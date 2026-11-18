Die internationale Fachmesse für Qualitätslebensmittel findet vom 26. bis 29. April 2027 im Messezentrum Ifema Madrid statt. Neben der Ausstellung umfasst das Programm eine Reihe von Wettbewerben und Kochvorführungen.

Salon Gourmet Madrid

Salón Gourmets 2027 Madrid

Die 40. Ausgabe des Salón Gourmets wird nach Angaben des Veranstalters in den Hallen 3 bis 7 des Ifema Madrid auf einer Fläche von rund 66.000 Quadratmetern stattfinden . Die Messe ist ausschließlich Fachbesuchern vorbehalten. Der Zutritt ist nur mit vorheriger Akkreditierung und unter Vorlage eines offiziellen Ausweisdokuments möglich. Minderjährige haben keinen Zutritt, auch nicht in Begleitung.

Wettbewerbe und Kochvorführungen

Ein wesentlicher Bestandteil des Messeprogramms sind die gastronomischen Wettbewerbe, die auf mehreren Bühnen in zentralen Bereichen der Messe stattfinden. Nach Angaben des Veranstalters dauern die einzelnen Wettbewerbe jeweils einen halben Tag .

Zu den angekündigten Formaten gehören:

Pizza-Wettbewerb : In Zusammenarbeit mit der Spanischen Vereinigung Handwerklicher Pizzabäcker (AEPA) treten Pizzaioli aus ganz Spanien in verschiedenen Kategorien gegeneinander an. Neben dem Wettbewerb gibt es akrobatische Vorführungen und Masterclasses. Die Gewinner vertreten Spanien bei der Weltmeisterschaft in Parma .

: In Zusammenarbeit mit der Spanischen Vereinigung Handwerklicher Pizzabäcker (AEPA) treten Pizzaioli aus ganz Spanien in verschiedenen Kategorien gegeneinander an. Neben dem Wettbewerb gibt es akrobatische Vorführungen und Masterclasses. Die Gewinner vertreten Spanien bei der Weltmeisterschaft in Parma . GourmetQuesos : Der nach Veranstalterangaben bedeutendste Käsewettbewerb Spaniens. In den vergangenen Ausgaben wurden fast 900 Käse eingereicht. Während der Messe wird der beste Käse Spaniens gekürt; zudem gibt es einen Verkostungsbereich für alle Finalisten .

: Der nach Veranstalterangaben bedeutendste Käsewettbewerb Spaniens. In den vergangenen Ausgaben wurden fast 900 Käse eingereicht. Während der Messe wird der beste Käse Spaniens gekürt; zudem gibt es einen Verkostungsbereich für alle Finalisten . Show-Cookings und Kochvorführungen : Auf verschiedenen Bühnen finden Vorführungen statt, bei denen Produkte und Zubereitungstechniken präsentiert werden. Diese Formate richten sich sowohl an Fachpublikum als auch an Medienvertreter .

: Auf verschiedenen Bühnen finden Vorführungen statt, bei denen Produkte und Zubereitungstechniken präsentiert werden. Diese Formate richten sich sowohl an Fachpublikum als auch an Medienvertreter . Weitere Wettbewerbe: Das Programm umfasst nach Angaben der Organisatoren unter anderem Meisterschaften für Sommeliers, Schinken-Schneider, Austern-Öffner und Bier-Zapfer. Die genaue Zusammensetzung des Wettbewerbsprogramms für 2027 wird in den Monaten vor der Messe veröffentlicht.

Eintrittskarten und Zugang

Der Besuch der Messe ist kostenpflichtig. Nach den für die vorangegangene Ausgabe veröffentlichten Preisen kostet ein Tagesticket 85 Euro an der Tageskasse und 60 Euro im Online-Vorverkauf. Ein Ticket für alle vier Messetage kostet 130 Euro vor Ort bzw. 100 Euro online .

Die Akkreditierung erfolgt über die offizielle Website des Veranstalters unter www.gourmets.net. Da es sich um eine reine Fachmesse handelt, müssen Besucher ihre Branchenzugehörigkeit nachweisen. Die Tickets sind personengebunden und nicht übertragbar .

Veranstalter und Hintergrund

Veranstalter ist die Grupo Gourmets mit Sitz in Madrid. Die Messe findet seit 1987 jährlich statt . Nach Angaben des Veranstalters verzeichnete die 39. Ausgabe 1.993 Aussteller und 110.154 Fachbesucher, darunter mehr als 16.000 internationale Besucher aus 90 Ländern .