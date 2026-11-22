Der Guide MICHELIN hat seine erste Auswahl für South Australia veröffentlicht. Der Bundesstaat ist damit der erste in Australien, der in die MICHELIN-Selektion aufgenommen wurde. Der Michelin South Australia umfasst 77 Restaurants: ein Zwei-Sterne-Haus, zehn Ein-Sterne-Restaurants, 16 Bib Gourmand und 50 empfohlene Adressen. Drei MICHELIN-Sonderpreise wurden vergeben.

Magill Estate Restaurant – 2 Michelin Sterne – Küchenchef Scott Huggins & Team

Michelin South Australia 2027

Ausgangslage und methodischer Hintergrund

Die Selektion beruht auf mehreren Monaten anonymer Inspektionen. Bewertet wurden nach Angaben des Guide MICHELIN Handwerk, Kreativität und der Umgang mit regionalen Produkten. South Australia ist die erste australische Region in der MICHELIN-Systematik; die Auswahl trägt bereits die Jahreszahl 2027.

Statement von Gwendal Poullennec

„South Australia bietet Feinschmeckern eine sehr schöne erste Selektion. Sie lässt eine tief in ihrem Terroir verwurzelte Esskultur erkennen, getragen von außergewöhnlichen Produkten und talentierten Köchen“, sagte Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN, Gourmet Report. „Was unsere Inspektorinnen und Inspektoren beeindruckt hat, ist zuallererst die Vielfalt der lokalen Küchenlandschaft. Hier treffen europäische, japanische und südostasiatische Traditionen auf lokale Zutaten wie Quandong, Zitronenmyrte oder typisch australische Fleischsorten. Diese Produkte folgen keinem Modetrend, sondern einem Bestreben, das Terroir zu valorisieren.“

Zwei Sterne: Magill Estate Restaurant

Einziges Zwei-Sterne-Restaurant ist das Magill Estate Restaurant unter Chef Scott Huggins. Es liegt am Fuße der Adelaide Hills mit Blick auf die Weinberge des Weinguts Penfolds und serviert ein Zehn-Gänge-Degustationsmenü mit australischen Produkten. Zu den genannten Gerichten zählen Seeigel mit Zuckererbsen und Estragon sowie Lamm Wellington mit Kohlrabi. Das Serviceteam wird als herzlich und zuvorkommend beschrieben. Der Weinbegleitung kommt im Gesamtkonzept eine zentrale Rolle zu; sie wird als Zugang zum lokalen Weinberg beschrieben.

Zehn Restaurants mit einem Stern

Anvers Restaurant (Kangarilla; zeitgenössische australische Küche) – Das Restaurant liegt in der Landschaft der Adelaide Hills und bietet einen Panoramablick. Das „Long Story“-Menü von Chef Connor Bishop ist modern-australisch geprägt, mit Gerichten wie Känguru von Paroo, Murray-Dorsch und Damper-Brot, einer am Glutfeuer gebackenen Spezialität. Dazu werden Weine von Anvers Wines serviert.

Aptos (Stirling; zeitgenössische australische Küche) – Das Restaurant in einer renovierten Kirche bietet ein mehrstündiges Degustationsmenü. Chef Justin James führt die Gäste über mehr als drei Stunden durch drei Räume; die Gerichte basieren auf ausgewählten einheimischen Zutaten.

arkhé (Adelaide; Marktküche) – Im Einkaufszentrum The Parade in Norwood gelegen, umfasst das Konzept eine Cocktailbar und eine Theke, an der Chef Jake Kellie und sein Team über offenem Feuer kochen. Genannt werden lackierte Enten-Wontons in geräucherter Entenbrühe mit Eyrewoolf-Abalone.

Aurora at ILA (Adelaide; zeitgenössische australische Küche) – Das Restaurant im Erdgeschoss des ILA Visual Arts Museum arbeitet mit Flammenkuche und modernen internationalen Einflüssen. Das Menü wechselt saisonal. Die vegetarischen Gerichte wurden von den Inspektionsteams insbesondere wegen Kreativität und Technik hervorgehoben.

Skillogalee Barrel House (Sevenhill; zeitgenössische australische Küche) – Das Haus zwischen Hügeln und Weinbergen bietet regionale Küche mit Bezug zum Clare Valley. Verwendet werden Zutaten aus eigenem Anbau oder von lokalen Landwirten.

Botanic (Adelaide; zeitgenössische australische Küche) – In einem Teesalon aus den 1800er-Jahren bietet Chef Jamie Musgrave ein Degustationsmenü mit australischen Produkten.

Esmay (Adelaide; Saisonküche) – Das Restaurant im Hackney Hotel verfügt über einen hellen Speisesaal und eine Theke mit Blick auf die Küche. Chefin Alanna Sapwell orientiert sich an den Jahreszeiten und kombiniert internationale Einflüsse; genannt wird Calamari mit Kohlrabi und Fischsauce.

Hentley Farm (Seppeltsfield; Saisonküche) – Das Restaurant in einer alten Scheune im Barossa Valley führt die Gäste auf dem Weg zum Tisch durch die Küche. Das Entdeckungsmenü von Chef Kyle Johns umfasst saisonale Gerichte, darunter Abalone auf cremigem Tomatenreis und Schwein mit fermentiertem Heidelbeersaft.

LVN Restaurant at Bird in Hand (Woodside; zeitgenössische australische Küche) – Das Restaurant im Bird in Hand Winery in den Adelaide Hills ist nur mittags geöffnet. Chef Jacob Davey serviert ein Degustationsmenü; Gemüse stammt vom Anwesen und von umliegenden Betrieben, gegart wird in der offenen Küche über Feuer.

Maxwell Restaurant (McLaren Vale; kreative Küche) – Chef Fabian Lehmann orientiert sich an den Jahreszeiten der Weinregion McLaren Vale. Das Restaurant liegt über dem familieneigenen Weinberg; Lehmann verarbeitet Einflüsse seiner Europareisen, insbesondere aus Nordeuropa. Genannt werden Miesmuscheln mit Apfel-Concassée, Fenchel-Curry-Mayonnaise und Esskastanie mit Chilbisque.

16 Bib Gourmand

Der Bib Gourmand würdigt Restaurants mit sehr guter Küche zu moderaten Preisen.

Bib-Gourmand-Restaurants South Australia 2027 (vollständige Liste)

Restaurant Küchenstil Ort Africola Südafrikanische Küche Adelaide Antidote Kitchen Zeitgenössische australische Küche Clare Bar Torino Italienische Küche Adelaide Bistro Français Französische Küche Adelaide Fino Seppeltsfield Saisonküche Seppeltsfield Golden Boy Zeitgenössische thailändische Küche Adelaide Gondola Gondola Asiatische Küche Adelaide La Popular Taqueria Mexikanische Küche Adelaide Noi Vietnamese Eatery Vietnamesische Küche Adelaide Pantry on Prospect Australische Küche Adelaide Part Time Lover Zeitgenössische australische Küche Adelaide Parwana Afghan Kitchen Afghanische Küche Adelaide Stamps Australische Küche Adelaide Sunny’s Pizza Pizza Adelaide The Salopian Inn Zeitgenössische australische Küche McLaren Vale Tirage on Kangaroo Island Saisonküche Kingscote

50 empfohlene Restaurants

Adelaide: Agapi, Allegra Dining Room, Anchovy Bandit, Chianti, Fino Vino, Fugazzi, Herringbone, Huami, Kiin, Latteria, Leigh Street Wine Room, Low & Slow American BBQ, Luma, Magill Estate Kitchen, Odé Bistro, Ông Vietnamese Kitchen, Orso, Osteria Oggi, Pastel Wine Bar, Pearl, Press* Food and Wine, Shōbōsho, Soi 38, Station Road, Tarantino’s, Thai Room, The Kitchen, Yakisan

Canunda: Mayura Wagyu Steakhouse

Crafers: Hardy’s Verandah, The Crafers Hotel Bistro

Hahndorf: The Lane Vineyard

Hawker: Woolshed Restaurant

Kangaroo Head: Sunset Food and Wine

Kingsford: Orleana

Lenswood: Mt Lofty Ranges Vineyard, Pike & Joyce

McLaren Vale: Coriole Vineyards, d’Arry’s Verandah Restaurant, Little Wolf Osteria

Mount Gambier: Elementary by Kirby Shearing

Nairne: Clover and Stone

Piccadilly: Thelma

Port Lincoln: The Fresh Fish Place

Port Willunga: Star of Greece

Rowland Flat: St Hugo

Sevenhill: Slate Restaurant

Stirling: Patch Kitchen & Garden

Tanunda: fermentAsian

Watervale: Penobscot

Drei MICHELIN-Sonderpreise

Service: Melissa Pisanelli

Der Service-Preis geht an Melissa Pisanelli. Im Allegra Dining Room, das sie gemeinsam mit ihrem Mann führt und nach ihrer Tochter benannt hat, verantwortet sie den Service. Das Restaurant bietet ein mediterran inspiriertes Menü aus ethisch beschafften Zutaten; die Ausrichtung ist vegetarisch. Der Guide beschreibt ihren Service als herzlich, intuitiv und professionell, zugleich präzise und aufmerksam. Sie werde von ihrem Team respektiert und von Gästen geschätzt.

Junge Köche: Shakaan Abillion

Der von King River verliehene Preis für junge Köche geht an Shakaan Abillion im empfohlenen Restaurant Shōbōsho. Abillion habe in Japan persönliche und berufliche Erfahrungen gesammelt, die seinen Detailblick geschärft hätten. Bei Shōbōsho arbeitet er nach Angaben des Guide diszipliniert und verbindet sein philippinisches Erbe mit Feuerkuche. Das Ergebnis wird als minimalistische Küche mit kräftigen Aromen beschrieben, basierend auf lokalen Zutaten und präziser Technik. Der Guide zählt ihn zu den vielversprechendsten jungen Talenten der Region.

Sommellerie: Maxime Martin

Der Sommellerie-Preis geht an Maxime Martin, Sommelier im empfohlenen Restaurant Hardy’s Verandah. Der aus Frankreich stammende Martin verantwortet die Weinkarte, die das Weinerbe South Australias betont. Er nutzt den Weinkeller des Hauses, um Gästen Produzenten und Weinberge des Bundesstaats näherzubringen, und wählt bevorzugt Flaschen mit Herkunftsbezug statt prestigeträchtiger Etiketten. Seine Empfehlungen richten sich auch an Neulinge; er gilt als zeitlich flexibel und als Ansprechpartner für neue Entdeckungen. Der Guide hebt seine Fähigkeit zu unerwarteten wie gelungenen Pairings hervor.

Die Selektion South Australia 2027 im Überblick

1 Restaurant mit zwei MICHELIN-Sternen

10 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern

16 Bib Gourmand

50 vom Guide MICHELIN empfohlene Restaurants

Gesamt: 77 Restaurants

MICHELIN-Sterne-Restaurants South Australia 2027 (vollständige Liste)

Restaurant Auszeichnung Küchenstil Ort Magill Estate Restaurant Zwei Sterne Zeitgenössische australische Küche Adelaide Anvers Restaurant Ein Stern Zeitgenössische australische Küche Kangarilla Aptos Ein Stern Zeitgenössische australische Küche Stirling arkhé Ein Stern Marktküche Adelaide Aurora at ILA Ein Stern Zeitgenössische australische Küche Adelaide Skillogalee Barrel House Ein Stern Zeitgenössische australische Küche Sevenhill Botanic Ein Stern Zeitgenössische australische Küche Adelaide Esmay Ein Stern Saisonküche Adelaide Hentley Farm Ein Stern Saisonküche Seppeltsfield LVN Restaurant at Bird in Hand Ein Stern Zeitgenössische australische Küche Woodside Maxwell Restaurant Ein Stern Kreative Küche McLaren Vale

Plattform „Mindful Voices/Voix Engagées“

Die Plattform Mindful Voices/Voix Engagées versammelt Persönlichkeiten aus der Gastronomie. Köche, Hoteliers und Winzer erhalten einen redaktionellen Raum, um Geschichten und Praktiken mit Kollegen und der Öffentlichkeit zu teilen. Das Format spiegelt nach Angaben des Guide die Erfahrungen der Inspektionsteams vor Ort wider. Als Gastköchin auf der Bühne der Zeremonie trat Nicola Palmer auf, Leiterin des empfohlenen Restaurants Penobscot. Das Haus folgt einer „Farm-to-Table“-Philosophie mit den Schwerpunkten Herkunft und Saisonalität. Es gibt keinen klassischen Speisesaal; die Gäste sitzen an einer Theke mit zehn Plätzen inmitten der Küche. Das Menü wechselt täglich nach der Produktion des biologisch und biodynamisch bewirtschafteten Hofs. Getränke umfassen lokale Weine, hausgemachte Mocktails aus vor Ort angebauten Früchten und Kräutern sowie regionale Gins.

Internet: https://guide.michelin.com/au/en

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