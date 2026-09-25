Alex Belasch neuer Küchenchef im Hotel Grand Elisabeth in Bad Ischl

Das 4-Sterne-Superior-Hotel Grand Elisabeth in Bad Ischl veranstaltet von September bis Dezember 2026 eine Reihe kulinarischer Events. Das Programm umfasst ein 4-Hands-Dinner mit Gastkoch Oliver Scheiblauer, Wine & Dine mit den Weingütern Böck und Antinori sowie ein Hämmerle Schnaps-Tasting. Die Küche des Hauses steht seit Kurzem unter der Leitung von Küchenchef Alex Belasch.

Hotel Grand Elisabeth Foto Juergen Feichter

Alex Belasch: Neuer Küchenchef im Grand Elisabeth

Alex Belasch übernimmt die kulinarische Leitung des Grand Elisabeth. Der Oberpfälzer war zuvor in Häusern wie der Seevilla und dem Weißen Rössl in St. Wolfgang, dem Gourmet Hotel Rote Wand sowie dem Zürserhof am Arlberg tätig. Zuvor leitete er mehrere Jahre Küchen im bayerischen Raum. Im Grand Elisabeth verantwortet Belasch die kulinarische Linie des Hauses und die Umsetzung der Genussformate im Jahresverlauf.

Seine Küche beschreibt Belasch dem Gourmet Report so:

„Mein Anspruch ist es, den Gast mit saisonalen, ehrlichen Produkten zu überraschen und zu zeigen, dass es weit mehr gibt als das klassische Schnitzel, das natürlich trotzdem seinen Reiz hat. Bei mir rückt das Gemüse ins Zentrum des Tellers, das Fleisch wird zur Beilage. Und ich liebe es, vergessenen Cuts vom Rind eine Bühne zu geben. Teile wie Tender oder Bavette haben für mich mit ihrem Charakter und intensiven Geschmack viel mehr zu bieten, als ihnen oft zugeschrieben wird.“

Axel Belasch – Foto Juergen Feichter

26. September: 4-Hands-Dinner mit Oliver Scheiblauer

Beim 4-Hands-Dinner am 26. September kocht Küchenchef Alex Belasch gemeinsam mit Gastkoch Oliver Scheiblauer. Scheiblauer blickt auf eine internationale Laufbahn zurück: Er kochte bei den Academy Awards in Los Angeles gemeinsam mit Wolfgang Puck und Lee Hefter. Zwei Jahre später absolvierte er als erster Österreicher eine Stage im El Bulli von Ferran Adrià in Spanien. Gemeinsam kreieren Belasch und Scheiblauer ein mehrgängiges Menü mit neuen Geschmackskombinationen.

Als Signature Dish für den Abend serviert Alex Belasch geflammten Spitzkohl mit Kartoffelstroh, Zwiebel-Dashi und Lauchöl. „Geschmacklich spielt das Gericht mit Kontrasten: Die feine Süße des Kohls trifft auf die deftige, leicht salzige Tiefe des Dashi. Es ist bewusst ein Gericht, das aus der Reihe tanzt, ein Statement gegen die Erwartungshaltung. Genau das macht es für mich zum perfekten Gegenpart zum Menü von Oliver Scheiblauer: frech, unerwartet, aber mit Substanz“, so Belasch.

Zur Zusammenarbeit mit dem Gastkoch sagt Belasch: „Für mich ist es vor allem eine Ehre, gemeinsam mit Oliver Scheiblauer zu kochen und mit ihm ein gemeinsames Menü zu kreieren. Am Ende geht es um eines: gemeinsam Spaß zu haben und diesen Spaß auf den Teller und zu den Gästen zu bringen.“

Das Dinner beginnt um 18:30 Uhr und kostet 89 Euro pro Person inklusive Weinbegleitung.

14. November: Wine & Dine mit dem Weingut Böck

Beim Wine & Dine am 14. November präsentiert Winzer Benedikt Böck ausgewählte junge Weine seines Weinguts im Weinviertel, die ein herbstliches Ganslmenü begleiten. Für 79 Euro pro Person genießen die Gäste ab 18:30 Uhr das Ganslmenü inklusive Jungweinverkostung.

27. November: Hämmerle Schnaps-Tasting

Beim Hämmerle Schnaps-Tasting am 27. November treffen ausgewählte Schnäpse auf ein darauf abgestimmtes Menü. Ab 18:30 Uhr erwartet die Gäste ein 5-Gang-Menü mit passender Schnapsbegleitung. Der Preis beträgt 99 Euro pro Person.

12. Dezember: Wine & Dine mit dem Weingut Antinori

Zum Jahresausklang am 12. Dezember begleiten ausgewählte Weine des toskanischen Weinguts Antinori ein darauf abgestimmtes Menü. Ab 18:30 Uhr erwartet die Gäste ein 3-Gang-Menü inklusive passender Weinbegleitung. Der Preis beträgt 89 Euro pro Person.

Weitere Termine im kulinarischen Herbst

Ergänzt wird das Programm durch den Oktoberfest-Brunch am 13. September, Sonntagsbrunches am 11. Oktober und 8. November, Gans to go von Oktober bis Ende November sowie den Nikolaus-Brunch am 6. Dezember. Alle Brunch-Termine finden von 12:00 bis 15:00 Uhr statt und kosten 49 Euro pro Person.

Über das Hotel Grand Elisabeth

Das 4-Sterne-Superior-Hotel Grand Elisabeth liegt in Bad Ischl im Salzkammergut. Weitere Informationen zum kulinarischen Programm unter: www.grand-elisabeth.at/de/kulinarik/kulinarische-events

Kontakt:

Hotel Grand Elisabeth

Tänzlgasse 6

A-4820 Bad Ischl, Salzkammergut

Tel.: +43 6132 30 777

www.grand-elisabeth.at