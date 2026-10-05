Berlin: Bonvivant und Wanda helfen Sfera mit Benefiz-Dinner

Das Sternerestaurant Bonvivant und Wanda veranstalten am 20. Oktober ein gemeinsames Dinner im Sfera in Berlin-Neukölln. Der Erlös soll den finanziell angeschlagenen Brunch-Betrieb unterstützen.

Bonvivant und Wanda helfen Sfera mit Benefiz-Dinner

Das Sfera in der Schudomastraße 44 in Berlin-Neukölln befindet sich nach Angaben der Organisatoren in einer finanziell schwierigen Lage. Um den Betrieb zu unterstützen, organisieren das Restaurant Bonvivant und Wanda am 20. Oktober ein gemeinsames Community-Dinner. Das Sfera ist eine vegane Brunch-Bar im Böhmischen Dorf in Neukölln.

Hintergrund

Das Sfera betreibt nach eigenen Angaben ein veganes Brunch-Konzept im Böhmischen Dorf in Neukölln. Trotz bestehender Stammkundschaft ist der Betrieb nach Angaben der Initiatoren in finanzielle Not geraten. Die Aktion soll kurzfristig Aufmerksamkeit und finanzielle Unterstützung mobilisieren.

Ablauf und Menü

Das Dinner findet am 20. Oktober um 18:30 Uhr im Sfera statt. Küchenchef Nikodemus Berger vom Bonvivant und Marion Klammer von Wanda zeichnen für das Menü verantwortlich. Beide hatten nach Angaben der Organisatoren bereits im vergangenen Jahr gemeinsame Pop-up-Veranstaltungen durchgeführt. Das Sfera-Team um Jana Raabensteinova ist an der Durchführung beteiligt.

Serviert wird ein glutenfreies und veganes Menü im Family-Style. Begleitend werden Cocktails aus dem Bonvivant und Naturweine aus dem Sfera angeboten. Der Preis pro Person beträgt 89 Euro für alle Gänge inklusive Getränke.

Zusätzlich werden Supporter-Tickets für 119 Euro angeboten. Diese beinhalten einen Gutschein über 40 Euro. Die Differenz zum regulären Ticketpreis wird als Vorauszahlung gewertet; bei erfolgreicher Rettung des Sfera erhalten Supporter nach Angaben der Organisatoren einen Rabatt von 10 Euro auf das Menü.

Bonvivant und Wanda helfen Sfera mit Benefiz-Dinner

Tickets und Veranstaltungsort

Die Tickets sind über das Online-Portal Rausgegangen erhältlich. Der Ticketpreis umfasst Essen und Getränke für den gesamten Abend.

Veranstaltungsdaten:

Community-Dinner für das Sfera Oktober, 18:30 Uhr

Sfera, Schudomastraße 44, 12055 Berlin

Veganes und glutenfreies Menü im Family-Style

Preis: 89 Euro pro Person (inkl. Getränke), Supporter-Ticket: 119 Euro

Tickets über Rausgegangen

Bonvivant

Das Bonvivant in der Goltzstraße 32 in Berlin-Schöneberg ist dienstags bis samstags ab 18:00 Uhr sowie freitags bis sonntags zum Brunch von 9:00 bis 15:00 Uhr geöffnet. Das Restaurant verfügt über 34 Plätze im Innenbereich, zehn Plätze an der Bar und 16 an den Hochtischen; der Lounge-Bereich bietet Platz für 20 Gäste. Hinzu kommt eine Außenterrasse mit 56 Sitzplätzen.