Gusto 2027: Sebastian Obendorfer zum Koch des Jahres gekürt – Jens Madsen ist Newcomer des Jahres

Sebastian Obendorfer vom Restaurant Eisvogel in Neunburg vorm Wald erhält die renommierte Auszeichnung „Koch des Jahres“ 2027 von Gusto. Der kulinarische Reiseführer kritisiert gleichzeitig das Überangebot an Fine-Dining-Konzepten in Deutschland und fordert mehr Individualismus in der gehobenen Gastronomie.

Sebastian Obendorfer – Restaurant Eisvogel Koch des Jahres 2026

Sebastian Obendorfer – Koch des Jahres 2027

Sebastian Obendorfer ist zum Koch des Jahres 2027 von Gusto ernannt worden. Der Junior-Chef des Restaurants Eisvogel im oberpfälzischen Neunburg vorm Wald setzt sich damit gegen die Konkurrenz durch und wird von Deutschlands führendem Gastronomieverband für seine außergewöhnliche kulinarische Leistung gewürdigt.

Seit Obendorfer die gastronomische Leitung des Eisvogels übernommen hat, befindet sich das Restaurant des familiengeführten Wellnesshotels Der Birkenhof Spa & Genuss Resort in einem kontinuierlichen Aufwärtstrend. Seine Küche ist gekennzeichnet durch klare Ideen, Transparenz und komprimierte Aromatik. Die Gerichte des Kochs des Jahres folgen dabei einer konsistenten Philosophie: Großartige Produkte werden nicht zur bloßen Bewunderung ausgestellt, sondern ihre kompromisslose Qualität wird strategisch eingesetzt, um den Kreationen mehr Präsenz und Plastizität zu verleihen.

Was Obendorfer von vielen anderen Köchern mit oberflächlich ähnlichen Arbeitsweisen unterscheidet, ist seine außergewöhnliche kulinarische Intelligenz. Diese ermöglicht ihm, Gerichte zu entwickeln, die sich am Gaumen der Gäste sukzessive entfalten und häufig eine kaleidoskopische Komplexität erreichen. Diese Fähigkeit, komplexe Geschmacksprofile zu orchestrieren, ohne dabei den Überblick zu verlieren, macht ihn zu einem würdigen Träger der Auszeichnung.

Weitere Sonderauszeichnungen: Ein Überblick

Kategorie Preisträger Restaurant Ort Aufsteiger des Jahres Ronny Pester Ratsstube Limbach-Oberfrohna (Sachsen) Newcomer des Jahres Jens Madsen The Cloud by Käfer München Sommelier des Jahres Claudius Unger St. Andreas Aue (Sachsen) Gastgeber des Jahres Nicole & Marcus Blonkowski Genuss-Atelier Dresden Neueröffnung des Jahres – The Dune Frankfurt a. Main

Neben Sebastian Obendorfer würdigt Gusto weitere außergewöhnliche Gastronomen und Restaurants mit speziellen Auszeichnungen.

Ronny Pester – Aufsteiger des Jahres

Ronny Pester wird als Aufsteiger des Jahres ausgezeichnet und verkörpert damit einen unerwarteten Aufstieg vom Geheimtipp zur obersten Ligga der sächsischen Kochelite. Seine Ratsstube in dem beschaulichen Limbach-Oberfrohna arbeitet mit klaren Aromen und bewährten Produkten, die auf klassischem Fundament basieren und durch intelligente, moderne Akzente verfeinert werden.

Das Besondere an Pesters Erfolgsgeschichte ist seine Unabhängigkeit: Es gibt keinen Sponsor und kein Hotel im Hintergrund. Dies macht seinen Durchmarsch umso bemerkenswerter, zumal die Ratsstube nicht in einer der deutschen Wein- und Genusshochburgen oder mondänen Urlaubsregionen ansässig ist. Die Präzision, mit der jeder einzelne Gang inszeniert wird, hat in den vergangenen ein bis zwei Jahren enorm zugenommen.

Jens Madsen – Newcomer des Jahres

Mit nur 31 Jahren etabliert Jens Madsen ein völlig neues Konzept im The Cloud by Käfer in München: „Culinary Nomadism.“ Dieses innovative Modell sieht vor, dass der Chef alljährlich einen anderen Erdteil bereist, um die dort gewonnenen Eindrücke authentisch in seinen Küchenstil einzubetten. Die typischen Produkte, Zubereitungsarten und Präsentationsformen dieser Regionen fließen dabei direkt in seine Kreationen ein.

Madsen verfügt über eine hervorragende klassische Ausbildung bei renommierten Köchen und besitzt das kochtechnische Knowhow und Feingespür, diese Inspirationen auf höchstem Niveau umzusetzen. Gusto prognostiziert, dass man von diesem Talent in Zukunft noch viel hören wird.

Claudius Unger – Sommelier des Jahres

Claudius Unger wird zum Sommelier des Jahres gekürt. Der hochkundige Weinfachmann und Hotelier des Restaurants St. Andreas in Aue (Sachsen) spielt bundesweit in der obersten Liga mit. Seine kuratierte Weinkarte überzeugt durch eine überdurchschnittlich große Riesling-Auswahl und hervorragende Burgunder-Erzeuger – alles zu fairen Preisen und teilweise in beachtlicher Jahrgangstiefe.

Besonders beeindruckend ist Ungers Glasselektion zum Menü: Sie bietet große Weine für kleines Geld, wie etwa Sekt von Christmann & Kauffmann oder Auslese von Klaus-Peter Keller für unter 10 Euro pro Glas.

Nicole und Marcus Blonkowski – Gastgeber des Jahres

Die Geschwister Nicole und Marcus Blonkowski werden als Gastgeber des Jahres ausgezeichnet. Sie halten seit über zehn Jahren in ihrer Genuss-Atelier in Dresden die Fahne des guten Geschmacks hoch und tragen durch ihre sympathisch nahbare Art zur Demokratisierung von gehobener Gastronomie bei.

Ihre fröhliche, lockere Atmosphäre in den stilvollen Gasträumen unter dem charmanten Sandsteingewölbe einer Jugendstilvilla senkt die Hemmschwelle gegenüber Fine Dining. Die Küche bietet bei allem Anspruch eine äußerst zugängliche, unterhaltsame und gastfreundlich moderat bepreiste Auswahl – mit vier bis achtgängigen Menüs sowie schöner À-la-carte-Auswahl.

The Dune – Neueröffnung des Jahres

Das neue Gourmetrestaurant The Dune im Hotel The Florentin in Frankfurt a. Main setzt mit seiner Neueröffnung zum Jahreswechsel 2025/2026 neue Maßstäbe in der Mainmetropole. Das Restaurant zeichnet sich durch ein einzigartiges Designkonzept aus: geschwungene Bänke gleichen Dünen, teppichartige Elemente strukturieren den Raum, und tausende winzige Lichter funkeln in einem dunkelblauen Nachthimmel über Travertin, Leder und warmen Erdtönen.

Lea Rupp (Gastwirtin) und Niclas Nußbaumer (Küchenchef) – das Duo aus der Mühle in Schluchsee – bekommen ihre Gäste hier entspannt auf sehr hohem Niveau.

Gusto kritisiert Fine-Dining-Überangebot in Deutschland

Gleichzeitig mit den Auszeichnungen übt Gusto-Gründer und Redaktionsleiter Markus Oberhäußer harsche Kritik am Überangebot an Fine-Dining-Konzepten in Deutschland. Dies führe zu einer Marktsättigung, die auch renommierten, hochbewerteten Restaurants schadet.

Die Symptome der Krise

Die Nachfrage nach Gourmetrestaurants ist rückläufig. Selbst in angesehenen Häusern sind kurzfristig Tische an Wochenenden verfügbar – ein Zeichen für die Marktübersättigung. Die Gründe sind vielfältig:

Wirtschaftliche Faktoren: gestiegene Preise, fragile Wirtschaftslage, weltpolitische Unsicherheiten

gestiegene Preise, fragile Wirtschaftslage, weltpolitische Unsicherheiten Überangebot an Fine-Dining: zu viele Restaurants mit ähnlichen Konzepten

zu viele Restaurants mit ähnlichen Konzepten Austauschbarkeit: kulinarische Konzepte ähneln sich zunehmend

kulinarische Konzepte ähneln sich zunehmend Fragmentierte Nachfrage: das Gourmetpublikum ist nicht im gleichen Maße gewachsen wie die Zahl der Fine-Dining-Restaurants

Der fehlende Individualismus

Viele ambitionierte Köche und Gastronomen konzentrieren sich ausschließlich auf aufwendige Gourmetprogramme. Einige ergänzen ihren regulären Gastronomiebetrieb um kleine Separées mit exklusivem Fine Dining – meist nur wenige Abende pro Woche mit Festmenü.

Was fehlt, sind Restaurants mit entspannter Atmosphäre, in denen auf hohem Niveau gekocht wird, ohne stundenlanges und minutiös durchchoreografiertes Prozedere. Diese Lokale sind deutlich in der Minderheit.

Hoffnung auf Individualisten

Trotz dieser Kritik gibt es erfreulich viele Individualisten mit spannenden Konzepten und unverwechselbarer Handschrift. Diese Restaurants sind weiterhin sehr gut besucht und erhalten vom Gusto-Guide besondere Aufmerksamkeit. Genau diese Art von Restaurant wird durch die aktuelle Preisverleihung honoriert – vom aufsteigenden Ronny Pester über die gastfreundliche Nicole und Marcus Blonkowski bis hin zum innovativen Jens Madsen mit seinem „Culinary Nomadism“-Konzept.

Gusto Guide 2027: Mission und Struktur

Der Gusto Guide versteht sich als maßgeblichster deutscher Restaurantführer neben dem Michelin-Führer und wird von Köchen, Gastronomen und Foodies als solcher anerkannt. Der Guide bewertet knapp 1.000 Restaurants anonym und zeichnet die besten mit bis zu zehn Pfannen-Symbolen aus.

Die primäre Aufgabe des kulinarischen Reiseführers ist es, genussaffinen Gästen jenseits von Präferenzen fundierte Orientierung zu bieten und sie auf das Gasthaus aufmerksam zu machen, das ihren individuellen Vorlieben am besten entspricht.

Verfügbarkeit und Features

Der Gusto Guide ist als App und Online-Guide mobil und aktuell verfügbar. Nutzer profitieren von:

Standortfunktion für die Restaurantsuche vor Ort

für die Restaurantsuche vor Ort Nützliche Filter zur Suche nach Öffnungszeiten

zur Suche nach Öffnungszeiten Aktuelle Bewertungen und Rankings

und Rankings Sortierbare Übersicht aller ausgezeichneten Restaurants unter www.gusto-online.de/restaurant-ranking.html

Fazit: Fine Dining im Wandel

Die Gusto-Preisverleihung 2027 sendet ein differenziertes Signal an die deutschsprachige Gastronomie. Während Sebastian Obendorfers Auszeichnung als Koch des Jahres seine kompromisslosen Qualitätsstandards und kulinarische Intelligenz würdigt, zeigen die Auszeichnungen für Ronny Pester, Nicole und Marcus Blonkowski sowie die Gastgeber-Award für The Dune eine klare Präferenz für Individualität, Authentizität und Zugänglichkeit.

Gusto fordert damit implizit eine Rückbesinnung auf Qualität statt Quantität, auf unverwechselbare Konzepte statt austauschbare Fine-Dining-Schablonen. Für Gastronomen und ambitionierte Köche ist die Botschaft eindeutig: Die Zukunft gehört nicht dem Massentourismus im Fine Dining, sondern dem kreativen Individualisten mit echter Handschrift.

Gusto gibt es als APP und Online-Guide unter www.gusto-online.de

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Das GUSTO-Ranking der besten Restaurants

Hier finden Sie eine Übersicht der besten im GUSTO-Führer empfohlenen Restaurants – sortiert nach ihrer derzeitigen Bewertung.

10+ Pfannen

Schwarzwaldstube, Baiersbronn (Tonbach)

Rutz Restaurant, Berlin (Mitte)

Sonnora, Dreis

The Table Kevin Fehling, Hamburg (Hafencity)

Ophelia, Konstanz

JAN, München

Tohru in der Schreiberei, München

Victor’s Fine Dining by Christian Bau, Perl (Nennig)

schanz. restaurant., Piesport

10 Pfannen

Gourmetrestaurant Bareiss, Baiersbronn (Mitteltal)

Tim Raue, Berlin (Mitte)

Facil, Berlin (Tiergarten)

L.A. Jordan, Deidesheim

IKIGAI, Elmau

Meierei Dirk Luther, Glücksburg

es:senz, Grassau

Haerlin, Hamburg (Neustadt)

Tantris, München

Gut Lärchenhof, Pulheim (Stommeln)

Dichter, Rottach-Egern

Ammolite – House of Light, Rust

Esplanade, Saarbrücken

9+ Pfannen

Steinheuers Restaurant Zur Alten Post, Bad Neuenahr-Ahrweiler (Heppingen)

Vendôme, Bergisch-Gladbach (Bensberg)

Horváth, Berlin (Kreuzberg)

ÖSCH NOIR, Donaueschingen

LA VIE by Thomas Bühner, Düsseldorf

Lafleur, Frankfurt am Main

Stadtpfeiffer, Leipzig

Alois, München

Eisvogel, Neunburg v. Wald (Hofenstetten)

Essigbrätlein, Nürnberg

GästeHaus Klaus Erfort, Saarbrücken

Speisemeisterei, Stuttgart (Hohenheim)

Söl’ring Hof, Sylt (Rantum)

Intense, Wachenheim

9 Pfannen

PURS New Nordic Japanese Cuisine, Andernach

Alte Liebe, Augsburg

August by Christian Grünwald, Augsburg

Le Pavillon, Bad Peterstal (Griesbach)

Bandol sur mer, Berlin (Mitte)

Lorenz Adlon Esszimmer, Berlin (Mitte)

Nagaya, Düsseldorf

Hannappel, Essen (Horst)

Das Grace, Flensburg

the dune, Frankfurt am Main

Zur Wolfshöhle, Freiburg i. Breisgau

Klassenzimmer, Fürstenhagen

100/200 Kitchen, Hamburg (Rothenburgsort)

Lakeside, Hamburg (Rotherbaum)

Zeik, Hamburg (Winterhude)

Votum, Hannover

Jante, Hannover

sein, Karlsruhe

GOTTHARDT’S by Yannick Noack, Koblenz

Ox & Klee, Köln

La Société, Köln

Restaurant 360°, Limburg an der Lahn

Opus V, Mannheim

The Cloud by Käfer, München

Brothers, München

Tantris DNA, München

Werneckhof Sigi Schelling, München

Schwarzreiter, München

Les Deux, München

Cœur D’Artichaut, Münster

etz, Nürnberg

LOUIS restaurant, Saarlouis

Mühle, Schluchsee

Hirschen, Sulzburg

Oswalds Gourmetstube, Teisnach (Kaikenried)

Orangerie, Timmendorfer Strand

Lamm Rosswag, Vaihingen / Enz (Rosswag)

AURA by Alexander Herrmann & Tobias Bätz, Wirsberg

Le Cerf, Zweiflingen (Friedrichsruhe)

8+ Pfannen

Friedrich Franz, Bad Doberan (Heiligendamm)

PUR, Berchtesgaden

Tulus Lotrek, Berlin

CODA, Berlin

Nobelhart & Schmutzig, Berlin (Kreuzberg)

Hugos, Berlin (Tiergarten)

Yunico – Japanese fine dining, Bonn (Oberkassel)

Sterneck, Cuxhaven (Duhnen)

Zwanzig23 by Lukas Jakobi, Düsseldorf

1876 Daniel Dal-Ben, Düsseldorf

Traube, Efringen-Kirchen (Blansingen)

Clara, Erfurt

Troyka, Erkelenz

Seven Swans, Frankfurt am Main

Oben, Heidelberg

cølbo, Klingenberg

Adler, Lahr

Ratsstube, Limbach-Oberfrohna

KOMU, München

Sparkling Bistro, München

Tisane, Nürnberg

Ostseelounge, Ostseebad Dierhagen

Die Brasserie, Pirmasens

Kaisersaal, Ravensburg

Smith, Regensburg

Der Butt, Rostock (Warnemünde)

Hofstube Deimann, Schmallenberg (Winkhausen)

Der Zauberlehrling, Stuttgart

5 Gourmetrestaurant, Stuttgart

BODENDORF’S, Sylt (Tinnum)

Seestern, Ulm

Schwitzer’s Gourmet-Restaurant, Waldbronn (Reichenbach)

Alle weiteren Restaurants unter: https://www.gusto-online.de/restaurant-ranking.html

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