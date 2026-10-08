Rutz Berlin feiert 25 Jahre: Raumland & Imperial Caviar zu Gast am 21. Oktober 2026

Das Drei-Sterne-Restaurant Rutz in Berlin-Mitte setzt seine Jubiläumsreihe fort. Am 21. Oktober 2026 steht ein Abend im Zeichen des Sekts. Marie-Luise Raumland vom Sekthaus Raumland ist persönlich zu Gast, Imperial Caviar aus Berlin ergänzt das Menü von Marco Müller. Der Abend kostet 599 Euro pro Person.

Restaurant Rutz Berlin*** – Marco Mueller, Tim Gronemeier, Luca Mathes – (c) Steffen Sinzinger

Rutz Berlin feiert 25 Jahre

Wein als Ausgangspunkt: Das Rutz wird 25

Wein ist die Sprache, in der das Rutz schon immer gedacht hat. Wer die Weinkarte des Drei-Sterne-Restaurants in Berlin-Mitte kennt, weiß: Hier ist Wein kein Beiwerk, sondern der Ausgangspunkt. Anlässlich seines 25-jährigen Jubiläums lädt das Haus über das gesamte Jahr hinweg Erzeuger ein, deren Arbeit die Weinkarte seit Jahren prägt. Jeder dieser Abende gehört zwei Stimmen: der Küche von Marco Müller und einem Weingut, das dazu passt, als wäre es nie anders denkbar gewesen.

Der nächste Abend dieser Reihe findet am 21. Oktober 2026 statt und gilt einer Disziplin, die im Weinjahr nur selten die Hauptrolle bekommt: dem Sekt.

Sekthaus Raumland aus Rheinhessen: Ausschließlich Schaumwein

Das Sekthaus Raumland aus Flörsheim-Dalsheim widmet sich seit 1984 ausschließlich dem Schaumwein. Kein einziger Stillwein, keine Ausnahme. Jede Flasche reift in traditioneller Flaschengärung über lange Hefelager, oft über ein Jahrzehnt, ehe sie in die Nähe eines Glases kommt. Dass Raumland 2020 als erstes reines Sektgut in den VDP aufgenommen wurde, ist die Anerkennung dieser Haltung.

Dass die Sekte des Hauses im Rutz seit Jahren auf der Karte stehen, hat denselben Grund: den Anspruch, den beide Häuser an ihre Arbeit legen. Zu diesem Abend ist Marie-Luise Raumland persönlich zu Gast und begleitet ihn als Vertreterin der zweiten Generation.

Imperial Caviar: Kaviar als Teil des Menüs

Eine Besonderheit erwartet die Gäste zusätzlich: Imperial Caviar aus Berlin. Sein Kaviar wird Teil des Menüs, das Marco Müllers Küche eigens für diesen Abend komponiert.

Der Abend kostet 599 € pro Person und umfasst 13 kleine und große Inspirationen, Aperitif, Weinbegleitung, Wasser sowie Kaffee oder Tee. Einlass ist um 18.30 Uhr.

Die weiteren Jubiläumsabende 2026

08. Dezember — Theresa Breuer (Rheingau)

Rüdesheim, Schiefer, Riesling. Theresa Breuer übernahm das Weingut Georg Breuer mit zwanzig und führt es heute in vierter Generation. Ihre Weine: knochentrocken, selten über 12 %, mit einer eingebundenen Säure.

Preis: 599 € pro Person inkl. 13 kleine und große Inspirationen, Aperitif, Weinbegleitung, Wasser sowie Kaffee oder Tee. Einlass 18.30 Uhr.

Das Rutz: Drei Sterne und Grüner Stern

Aus dem 2001 mit Lars Rutz († 2003) eröffneten Konzept aus Weinbar mit Restaurant und Weinverkauf entwickelte sich das heutige, von Inhaber-Ehepaar Anja und Carsten Schmidt weiterhin familiengeführte Spitzenrestaurant Rutz. Seit 2004 verantwortet die Küche Executive Küchenchef Marco Müller. Nach dem ersten Stern im Jahr 2007 und dem zweiten in 2016 verlieh der Guide Michelin dem Rutz 2020 als bisher einzigem Restaurant in Berlin drei Sterne und zusätzlich den grünen Stern für besonders engagierte nachhaltige Gastronomie.

Nahezu alle anderen Restaurantführer vergeben ebenfalls Höchstbewertungen. Das Rutz gehört im Ranking ausgewählter deutscher Restaurants laut Restaurant-Ranglisten zu den Top 3-Restaurants Deutschlands. Seit 2022 präsentiert sich das Rutz nach einem Re-Design unter der Leitung der Berliner Architektin Prof. Gesine Weinmiller im neuen, zeitlos puristisch-eleganten Gewand. Bei diesem Schritt wanderte die Weinbar ins Rutz Zollhaus, einem Kleinod am Landwehrkanal in Berlin-Kreuzberg.

Während der ein Vierteljahrhundert andauernden Erfolgsgeschichte entwickelte sich der Rutz-Kosmos zu einem gastronomischen Zentrum, das über Jahrzehnte hinweg eine ganze Generation von Branchengrößen der Spitzengastronomie formte. Diese Talentschmiede dient als Inkubator für viele heute in Berlin, Deutschland und international tätige Köche sowie Sommeliere und Sommeliers.

Rutz Remastered: Kein Rückblick aus Nostalgie

2026 feiert das Rutz seinen 25. Geburtstag und stellt sich unter dem Leitgedanken Rutz Remastered die Frage, wie ein Vierteljahrhundert ein Restaurant prägen kann. Ein Jahr über blickt das Rutz auf das, was es erlebt hat, prüft es und nimmt es neu auf – in der Küche, im Weinkeller und im Selbstverständnis. Kein Rückblick aus Nostalgie, sondern eine Neuaufnahme: Rutz, remastered.

web: https://rutz-restaurant.de/remastered/

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