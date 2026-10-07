Neues Mittwochsformat im Gourmetrestaurant Hubert Wallner

Das Gourmetrestaurant Hubert Wallner am Wörthersee führt ab Oktober ein wöchentliches Dinnerformat ein. Jeden Mittwoch wird ein viergängiges Menü mit Wein- oder alkoholfreier Begleitung serviert.

Hubert Wallner JRE

Hubert Wallner

Hubert Wallner, Küchenchef des gleichnamigen Gourmetrestaurants am Wörthersee, startet ab Oktober 2026 ein neues Veranstaltungsformat. Unter dem Namen „Wallner Unplugged“ werden von Oktober bis Dezember jeden Mittwoch von 18 bis 21 Uhr viergängige Menüs angeboten. Der Preis liegt bei 149 Euro pro Person, inklusive Weinbegleitung oder alkoholfreier Saftbegleitung.

Konzept

Nach Angaben des Restaurants richtet sich das Format an Gäste, die die Küche Wallners kennenlernen möchten, ohne die üblichen Formalitäten eines Gourmetbesuchs. Das Menü wird als eigenständige saisonale Zusammenstellung beschrieben, nicht als reduzierte Version der regulären Gourmetküche. Auf aufwendige Inszenierungen und ausführliche Erläuterungen der einzelnen Gänge wird verzichtet. Hubert Wallner selbst ist als Gastgeber anwesend und ergänzt den Abend nach Angaben des Veranstalters mit Hintergrundinformationen und Anekdoten.

Der Begriff „Unplugged“ bezieht sich laut Mitteilung nicht auf die Zubereitung ohne Strom, sondern auf eine unkompliziertere und direktere Form der Gastlichkeit.

Küchenchef und Auszeichnungen

Hubert Wallner betreibt das Gourmetrestaurant am Wörthersee. Zu den Auszeichnungen des Hauses zählen nach Angaben des Restaurants vier Gault-Millau-Hauben, ein Michelin-Stern, 99 von 100 Falstaff-Punkten sowie zweimal die Auszeichnung „Österreichs Koch des Jahres“.

Veranstaltungsdaten

Format: Wallner Unplugged

Wallner Unplugged Zeitraum: Oktober bis Dezember, jeden Mittwoch

Oktober bis Dezember, jeden Mittwoch Uhrzeit: 18 bis 21 Uhr

18 bis 21 Uhr Umfang: Vier Gänge inklusive Weinbegleitung oder alkoholfreier Saftbegleitung

Vier Gänge inklusive Weinbegleitung oder alkoholfreier Saftbegleitung Preis: 149 Euro pro Person

149 Euro pro Person Ort: Gourmetrestaurant Hubert Wallner, Wörthersee-Süduferseite 258, 9082 Dellach – Maria Wörth, Österreich

www.hubertwallner.com

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