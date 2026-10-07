Neues Mittwochsformat im Gourmetrestaurant Hubert Wallner

Das Gourmetrestaurant Hubert Wallner am Wörthersee führt ab Oktober ein wöchentliches Dinnerformat ein. Jeden Mittwoch wird ein viergängiges Menü mit Wein- oder alkoholfreier Begleitung serviert.
Hubert Wallner
Hubert Wallner, Küchenchef des gleichnamigen Gourmetrestaurants am Wörthersee, startet ab Oktober 2026 ein neues Veranstaltungsformat. Unter dem Namen „Wallner Unplugged“ werden von Oktober bis Dezember jeden Mittwoch von 18 bis 21 Uhr viergängige Menüs angeboten. Der Preis liegt bei 149 Euro pro Person, inklusive Weinbegleitung oder alkoholfreier Saftbegleitung.
Konzept
Nach Angaben des Restaurants richtet sich das Format an Gäste, die die Küche Wallners kennenlernen möchten, ohne die üblichen Formalitäten eines Gourmetbesuchs. Das Menü wird als eigenständige saisonale Zusammenstellung beschrieben, nicht als reduzierte Version der regulären Gourmetküche. Auf aufwendige Inszenierungen und ausführliche Erläuterungen der einzelnen Gänge wird verzichtet. Hubert Wallner selbst ist als Gastgeber anwesend und ergänzt den Abend nach Angaben des Veranstalters mit Hintergrundinformationen und Anekdoten.
Der Begriff „Unplugged“ bezieht sich laut Mitteilung nicht auf die Zubereitung ohne Strom, sondern auf eine unkompliziertere und direktere Form der Gastlichkeit.
Küchenchef und Auszeichnungen
Hubert Wallner betreibt das Gourmetrestaurant am Wörthersee. Zu den Auszeichnungen des Hauses zählen nach Angaben des Restaurants vier Gault-Millau-Hauben, ein Michelin-Stern, 99 von 100 Falstaff-Punkten sowie zweimal die Auszeichnung „Österreichs Koch des Jahres“.
Veranstaltungsdaten
- Format: Wallner Unplugged
- Zeitraum: Oktober bis Dezember, jeden Mittwoch
- Uhrzeit: 18 bis 21 Uhr
- Umfang: Vier Gänge inklusive Weinbegleitung oder alkoholfreier Saftbegleitung
- Preis: 149 Euro pro Person
- Ort: Gourmetrestaurant Hubert Wallner, Wörthersee-Süduferseite 258, 9082 Dellach – Maria Wörth, Österreich
www.hubertwallner.com
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Hubert Wallner
Zusammenfassung
Das Gourmetrestaurant Hubert Wallner am Wörthersee führt ab Oktober ein wöchentliches Dinnerformat ein. Jeden Mittwoch wird ein viergängiges Menü mit Wein- oder alkoholfreier Begleitung serviert.