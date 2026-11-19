Lukas Baumgartner ist Deutschlands „Koch des Jahres 2026“. Der Junior Souschef vom Hotel Auerhahn am Schluchsee setzte sich im Finale in der Motorworld München gegen fünf Teams durch. Gemeinsam mit seinem Assistenten Théophile Burger überzeugte er eine zwölfköpfige Jury einstimmig. Der Titel ist mit 5.000 Euro dotiert.

Lukas Baumgartner ist Deutschlands „Koch des Jahres 2026“ – hier mit seinem Assistenten Théophile Burger

Lukas Baumgartner gewinnt „Koch des Jahres 2026“

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Das Finale fand am 16. November 2026 statt. Die Teams hatten fünf Stunden Vorbereitungszeit und 20 Minuten Servicezeit, um ein Drei-Gänge-Menü in sechsfacher Ausführung zu servieren. Der Warenkorb durfte 20 Euro pro Menü nicht überschreiten. Das Motto lautete „The New Taste of Germany“.

Das Siegermenü: Saibling, Challans-Ente und Schwarzer Apfel

Den Auftakt machte konfierter Saibling mit fermentiertem Kohl und Kaviar. Als Hauptgang folgte Challans-Ente mit Roter Bete und Zwetschge. Das Dessert kombinierte Schwarzen Apfel mit Haselnuss und Ingwer. Der Apfel stammt aus dem Garten von Baumgartners Eltern.

Die Siegerteller von Lukas Baumgartner – (c) Christian Poschner

Jurypräsident Dieter Müller, Drei-Sterne-Koch, lobte vor allem die Stimmigkeit des Menüs über alle drei Gänge:

„Es war rundum stimmig und genau das hat am Ende ganz klar den Ausschlag für den Sieg gegeben.“

Die Platzierungen: Berezhna und Knoblich auf dem Podest

Platz zwei belegte Tetiana Berezhna aus Erkelenz mit ihrem Assistenten Volodymyr Zorin. Sie ist nach Angaben des Veranstalters die erste Vize-Köchin in der Geschichte des Wettbewerbs. Berezhna, die 2022 aus der Ukraine nach Deutschland kam, erhielt außerdem den Dessertpreis von FRXSH.

Platz drei ging an Aljoscha Knoblich, Souschef im Hamburger Restaurant Jellyfish, unterstützt von Junior Souschef Joachim Kraft. Knoblich wurde zudem mit dem Nachhaltigkeitspreis von Hobart ausgezeichnet.

Weitere Sonderpreise gingen an Mustafa Mirzaei, der den „Best Plating Award“ von Churchill gewann, und an Tobias Bullmann, der als „Newcomer des Jahres“ ausgezeichnet wurde. Bullmann hatte bei der Chefs Challenge Night am Vorabend die beste Publikumswertung erzielt und sich damit ein Ticket für das Halbfinale 2027 gesichert.

Die übrigen Finalisten waren Mustafa Mirzaei aus dem Passauer Weingut, Semi Hassine aus dem Restaurant Fachwerk in Hattingen sowie Simon Bantle, Küchenchef im Florea im Park Hyatt Zürich, der gemeinsam mit seinem Bruder Marcel antrat.

Die Jury und der Wettbewerb

Die zwölfköpfige Jury vereinte nach Veranstalterangaben 22 Michelin-Sterne. Zu ihr gehörten unter anderem Torsten Michel (Schwarzwaldstube), Sebastian Frank (Horváth), Rosina Ostler (Alois), Fabio Toffolon (The Japanese) und Jens Madsen (The Cloud by Käfer). Der Wettbewerb fand zum elften Mal statt, unter der Schirmherrschaft von Dieter Müller. Mehrere Jurymitglieder waren früher selbst Finalisten oder Sieger.

Der Sieger: Werdegang und Küchenphilosophie

Baumgartner studierte zunächst in Freiburg Deutsch und Geschichte auf Lehramt. Nebenjobs in Bars brachten ihn in die Gastronomie. Mit 24 Jahren entschied er sich für eine Ausbildung. Seit 2020 lernte er in der Zirbelstube des Colombi Hotels Freiburg. 2023 gehörte er zum Team um Henrik Weiser und Sven Usinger, das den Michelin-Stern zurückholte. Im selben Jahr erhielt er den Franz-Keller-Förderpreis.

Seit 2024 arbeitet er im Hotel Auerhahn, das ebenfalls einen Michelin-Stern anstrebt. Dort entwickelt er mit Hotelier Marius Tröndle und Küchenchef Yann Bosshammer eine moderne Interpretation der Schwarzwald-Küche. Statt auf Hummer, Steinbutt oder Wagyu setzt das Team auf regionale Produkte wie Forellen aus Albbruck, Lamm von der Schwäbischen Alb und Wild aus eigener Jagd.

Internet: https://www.kochdesjahres.de/

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