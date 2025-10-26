MICHELIN Vancouver 2025

Die Auswahl des Guide Michelin für Vancouver, Kanada, wurde im Oktober bekanntgegeben: Sumibiyaki Arashi und Sushi Hyun erhalten jeweils ihren ersten MICHELIN Stern. Ein neues Bib Gourmand und vier Sonderpreise ergänzen die Auswahl. Insgesamt umfasst die aktuelle Ausgabe 76 Restaurants mit 22 verschiedenen Küchenstilen. Wir haben die Liste mit allen Sternen und Bibs!

Yoji Masuda, Vancouver

MICHELIN Vancouver



Der Guide MICHELIN hat die neue Auswahl für Vancouver 2025 offiziell präsentiert. Zwei Restaurants wurden neu mit einem MICHELIN Stern ausgezeichnet, ein weiteres erhält das Bib Gourmand und zwei weitere Häuser zählen erstmals zu den empfohlenen Restaurants. Im Rahmen der feierlichen Gala im Commodore Ballroom wurden zudem vier Sonderpreise vergeben.

Sumibiyaki Arashi und Sushi Hyun sind die neuesten Mitglieder in der Familie der MICHELIN Sterne-Restaurants. Good Thief wurde als 15. Bib Gourmand der Stadt ausgezeichnet. Insgesamt umfasst die Auswahl 76 Restaurants, die 22 verschiedene Küchenrichtungen repräsentieren.

“Heute Abend haben wir eine außergewöhnliche Saison für den Guide MICHELIN Vancouver und die gesamte lokale Gastronomie gefeiert,” sagte Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN, dem Gourmet Report. “Wir freuen uns, Sumibiyaki Arashi und Sushi Hyun zur Familie der MICHELIN-Sterne-Adressen zu zählen – beide stehen für Kreativität und Leidenschaft, die Vancouver so einzigartig machen. Unsere anonymen Inspektorinnen und Inspektoren sind weiterhin fasziniert von dem Innovationsgeist in der Stadt und gespannt, welche Überraschungen noch auf uns warten.”

Die neuen MICHELIN Vancouver Sterne

Sumibiyaki Arashi (Japanische Küche)

Der diskrete Thekenbetrieb mit nur 14 Plätzen im Viertel Mount Pleasant setzt dank Küchenchef Pete Ho neue Maßstäbe für Yakitori in Vancouver. Das mehrgängige Omakase-Menü beeindruckt mit Spezialitäten wie Chawanmushi mit rotem Krebs und Yuzu oder knusprigem frittiertem Tofu mit süßer Sauce. Das Herzstück sind jedoch kunstvoll zubereitete Hähnchenspieße, die auf Binchotan-Grill gekonnt gegart werden. Nicht nur die Auswahl alter Geflügelrassen, sondern auch Ho’s handwerkliches Können, das perfekte Würzen und die meisterhafte Grilltechnik sorgen für einen Ausnahmegenuss – daher ist der Tisch stets heiß begehrt.

Sushi Hyun (Japanisch/Sushi)

Hinter einer unscheinbaren Fassade offenbart sich die elegante Oase von Küchenchef Juhyun Lee: Ein opulentes Omakase, handgefertigte Keramik und ein eleganter Hinoki-Thekenbereich sorgen für japanisches Luxusgefühl. Perfekt gewürztes Edomae-Nigiri, fritierter Karei (als Hommage an Lees koreanische Wurzeln) und raffinierte Reisgerichte lassen keine Wünsche offen. Der Service ist aufmerksam und die von Chef Hyun sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Weinen und Sake rundet das Erlebnis ab.

Neues Bib Gourmand im Michelin Vancouver

Ein weiteres Restaurant wurde für sein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis ausgezeichnet:

Good Thief (vietnamesische Küche)

Das kreative “Schwesterrestaurant” von Anh and Chi (Bib Gourmand) präsentiert eine moderne, freie Interpretation vietnamesischer Küche und verfügt über eine beeindruckende Cocktailkarte. Kleine Teller wie Binchotan-Spieße, knusprig frittierte Froschschenkel mit süß-saurer Sauce und Minze sowie herzhafte Gerichte wie Knoblauch-Dungeness-Krebspasta unterstreichen die Vielfältigkeit. Auch die Desserts wie „She’s got layers“ – Chili-Erdnussmousse, Bananenbiskuit und Kokosnuss-Sorbet mit Nuoc-Mâm-Karamell – sorgen für Überraschung. Die kreativen Cocktails gibt es auch in alkoholfreien Varianten.

MICHELIN Sonderpreise 2025

• MICHELIN Cocktailpreis: Vysion Elter (Good Thief)

• MICHELIN Sommelierpreis: Franco Michienzi (Elisa)

• MICHELIN Servicepreis (gesponsert von Capital One): Danielle McAlpine (St. Lawrence)

• MICHELIN Preis „Junger Küchenchef“: Juhyun Lee (Sushi Hyun)

Von MICHELIN ausgewählte Hotels in Vancouver

Diese Restaurants ergänzen das Hotelportfolio des Guide MICHELIN, das die originellsten und angesagtesten Adressen in Vancouver und weltweit präsentiert. Dazu gehören das Rosewood Hotel Georgia (zwei MICHELIN Schlüssel, Symbol für Glamour der goldenen Hollywood-Ära), Boutiquehotels wie das Wedgewood (ein MICHELIN Schlüssel) und die „Plus“-Kategorie mit dem Opus im Trendviertel Yaletown.

Kennzahlen zur Auswahl Guide MICHELIN Vancouver 2025

• MICHELIN Sterne: 12

• Bib Gourmand: 15

• Empfohlene Restaurants: 49

• Gesamtzahl Restaurants: 76

• Küchenstile (Sterne): 5

• Küchenstile (Bib Gourmand): 8

• Küchenstile (gesamt): 22

MICHELIN Sterne Restaurants Vancouver 2025

Bib Gourmand Restaurants Vancouver 2025

Vom Guide MICHELIN empfohlene Restaurants Vancouver 2025

Eine vollständige Übersicht ist im offiziellen Guide MICHELIN abrufbar und umfasst alle 49 empfohlenen Adressen, die die kulinarische Vielfalt Vancouvers widerspiegeln: https://guide.michelin.com/en/ca/british-columbia/ca-vancouver/restaurants

Guide MICHELIN in Nordamerika

New York war 2005 die erste Stadt Nordamerikas im Guide MICHELIN. Danach folgten Chicago (2011), Washington (2017), Kalifornien (San Francisco ab 2007, der Rest des Staates ab 2019), Florida (Miami, Orlando, Tampa ab 2022, Fort Lauderdale und Palm Beach ab 2025), Toronto (2022), Vancouver (2022), Colorado (2023), Atlanta (2023), Mexiko (2024), Texas (2024), Québec (2024), Südliche Vereinigte Staaten (2025), Boston (2025) sowie Philadelphia (2025).