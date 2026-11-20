Wenn wir länger in einer Stadt bleiben, finden wir es ganz praktisch, wenn wir die Lounge im Hotel benutzen können. Mal schnell einen Kaffee trinken oder einen Keks essen oder wenn man am Abend zu müde ist, isst man halt in der Lounge.

Review Lounge Intercontinental Toronto

Wir, das sind eine Familie mit fast 7j Kind. Wir hatten das Interconti gewählt aufgrund der hohen Bewertungen (Expedia 9,4, Booking 9,0, Trivago 9,2) und dachten, da können wir nichts falsch machen. Wir kennen das Interconti in Berlin. Da ist die Lounge hochklassig.

Gut, der Preis ist frech. Lounge Upgrade kostet in Toronto alleine 140 € und das Zimmer weitere 400.-

Aber, wenn es dann auch Qualität gibt, ist man nicht böse. Aber die Qualität gab es nicht. Zum Frühstück jeden Morgen das Gleiche. Da war auch nie ein Koch, der mal guckte, ob alles okay ist.

Die Lounge selber macht einen dunklen und müden Eindruck. Sie lädt so gar nicht zum Verweilen ein. Warum würde man seine Lounge für die teuersten Gäste auch in den 8. Stock und nicht in den 25. packen? Unbegreiflich! Der Blick aus der Lounge – auf ein Flachdach des TV Turms.

Das Frühstück zeichnete sich durch Eintönigkeit aus. Die einzige sichtbare Abwechslung war, dass es Honigmelone (sehr hart) oder süsse Wassermelone gab. Sonst war es jeden Tag identisch. 7 Tage.

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Auf dem ersten Blick sieht alles gar nicht so schlecht aus.

Angefangen beim Brot: Kanadier können auch Brot richtig gut. Das haben wir in Montreal erfahren. Das Baguette im Novotel war Spitze und das Sauerteigbrot im Fairmont wunderbar. Bei uns in Toronto war das Baguette ebenso gummiartig wie die Brötchen. Das Industrie-Toastzeug esse ich nicht. Breakfast Muffin und Bagel waren von ganz schwacher Qualität. Selbst die bei Wholefood aus der Plastiktüte schmecken richtig gut dagegen. Viennoisierie ist ebenfalls billige Industrie TK-Ware, die im Hotel aufgebacken wird.

Haferschleim, gesüssten Jogurt und Chia Pudding gab es jeden Tag in identischer Zubereitung.

Es gab zwar eine große Käseauswahl, die Käse waren geschmacklich fast identisch langweilig. Ohne Charakter! Ebenso die beiden Salamis. Auch die hatten einen eintönigen, unspezifischen Geschmack. Ich vermute, dass es alles recht preiswerte Industrieware ist.

Es gab noch so eine Art Schinken und Rindfleisch in Scheiben. Beides war so dick, dass es auch als Schnitzel hätte durchgehen können. Geschmacklich auch sehr mild. Neue Kanadische Küche?

Schlimmer wurde es beim warmen Essen. Die Würstchen, die mein Sohn in jedem Hotel bisher mit Vergnügen aß, lehnte er – zu Recht – ab. Der Bacon war geschmacklich ganz okay, aber er lag tief im eigenem Fett und hatte eine gummiartige Textur. Gut das mein Kardiologe nicht sah, wie ich den aß! Das Rührei – ich glaube die trocknen, warmen Krümel sollten Rühei sein – isst Du einmal und dann nie wieder. Ganz praktisch, da brauchen sie es nicht wieder aufzufüllen, weil kaum jemand dieses Rührei aß.

Der Orangen- und der Grapefruitsaft waren mässige Industriequalität – aber vermutlich 100 % Saft. Cornflakes waren halt Cornflakes.

Die Nespressomaschine erstellte aus den Tabletten Kaffee. Für den Einkaufspreis könnte der F&B Manager so tollen Kaffee einkaufen.

Wir alle essen eigentlich gerne und viel zum Frühstück. Hier aßen wir jeden Tag weniger. Meist nur Obst. Gemüse gab es ohnehin nicht.

Das Frühstück wird von 7 – 10.30 Uhr serviert, am Wochenende eine halbe Stunde länger. Im Hotel Restaurant läuft das Frühstück jeweils eine halbe Stunde länger, muss aber auch von Club Gästen voll bezahlt werden.

Abends in der Lounge

Abends gibt es ein fast identisches Programm. Nur die warmen Speisen werden ausgetauscht und statt des Toastbrotes gibt es zwei Salat-„Creationen.“

Allerdings wechseln die warmen Sachen täglich. Teilweise gibt es Kindergartenessen wie „Hamburger“ mit einem panierten Hühnerpatty. Mein Sohn liebte diese. Mal gab es Sushi. Den Reis konntest Du nicht mehr schmecken, so zerkocht-milchig war er. Auf der Pizza war selbst meinem Sohn zu viel Käse drauf. In der Regel aßen wir ausserhalb und das kann man gut in Toronto.

Ach so, es gab noch etwas aus der Patisserie, meist nicht besonders gut, aber manchmal waren da auch Schätze, wie ein Stück Kuchen mit Mouse au chocolate.

Abends gab es Alkohol. Zwei Rotweine und einen Weißwein. Ich nahm nur je einen Probierschluck, aber für Wein bin ich sowieso nicht kompetent. Eher für Sekt. Es gab Henckels trocken. Der ist gar nicht trocken. Hat aber auch wenig Körper. Den hatte ich das letzte Mal vor Jahrzehnten getrunken. Sonst noch Bier und Spirituosen. Bis 19 Uhr.

Der Abendservice läuft jeden Tag von 17 – 19 Uhr.

Ausser halb von Frühstück und Abend Snacks

Da werden Kaffee und Softdrinks angeboten, sowie ein großer Cookie (der in USA und Kanada immer teuer ist), sowie eine Pseudo Japan Snack Mischung, Gummibärchen. Insgesamt vier Gläser mit Süssigkeiten/Salzigkeiten stehen zur Verfügung. Sowie frisches Obst wie Apfel, Banane und Mandarine.

Die Mitarbeiter

Das Personal ist durchgehend ganz reizend, jedoch nicht immer besonders kompetent. So fragten wir vorab schriftlich, wie wir vom Hauptbahnhof Union Station zum Hotel kommen. Sie haben uns empfohlen, durch das Hauptgebäude und dann die Front Street entlang zu laufen. Ein großer Umweg und nervig, weil so viele Leute da lang laufen und der Fußweg voller Schlaglöcher ist. Für den Rückweg fragte ich die Concierge in der Lobby unten. Sie gab mir die richtige Empfehlung: Über die Lower Simcoe Strasse gehen und gleich das zweite Gebäude hat einen Fahrstuhl, der uns direkt zur UP Bahn (Flughafen Express) bringt.

Fazit

Das Hotel ist fürchterlich stolz auf seinen Küchenchef, einen Spezialisten für „Neue kanadische Küche“. Zumindest in der Lounge zeigt er nichts von seinem Können. das sieht aus wie „Lehrlinge im 1. Lehrjahr dürfen kochen“ und sollen soviel wie möglich Industrieware verwenden, damit die Food Cost nicht hoch geht. Das Geld für die Lounge – den doch sehr hohen Aufpreis – kann man sich sparen und lieber in die lokale Gastronomie investieren. IHG bewirbt die Lounge mit dem Prädikat „aussergewöhnlich“. das ist sie wahrhaft nicht. Da braucht man nicht hin. Auch das Hotel sollte man eher meiden. Preis-Leistung ist schlecht.

Internet: https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/en/toronto/yyztc/hoteldetail/amenities/club-intercontinental?