto, Ontario M5A 1J9
|Bar Allegro (neu)
|597 College St., Toronto, Ontario M6G 3A7
|Bar ARDO (neu)
|169 King St. E., Toronto, Ontario M5A 1J4
|Bar Eugenie (neu)
|89 Harbord St., Toronto, Ontario M5S 1G4
|Bar Goa
|36 Toronto St., Toronto, Ontario M5C 2C5
|Bar Isabel
|797 College St., Toronto, Ontario M6G 1C7
|Bar Vendetta
|928 Dundas St. W., Toronto, Ontario M6J 1W3
|Canoe
|66 Wellington St., Toronto, Ontario M5K 1H6
|Chubby’s Jamaican Kitchen
|104 Portland St., Toronto, Ontario M5V 2N2
|Down Home
|135299 9th Line, Markdale, Ontario N0C 1H0
|Dreyfus
|96 Harbord St., Toronto, Ontario M5S 1G6
|Fat Rabbit
|34 Geneva St., Saint Catharines, Ontario L2R 4M4
|FK
|770 St. Clair Ave. W., Toronto, Ontario M6C 1B5
|George
|111C Queen St. E., Toronto, Ontario M5C 1S2
|Gia
|1214 Dundas St. W., Toronto, Ontario M6J1X5
|Giulietta
|972 College St., Toronto, Ontario M6H 1A5
|Henry’s
|922 Queen St. W., Toronto, Ontario M6J 1G6
|Jacobs & Co. Steakhouse
|81 Bay St., 4th Floor, Toronto, Ontario M5J 0E7
|Kiin
|326 Adelaide St. W., Toronto, Ontario M5V 1R3
|La Banane
|227 Ossington Ave., Toronto, Ontario M6J 2Z8
|Langdon Hall Country House & Spa
|1 Langdon Dr., Cambridge, Ontario N3H 4R8
|Liliana (neu)
|1198 Queen St. W., Toronto, Ontario M6J 1J6
|Linny’s
|176 Ossington Ave., Toronto, Ontario M6J 2Z7
|LORE (neu)
|100 Pine St., Collingwood, Ontario L9Y 2N9
|Lucie
|100 Yonge St., Toronto, Ontario M5C 2W1
|Madrina Bar y Tapas
|2 Trinity St., Toronto, Ontario M5A 3C4
|Maha’s
|226 Greenwood Ave., Toronto, Ontario M4L 2R2
|Mama Fatma
|6970 Financial Dr., Mississauga, Ontario L5N 8J4
|Mimi Chinese
|265 Davenport Rd., Toronto, Ontario M5R 1J9
|Mother’s Dumplings
|421 Spadina Ave., Toronto, Ontario M5T 2G6
|Musoshin Ramen
|9 Boustead Ave., Toronto, Ontario M6R 1Y7
|Northern Smokes
|371 Old Kingston Rd., Unit 12, Scarborough, Ontario M1C 1B7
|odd duck | wine & provisions
|93 Ontario St. S., Kitchener, Ontario N2G 1X5
|oddBird (neu)
|52 St. Paul St., Saint Catharines, Ontario L2R 3M2
|Okeya Kyujiro Toronto
|26 Bellair St. #2F, Toronto, Ontario M5R 2C7
|PAI
|18 Duncan St., Toronto, Ontario M5H 3G8
|Parquet
|97 Harbord St., Toronto, Ontario M5S 1G4
|Pho Ngoc Yen (neu)
|1090 Kamato Rd., Mississauga, Ontario L4W 2P3
|Pho Tien Thanh
|57 Ossington Ave., Toronto, Ontario M6J 2Y9
|Prime Seafood Palace
|944 Queen St. W., Toronto, Ontario M6J 1G8
|PUNCH (neu)
|Le Germain Hotel Toronto Mercer, 30 Mercer St., Toronto, Ontario M5V 3C6
|Quatrefoil
|16 Sydenham St., Dundas, Ontario L9H 2T4
|Revé (neu)
|242 Mary St., Unit 4, Niagara-on-the-Lake, Ontario L0S 1J0
|Sammarco
|4 Front St. E., Toronto, Ontario M5E 1G4
|SARA
|98 Portland St., Toronto, Ontario M5V 2N2
|Scaramouche
|1 Benvenuto Pl., Toronto, Ontario M4V 2L1
|Som Tum Jinda
|76 Gerrard St. E., Toronto, Ontario M5G 2A7
|Takja (neu)
|962 College St., Toronto, Ontario M6H 1A5
|Taline
|1276 Yonge St., Toronto, Ontario M4T 1W5
|Tamarind Modern Indian Bistro
|33 City Centre Dr., Mississauga, Ontario L5B 2N5
|The Wood Owl
|1380 Danforth Ave., Toronto, Ontario M4J 1M9
|Trius Winery & Restaurant
|1249 Niagara Stone Rd., Niagara-on-the-Lake, Ontario L0S 1J0
|Union
|72 Ossington Ave., Toronto, Ontario M6J 2Y7
|Viaggio
|1727 Dundas St. W., Toronto, Ontario M6K 1V4
|Zen
|7634 Woodbine Ave., Markham, Ontario L3R 2N2
Mindful Voices/Voix Engagées
Die 2026 neu geschaffene Plattform Mindful Voices/Voix Engagées versammelt inspirierende Persönlichkeiten aus der Gastronomiewelt. Sie ist ein redaktioneller Raum, in dem Köchinnen und Köche, Gastgeber und Winzer ihre Geschichten und wegweisenden Praktiken mit Kollegen, aber auch mit der übrigen Welt teilen können.
Gwendal Poullennec kündigte an: „Mindful Voices/Voix Engagées gibt denen eine Stimme, die in ihren jeweiligen Welten neue Maßstäbe setzen.“
Das neue Format spiegelt wider, was die Inspektorinnen und Inspektoren des Guide MICHELIN vor Ort erleben: inspirierende Begegnungen und Erfahrungen, die Praktiken verändern und es verdienen, geteilt zu werden. „Getreu seiner DNA und seinen Werten möchte der Guide MICHELIN diesen Stimmen der Gastronomie, des Hotelwesens und des Weins ihre volle Tragweite und Resonanz verleihen, um sie überall auf der Welt hörbar zu machen.“
Während der Zeremonie wurden die Köche Aldo Camarena und Ashley McKay, die das Restaurant Antylia in Toronto führen, als Voix Engagées der neuen Auswahl auf die Bühne gebeten. Beide sind sehr stolz auf ihre Beziehungen zu verschiedenen lokalen Landwirten und indigenen Erzeugern, deren Produkte sie täglich veredeln.
Alle Sternerestaurants 2026 in Toronto: Restaurant Pearl Morissette, aKin, Alo, DaNico, Don Alfonso 1890, Edulis, Enigma Yorkville, Kaiseki Yu-zen Hashimoto, Kappo Sato, Osteria Giulia, Quetzal, Restaurant 20 Victoria, Shoushin, Sushi Masaki Saito, The Pine.
Hotels
Diese Restaurants ergänzen die Hotelauswahl des Guide MICHELIN, die die bemerkenswertesten Häuser in Toronto, der Region und weltweit präsentiert. Jedes Hotel wurde von den Experten des Guide MICHELIN für seinen einzigartigen Stil, Service und seine Persönlichkeit ausgewählt (mit Optionen für jedes Budget) und kann direkt über die Website und die App des Guide MICHELIN gebucht werden. Die Auswahl für Toronto und Umgebung hebt mehrere Häuser hervor, darunter das Hazelton Hotel Toronto (zwei MICHELIN-Schlüssel), ein luxuriöses Haus mit starkem Design, das Ace Hotel Toronto (ein MICHELIN-Schlüssel), ausgewählt für seine Zimmer im Vintage-Geist und seine warmen Gemeinschaftsräume, sowie das Kimpton Saint George, ein ideal im Stadtzentrum gelegenes Hotel, das sich durch seine Persönlichkeit und seine einladende Atmosphäre auszeichnet.
Der Guide MICHELIN in Nordamerika
New York war 2005 die erste nordamerikanische Stadt im Guide MICHELIN. Weitere Auswahlen folgten: Chicago (2011), Washington (2017), Kalifornien (San Francisco 2007, der Rest des Bundesstaates 2019), Florida (Miami und Umgebung, Orlando und Tampa 2022, Erweiterung um Fort Lauderdale und Umgebung, The Palm Beaches und St. Pete-Clearwater 2025 sowie den Rest des Bundesstaates 2026), Toronto (2022), Vancouver (2022), Colorado (2023), Atlanta (2023), Mexiko (2024), Texas (2024), Québec (2024), Südamerika (2025), Boston (2025), Philadelphia (2025), Südwesten der USA (2026) und die amerikanischen Großen Seen (2027).
Michelin Toronto: https://guide.michelin.com/de/de/ontario/toronto/restaurants
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Michelin Toronto 2026
Zusammenfassung
Die Inspektorinnen und Inspektoren des MICHELIN Toronto zeichneten in Toronto fünf Restaurants mit dem Bib Gourmand neu aus, so dass es jetzt 31 Bib Gourmands in Toronto gibt