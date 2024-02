Alexander Herrmann, Paul Ivic und Hans Stefan Steinheuer werden im Althoff Seehotel Überfahrt kochen!

Restaurant Überfahrt – © Jannis Hagels

Althoff Seehotel Überfahrt

Im vergangenen Herbst hatte die Althoff Collection die gastronomische Neuausrichtung im Althoff Seehotel Überfahrt angekündigt – im Sommer 2024 soll es so weit sein. Bis dahin präsentiert das Team des Gourmet Restaurant Überfahrt ein Amuse-Bouche der besonderen Art: Ab März überraschen verschiedene Chefs der absoluten Spitzenklasse mit einem genussvollen Wochenende am Tegernsee. Zum Start dürfen die Gäste sich direkt auf wahre „Leckerbissen“ freuen – die Events mit Alexander Herrmann, Hans Stefan Steinheuer und Paul Ivić.

Vincent Ludwig, Managing Director des Althoff Seehotel Überfahrt, erklärt gegenüber Gourmet Report: „Wir haben uns der Top-Gastronomie verschrieben und an diesem Versprechen halten wir fest. Details zu unserem neuen Konzept ab dem kommenden Sommer werden in Kürze folgen. Bis dahin freue ich mich sehr, dass wir unsere Gäste mit großartigen kulinarischen Erlebnissen verwöhnen und hoffentlich begeistern werden.“

Erste Event Highlights im Frühling

Die hochkarätigen Gastspiele im Restaurant Überfahrt, in dem bis zu 40 Personen Platz finden, erstrecken sich jeweils über ein einziges Wochenende. Dann öffnet das Pop-Up-Konzept am Freitag- wie auch Samstagabend zum Dinner und endet am Sonntag mit dem Mittagsservice.

Los geht es vom 08. bis zum 10. März mit Alexander Herrmann, der zu den bekanntesten deutschen Spitzenköchen zählt. Mit dem Posthotel Alexander Herrmann in Wirsberg führt der 52-jährige bereits seit 1996 ein privates Boutiquehotel im Fachwerkstil mit 40 individuell gestalteten Zimmern, dem mit zwei Michelin Sternen ausgezeichneten Restaurant AURA by Alexander Herrmann und Tobias Bätz, dem Future Lab ANIMA sowie dem Bistro oma & enkel. Etwa 100 Kilometer südlich von Wirsberg betreibt der Unternehmer zwei weitere Restaurants, die sich beide in einer wunderschönen Stadtvilla in der Königstraße befinden: Das Fränk‘ness mit fränkischer Steinofenküche und das Imperial by Alexander Herrmann als Casual Fine Dining Konzept.

Vom 22. bis zum 24. März dürfen die Gäste sich auf Hans Stefan Steinheuer aus dem mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurant „Zur Alten Post“ im Ahrtal freuen. Die französische Haute Cuisine und die bedingungslose Liebe zum Produkt prägen den Stil von einem der beständigsten deutschen Spitzenköche. Tradition, Heimatverbundenheit und Konstanz zeugen von tiefer Verwurzelung – mit seiner Familie, seinem Beruf, seiner Region und seinen Gästen.

Paul Ivić, Küchenchef und Aushängeschild des TIAN Restaurant Wien, ist vom 05. bis zum 07. April am Tegernsee zu Gast. Mit seinen raffinierten Kreationen aus rein vegetarischen Zutaten und einer nie enden wollenden Suche nach bester Qualität, fair produzierten Lebensmitteln und nachhaltiger Küche erkochte der gebürtige Tiroler mit kroatischen Wurzeln für das TIAN Restaurant Wien – als einziges vegetarisches Restaurant in Österreich und eines von fünf weltweit – einen Michelin-Stern und vier Hauben im Gault & Millau.

Tickets für die Events kosten zwischen 185 und 235 Euro. Details zu den einzelnen Veranstaltungen und den dafür buchbaren Arrangements sind in Kürze auf dieser Website verfügbar.

Das Althoff Seehotel Überfahrt kam in die Schlagzeilen, nach dem Der Spiegel über Übergriffe des Dreisterne-Küchenchefs Christian Jürgens berichtete. Daraufhin trennte sich Althoff von Jürgens. Man engagierte den Berliner Multi-Gastronomen The Duc Ngo, brach aber sein Engagement aus unbekannten Gründen nach kurzer Zeit ab. In der Zwischenzeit baute sich der ehemalige Küchenchef Jürgens sein eigenes Restaurant 400 Meter vom Hotel entfernt auf. Lange war auf die Nachfolge von Jürgens spekuliert worden. Offenbar hat Althoff bisher noch keinen Nachfolger finden können. Man strebt wieder die drei Sterne an.

Christian Jürgens eröffnet sein eigenes Restaurant

