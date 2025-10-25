Das Althoff Seehotel Überfahrt in Rottach-Egern am Tegernsee setzt von Oktober 2025 bis April 2026 neue kulinarische Akzente mit einer exklusiven Veranstaltungsreihe:

Restaurant Überfahrt – Cornelia Fischer (Copyright Studio 49)

Althoff Seehotel Überfahrt startet 4- und 6-Hands-Serie mit Top-Köchen

Gleich fünf 4-Hands- und 6-Hands-Events bringen herausragende Köchinnen und Köche zusammen, die gemeinsam Gourmet-Menüs jenseits des Gewohnten kreieren. Gastgeberin ist Cornelia Fischer, Chefköchin im Sternerestaurant Überfahrt. Die Konstellation dieser Events vereint jeweils die Handschriften und Techniken mehrerer Spitzenköche und lädt dazu ein, moderne Regionalität und innovative Kulinarik am Tegernsee zu erleben.

Gastgeberin: Cornelia Fischer – neue Klasse am Tegernsee

Cornelia Fischer (*1984, Unterfranken), ausgezeichnet u.a. als „Köchin des Jahres 2024“ (Schlemmer Atlas) und mit dem Michelin-Stern, prägt seit 2024 als Chefköchin das Restaurant Überfahrt. Ihr Weg führte sie u.a. zu Andreas Caminada (Schloss Schauenstein in der Schweiz) und Christian Jürgens. Fischer steht für eine aromenreiche, präzise Küche mit deutlichem Fokus auf regionale Zutaten, eigene Gemüsezucht und Wildkräuter sowie Feingefühl bei Texturen und Saucen. Ihre klare, moderne Linie und ihre Offenheit für Teamwork machen sie zur idealen Gastgeberin für die neue Hands-Eventreihe.

Restaurant Überfahrt Team: Felix Groetsch, Cornelia Fischer, Marvin Herbert und Timo Beck (c) Joerg Lehmann Berlin

Die Gastköche der Serie – Vita und Schwerpunkt

Christian Fleischmann (Cheval Blanc, Weißes Roß):

Mit Stationen im legendären Steirereck (Wien) und bei Andreas Caminada (Schloss Schauenstein) bringt Fleischmann weltoffenes Fine Dining ins familiäre Gourmetrestaurant Cheval Blanc, das seit 2021 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet ist. Seine Produktqualität und moderne, dabei zugängliche Küche prägen seinen Stil.​

Maximilian Schmidt (Roter Hahn, Regensburg):

Top Chef Germany Finalist, „Aufsteiger des Jahres 2024“ im Großen Restaurant & Hotel Guide, wurde Schmidt in jungen Jahren bei Anton Schmaus und am 3-Sterne-Restaurant Frantzén (Stockholm) geprägt. Seit 2020 leitet er das traditionsreiche Familienrestaurant Roter Hahn, das bereits einen Michelin-Stern trägt. Seine Küche steht für feine Schärfe, Umami und geschickte Texturenspiele.​

Andreas Widmann (Ursprung, Widmann’s Albleben, Schwäbische Alb):

Mit einem Michelin-Stern, einem Grünen Stern für Nachhaltigkeit und 15 Punkten im Gault Millau zählt Widmann zu den jungen deutschen Naturküche-Pionieren. Mit „Natürlich schwäbisch“ verbindet er Handwerk, Kreativität und ein klares Bekenntnis zu regionalen Produkten. Widmann ist außerdem Vizepräsident der JRE Deutschland.​

Kevin Romes (Skin’s, Lenzburg/Schweiz):

Der gebürtige Deutsche übernahm 2023 das Skin’s, das bereits nach kurzer Zeit mit zwei Michelin-Sternen und 17 Gault Millau Punkten ausgezeichnet wurde. Zuvor lernte er bei Größen wie Johann Lafer und Richard Ekkebus (Amber, Hong Kong). Romes kombiniert internationale Erfahrung mit einer neuen, handwerksorientierten Signature Cuisine.​

Nils Henkel (Bootshaus, Bingen/Rhein):

Zu seinen größten Auszeichnungen zählen drei Michelin-Sterne (2008), „Koch des Jahres“ im Gault Millau und zahlreiche weitere Preise. Henkels Küche fokussiert das Thema „Pure Nature“ – pflanzenbasierte, innovative und nachhaltige Hochküche, die Regionalität und Kreativität verbindet.​

Julian Stowasser (Lakeside, Hamburg):

Nach Stationen bei Sven Elverfeld (Aqua, Wolfsburg) und Jan Hartwig (Atelier, München) leitet Stowasser seit 2020 das Lakeside im The Fontenay. Dort wurde er schnell mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet. Seine Küche ist modern, präzise, französisch inspiriert, aber weltoffen und steht für elegantes Fine Dining mit eigenem Akzent.

Nils Henkel (c) by Thomas Ruhl, Port Culinaire

Termine, Formate und Buchung

26. Oktober 2025: 6-Hands-Lunch – Cornelia Fischer, Christian Fleischmann, Maximilian Schmidt (Start: 12:00, 350 € inkl. Wein)

6-Hands-Lunch – Cornelia Fischer, Christian Fleischmann, Maximilian Schmidt (Start: 12:00, 350 € inkl. Wein) 30. November 2025: 4-Hands-Lunch – Cornelia Fischer & Andreas Widmann (12:00, 260 € inkl. Wein)

4-Hands-Lunch – Cornelia Fischer & Andreas Widmann (12:00, 260 € inkl. Wein) 15. März 2026: 4-Hands-Dinner – Cornelia Fischer & Kevin Romes (18:00, 350 € inkl. Wein)

4-Hands-Dinner – Cornelia Fischer & Kevin Romes (18:00, 350 € inkl. Wein) 29. März 2026: 4-Hands-Dinner – Cornelia Fischer & Nils Henkel (18:00, 350 € inkl. Wein)

4-Hands-Dinner – Cornelia Fischer & Nils Henkel (18:00, 350 € inkl. Wein) 26. April 2026: 4-Hands-Dinner – Cornelia Fischer & Julian Stowasser (18:00, 350 € inkl. Wein)

Veranstaltungsort ist jeweils das Restaurant Überfahrt im Althoff Seehotel Überfahrt, Rottach-Egern. Die Plätze sind limitiert, Reservierungen werden über das Hotel und das Restaurant angenommen.​

Einordnung & Ausblick

Die Serie bietet Gästen exklusive Gelegenheiten, die Bandbreite aktueller Spitzenküche in Deutschland und darüber hinaus zu erleben. Jeder Termin vereint verschiedene Handschriften, Regionalitäten und Küchentraditionen auf höchstem Niveau – ein Format, das Austausch und Innovationsfreude in den Mittelpunkt stellt. Für Genießer und Gourmets am Tegernsee ein Pflichttermin.

Weitere Informationen und Buchung:

www.althoffcollection.com/de/althoff-seehotel-ueberfahrt/restaurant-ueberfahrt

Telefon: +49 (0) 8022 669 0

Die Überfahrt im Gourmet Report