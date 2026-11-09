Raue kann auch Fast Food – SPIZZA PIZZA: Premium-Pizza in unter drei Minuten

Tim Raue, Zwei-Sterne-Koch und erfolgreicher Restaurantunternehmer, hat sich einer neuen Herausforderung gestellt: Mit SPIZZA PIZZA entwickelt er ein innovatives Travel-Retail-Konzept für Flughäfen und Bahnhöfe. Der Fokus liegt auf hochwertiger Qualität bei extremer Geschwindigkeit – eine Kombination, die bislang am Reisemarkt fehlte.

Tim Raue kann Fast Food: SpizzaPizza

SPIZZA PIZZA

Die Genese einer Geschäftsidee

Tim Raue kennt die Herausforderungen des modernen Reisealltags aus eigener Erfahrung. An mehr als 200 Tagen pro Jahr befindet sich der renommierte Koch an Flughäfen und Bahnhöfen. Dabei machte er eine einfache, aber unbefriedigende Feststellung: Es gab kein Pizza-Angebot, das seinen kulinarischen Ansprüchen genügte. Was anderswo funktioniert – auf den Malediven, auf Capri oder in einem seiner eigenen Restaurants – schien am Reisemarkt unmöglich: hochwertige Pizza, schnell verfügbar und geschmacklich überzeugend.

Diese Beobachtung führte Raue zur Gründung von SPIZZA PIZZA gemeinsam mit dem Berliner Unternehmer Nils Hölterhoff. Ein strategisches Duo: Raue verantwortet die kulinarische Entwicklung und Rezepturen, Hölterhoff baut das Geschäftsmodell auf – von der Standortentwicklung bis zur Finanzierung. Die erste Filiale öffnet im Dezember 2026 am Flughafen Berlin Brandenburg (BER), die zweite folgt im ersten Quartal 2027 am Bahnhof Dammtor in Hamburg.

Handwerk trifft Hochleistungstechnik

Der Produktionsprozess von SPIZZA PIZZA ist eine Kombination aus traditionellem Handwerk und moderner Technologie, die zeigt, dass Qualität und Geschwindigkeit keine Gegensätze sein müssen.

Die Teigherstellung: 48 Stunden Ruhepause

Der Grundstoff entsteht nicht am Point of Sale, sondern beim Partner Roberto di Frosty aus Erftstadt in Nordrhein-Westfalen. Dort wird der Teig handwerklich aus Weizenmehl, Hefe, Salz und Rapsöl hergestellt und erhält die volle 48-Stunden-Ruhephase, die für optimale Geschmacksentwicklung notwendig ist. Diese zeitintensive Vorbereitung ist der erste Qualitätsschlüssel: Ein langer Gärungsprozess führt zu besserer Bekömmlichkeit und ausgeprägteren Aromen.

Nach dieser Ruhezeit wird nur der Pizzaboden im Steinofen vorgebacken, nach Raues Rezepturen belegt und anschließend schockgefrostet – ein Verfahren, das Geschmack und Textur besser bewahrt als konventionelles Einfrieren, da die schnelle Tiefkühlung Eiskristallbildung minimiert.

Das Finishing: Drei Minuten für Perfektion

In den SPIZZA PIZZA Filialen arbeiten Hochleistungs-Durchlauföfen bei einer Temperatur von etwa 316 Grad Celsius. Entscheidend für das Konzept: Jede Pizza wird erst nach der Kundenbestellung aus der Tiefkühlung in den Ofen gegeben. Das bedeutet, dass Käse und Belag beim ersten Mal backen – nicht wie beim klassischen Fast Food wieder erhitzt werden. Das Resultat ist eine ofenheiße Pizza mit knusprigem Rand in unter drei Minuten.

Die technische Auslegung der Öfen ermöglicht dabei eine konstante Wartezeit auch in Stoßzeiten – ein entscheidendes Merkmal für den Flughafeneinsatz, wo Passagiere zeitlich unter Druck stehen.

Die Speisekarte: Raues kulinarische Handschrift

Bei SPIZZA PIZZA findet sich Raues charakteristische Geschmacksphilosophie auch im Travel-Retail-Segment: das Zusammenspiel von Süße, Säure und Schärfe. Die Karte umfasst 13 Sorten in zwei Größen – 18 Zentimeter für den schnellen Hunger, 30 Zentimeter zum Teilen.

Herzhafte Klassiker und Kreationen

Die Margherita Supreme mit Fior di Latte und Basilikum-Pistou bildet das klassische Fundament. Die Truffle Shuffle Bianco kombiniert Herbsttrüffel-Käsecreme aus dem Piemont mit confituren Champignons und Topinambur – ein klarer Hinweis auf Raues Hang zu raffinierter Zutatenqualität.

Die Spicy Berlin bringt Sucuk, Sambal-Chilipaste und Pfefferoni-Mayonnaise zusammen, während die Spicy Salmon & Pickles gebeizten Sashimi-Lachs mit eingelegtem Kürbis und Ingwer kombiniert – Kompositionen, die zeigen, dass auch im schnellen Format anspruchsvolle Geschmackskombinationen möglich sind.

Für vegane Gäste steht die Sunny Holidays in Sicily mit Caponata und veganem Fior di Latte zur Verfügung.

Frühstücks- und Dessertangebot

Das Ganztageskonzept wird durch Frühstückspizzen ergänzt. Die Egg & Ham Breakfast Pizza kombiniert Tomatensauce, Fior di Latte, Petersilien-Pistou, Kochschinken, Champignons, grünen Oliven und Rührei. Die Veggie Eggshine Breakfast Pizza bietet eine vegetarische Alternative.

Die Desserts und Spezialitäten stammen von etablierten Partnern: Cornetti und Laugengebäck am Morgen, Kaffee vom Melrose-Coffee-Blend von Content Creatorin Emma Svenningson, Tiramisu und Panna Cotta von Alba Desserts aus Neu-Ulm, sowie zwei exklusiv mit Raue entwickelte Eissorten vom Berliner Traditionsbetrieb Florida Eis (seit 1927): The Creamy Zesty Zing und Not Spaghetti Spaghettieis.

Das Ökosystem: Partner mit Sinn

Ein Merkmal des Raue-typischen Ansatzes: SPIZZA PIZZA kooperiert mit etablierten Spezialisten, nicht mit Massenanbietern. Italienische Limonaden, Bier, Wein und Aperol Spritz runden das Angebot ab. Zu jeder Pizza gibt es fünf hausgemachte Dips – Spicy Chili Honig, Spicy Mayo, Garlic Ranch, Cheesy Cheese und Sunny Tomato – jeweils für 2,50 Euro.

Preisstruktur und Kundenverständnis

Die Preiskalkulation berücksichtigt die unterschiedlichen Kundenschaften an Flughäfen und Bahnhöfen:

Am Flughafen BER : 8,90 bis 14,90 Euro für die 18-Zentimeter-Pizza, 14,90 bis 23,90 Euro für die 30-Zentimeter-Variante

: 8,90 bis 14,90 Euro für die 18-Zentimeter-Pizza, 14,90 bis 23,90 Euro für die 30-Zentimeter-Variante Am Bahnhof Hamburg: 6,90 bis 12,90 Euro (klein), 12,90 bis 21,90 Euro (groß)

Die Preisdifferenz reflektiert realistische Marktbedingungen – Flughafengäste haben typischerweise höhere Kaufkraft und längere Verweilzeiten.

Design: Italienische Tradition trifft Pop-Modernität

Das Interior wurde von Katharina Raue gestaltet und interpretiert die klassische italienische Trattoria mit modernem Pop-Twist. Kräftiges Rot und Grün, Karomuster und gestreifte Markisen kombinieren sich mit warmen Holzdetails und pinker Leuchtschrift. Das Konzept vertraut auf vertraute Elemente italienischer Gastlichkeit, kombiniert sie aber überraschend neu – farbstark, einladend und mit Augenzwinkern.

Die operative Effizienz wird durch die Gestaltung unterstützt: Bestellen und bezahlen erfolgt an digitalen Terminals, um am Tresen keine Zeit zu verschwenden.

Skalierbarkeit durch flexible Architektur

Ein oft übersehener Aspekt der Geschäftsidee: variable Flächengrößen, stapelbare Hochleistungsöfen und flexible Grundrisse ermöglichen es, SPIZZA PIZZA an sehr verschiedenen Standorten umzusetzen – vom kleinen Counter am Bahnsteig bis zum Store mit Sitzplätzen im Terminal. Diese Skalierbarkeit ist essentiell für die geplante bundesweite Expansion.

Tim Raues Portfolio: Mehr als nur Haute Cuisine

Der Zwei-Sterne-Koch betreibt neben seinem Flaggschiff-Restaurant in Kreuzberg die Brasserien Colette Tim Raue an drei Standorten, das Restaurant Sphere im Berliner Fernsehturm sowie Restaurantkonzepte für TUI Cruises an Bord mehrerer Schiffe (bekannt als Mein Schiff-Flotte). Letztere zeigen bereits Raues Kompetenz im Bereich schneller, hochwertiger Verpflegung für Gäste mit begrenzter Zeit – eine Erfahrung, die unmittelbar in SPIZZA PIZZA einfloss.

Nils Hölterhoff: Der Unternehmer im Hintergrund

Nils Hölterhoff ist kein typischer Fast-Food-Betreiber. Der Berliner Unternehmer gründete mit 24 Jahren ein Feinkostgeschäft, das sich zu einem Catering-Unternehmen mit Kunden wie Google und Mercedes-Benz entwickelte. Nach dem Verkauf beider Firmen arbeitete er als Berater und Investor im Food- und Hospitality-Sektor, begleitete etwa die Berliner Traditions-Confiserie Walter beim Wachstum. Diese Kombination aus Feinkost-Erfahrung und Skalierungskompetenz macht Hölterhoff zum Partner für Raue.

Fazit: Qualität ohne Kompromisse

SPIZZA PIZZA beantwortet eine Frage, die lange Zeit als unlösbar galt: Kann man hochwertige Küche im Travel-Retail-Kontext anbieten, ohne dabei Zeit oder Qualität zu opfern?

Tim Raues Antwort ist ein eindeutiges Ja – nicht durch Abstriche, sondern durch intelligente Prozessoptimierung. Der handwerklich hergestellte Teig mit 48-Stunden-Gärung, die schockgefrostete Vorbereitung, die Hochleistungsöfen bei 316 Grad und die sorgfältige Partnerwahl bilden ein System, in dem jedes Element seinen Zweck erfüllt.

Das Konzept startet im Dezember 2026 am Flughafen Berlin Brandenburg und wird danach bundesweit expandieren. Für den Gourmet-Markt ist dies ein aufschlussreiches Beispiel dafür, dass Gourmet-Anspruch und kommerzielle Skalierung keine Gegensätze sein müssen – vorausgesetzt, der Unternehmer denkt konsequent vom Produkt her und nicht von der Betriebslogistik.

SpizzaPizza Tim Raue im Flughafen BERlin