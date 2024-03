Ab Sommer 2024 leitet die Spitzenköchin, die in den vergangenen drei Jahren im fränkischen Volkach die Gourmetwelt auf sich aufmerksam machte, den Neustart im Restaurant Überfahrt ein. Cornelia Fischer

Cornelia Fischer

Cornelia Fischer

Die Fine-Dining-Adresse im Althoff Seehotel Überfahrt empfängt die Gäste nach mehreren Genusswochenenden mit hochkarätigen Gastköchen ab dem 6. September 2024 wieder im regulären Betrieb.

Nach ihrer Hotelfachlehre prägte sich bei Cornelia Fischer ein außerordentliches Interesse am Kochen. So folgte eine zweite Ausbildung zur Köchin, die sie 2011 als Jahrgangsbeste der IHK Fulda abschloss, der Beginn einer eindrucksvollen beruflichen Laufbahn.

Diese führte die heute 39-Jährige in erstklassige Küchen in Deutschland und in der Schweiz. Nach ihrem ersten Engagement im Restaurant Überfahrt als Chef de Partie war sie zwei Jahre lang als Sous Chefin von Drei-Sterne-Koch Andreas Caminada in der Schweiz tätig. Von Graubünden zog es die gebürtige Unterfränkin 2021 zurück in die Heimat und sie verantwortete als Küchenchefin im Hotel Zur Schwane zwei Restaurants, darunter das mit einem Michelin-Stern gekürte „Weinstock“. Hier erreichte Cornelia Fischer im vergangenen Jahr einen bedeutenden Meilenstein: Der Schlemmer Atlas kürte sie zur „Köchin des Jahres 2024“.

Benedikt Jaschke, COO der Althoff Hotels, sieht der Neuausrichtung voller Vorfreude entgegen. Im Gourmet Report Gespräch meinte er: „Wir sind sehr stolz, Cornelia Fischer wieder in unserer Althoff Familie begrüßen zu dürfen. Schon 2015 bis 2018 gehörte sie zum Team Restaurant Überfahrt und bereits im Spätherbst letzten Jahres sind wir übereingekommen, gemeinsam die Zukunft des Restaurant Überfahrt neu zu gestalten.“

Cornelia Fischer kommentiert: „Ich freue mich unwahrscheinlich darauf, wieder in die wunderschöne Überfahrt zurückzukommen und das Restaurant mit neuem Konzept und Leben füllen zu können. Es fühlt sich an wie Nachhause kommen.“

Vincent Ludwig, Managing Director des Althoff Seehotel Überfahrt, fügt hinzu: „Wir haben hervorragende Erinnerungen an Cornelia Fischer und aus unserer Sicht ist sie derzeit eines der größten kulinarischen Talente im deutschsprachigen Raum. Sie fokussiert eine moderne Regionalküche und zeigt sich dabei erfrischend weltoffen. Unsere Gäste dürfen sich auf kulinarische Erlebnisse der Spitzenklasse freuen. Im Mittelpunkt werden heimische Produkte stehen, zum Teil sogar aus dem eigenen Anbau.“

Fischers Vorgänger Christian Jürgens musste nach heftiger Mitarbeiterkritik wegen Übergriffen das Haus verlassen und will nicht mehr kochen. Es wird spannend werden, ob Fischer es schafft, die drei Sterne, die Jürgens erkochte, zu halten.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Reservierung folgen in Kürze auf der Website des Hotels.

Bestens informiert mit dem sonntäglichen Gourmet Report Newsletter