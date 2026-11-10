Studie Mahlzeiten-Sequenzierung

Gemüse zuerst, Kohlenhydrate danach: Was die Studienlage wirklich hergibt. Eine systematische Übersichtsarbeit aus dem Deutschen Diabetes-Zentrum hat 18 randomisierte kontrollierte Studien zur sogenannten „Mahlzeiten-Sequenzierung“ ausgewertet. Das Ergebnis: Der Effekt auf den Blutzucker ist real, aber zeitlich begrenzt – und die Evidenzqualität insgesamt schwach.

Brot erst nach dem Salat essen?

Mahlzeiten-Sequenzierung

Wer zuerst den Salat isst und dann die Kohlenhydrate, kann den Blutzuckeranstieg nach dem Essen kurzfristig abflachen. Das ist das Prinzip der Mahlzeiten-Sequenzierung: Lebensmittel mit niedrigem glykämischen Index – vor allem Gemüse oder Salat – werden vor kohlenhydratreichen Komponenten wie Brot, Reis, Kartoffeln oder Nudeln gegessen. Die Idee dahinter: Die Ballaststoffe des Gemüses gelangen zuerst in den Magen-Darm-Trakt und verlangsamen dort die Aufnahme von Glukose.

Ob dieser Ansatz tatsächlich messbare Vorteile bringt, war bislang umstritten. Forschende am Deutschen Diabetes-Zentrum (DDZ) in Düsseldorf haben nun die verfügbare Evidenz systematisch aufgearbeitet. Ihre Metaanalyse, veröffentlicht in der Fachzeitschrift Clinical Nutrition, umfasst 18 randomisierte kontrollierte Studien mit Erwachsenen mit und ohne gesundheitliche Einschränkungen.

Kurzfristiger Effekt bestätigt

Die Ergebnisse zeigen ein klares zeitliches Muster: Wurde Gemüse vor den Kohlenhydraten gegessen, fiel der Blutzuckeranstieg nach 30 und nach 60 Minuten geringer aus als in den Kontrollgruppen ohne Gemüse-Vorspeise. Auch die Insulinwerte waren zu diesen frühen Zeitpunkten niedriger.

Nach etwa 120 Minuten jedoch kehrte sich das Bild um: Zu diesem späteren Zeitpunkt lagen die Blutzucker- und Insulinwerte in der Interventionsgruppe höher als in der Kontrollgruppe. Die Autoren interpretieren dies als eine Art Aufholeffekt – der Körper scheint die verzögerte Glukoseaufnahme später durch eine verstärkte Insulinausschüttung zu kompensieren.

„Die Ergebnisse zeigen, dass die Reihenfolge der Lebensmittel die Stoffwechselreaktion auf eine Mahlzeit kurzfristig beeinflussen kann. Der Effekt manifestiert sich jedoch nicht als dauerhafte Senkung des Blutzuckerspiegels. Vielmehr verändert sich der zeitliche Verlauf von Blutzucker und Insulin“, erklärt Katharina Kampmann-Gongoll, Ernährungswissenschaftlerin am Institut für Biometrie und Epidemiologie des DDZ und Erstautorin der Studie.

Einzelfall mit methodischen Schwächen

Einzelne Studien deuten zudem auf mögliche Langzeiteffekte hin. Bei Menschen mit Typ-2-Diabetes sanken sowohl der Nüchternblutzucker als auch der Langzeitblutzuckerwert HbA1c in der Gruppe, die Gemüse vor Kohlenhydraten aß, stärker als in der Vergleichsgruppe. Allerdings stützt sich dieser Befund auf eine einzige Studie mit methodischen Einschränkungen – unter anderem war die Gemüsemenge zwischen den Gruppen nicht identisch, sodass unklar bleibt, ob die Reihenfolge oder die insgesamt höhere Gemüseaufnahme den Ausschlag gab.

Die Autoren bewerten die Evidenzsicherheit insgesamt als „sehr niedrig“. Zehn der eingeschlossenen Studien wiesen ein moderates Verzerrungsrisiko auf, acht ein hohes. Viele Untersuchungen hatten nur wenige Teilnehmende und testeten unterschiedliche Gemüsesorten in unterschiedlichen Reihenfolgen. Zudem stammt ein Großteil der Studien aus Japan und wurde häufig mit jungen, gesunden Personen durchgeführt.

Keine allgemeine Empfehlung ableitbar

Aus den Ergebnissen lässt sich nach Einschätzung der Forschenden derzeit keine allgemeine Empfehlung zur Mahlzeiten-Reihenfolge ableiten – insbesondere nicht für Menschen mit Typ-2-Diabetes. „Die Studien hatten oft nur wenige Teilnehmende und testeten verschiedene Gemüsesorten in unterschiedlichen Sequenzen“, betont Dr. Alexander Lang, Postdoktorand am DDZ. „Da die Blutzuckerreaktion auf eine Mahlzeit zwischen Bevölkerungsgruppen variieren kann, lassen sich die Ergebnisse nicht ohne Weiteres auf andere Gruppen übertragen, etwa ältere Menschen oder Personen mit Prädiabetes und Typ-2-Diabetes“.

Michael Roden, wissenschaftlicher Direktor des DDZ, verweist auf andere, besser belegte Einflussfaktoren: „Neben der Qualität der Lebensmittel und der Zusammensetzung der Mahlzeiten ist auch die angemessene Kalorienzufuhr wichtig – ebenso wie eine Kalorienreduktion bei Menschen mit Übergewicht„.

Für belastbare praktische Empfehlungen wären laut den Forschenden Studien mit einheitlichen Messmethoden und größeren Teilnehmerzahlen aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen nötig – insbesondere unter Einbeziehung von Menschen mit Prädiabetes und Typ-2-Diabetes.

Die Original Studie: http://www.doi.org/10.1016/j.clnu.2026.106775