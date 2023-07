Mit der Ankündigung des Gastspiels von The Duc Ngo im Althoff Seehotel Überfahrt überraschte die Althoff Gruppe vor einigen Wochen. Am 22. Juni öffnete nun das „Le Duc Tegernsee/Überfahrt“ seine Pforten und lädt die Gäste seitdem ein, japanisches Fine Dining mit nordischem Einschlag zu genießen.

Rotbarbe – ©Eatery Berlin by Ben Donath

Das Restaurant ist dienstags bis samstags in den Abendstunden geöffnet. Das Menü wird in acht oder fünf Gängen angeboten – inklusive vegetarischer Variante.

Die Stilistik, die der renommierte Koch und erfolgreiche Gastronomieunternehmer aus Berlin in der aktuellen Speisenfolge in höchster Qualität zum Ausdruck bringt, ist minimalistisch und produktfokussiert. Zu den Höhepunkten des sommerlich anmutenden Menüs gehören Kaisergranat mit Chutoro, Kaffir Limette, Chili und Topinambur Eis, glasig gebratene Rotbarbe mit Wafusauce, Mairübchen und Zuckerschote an Negi-Abura-Öl oder Five Spice BBQ Taube mit kaltem Taubenshoyu und Somen-Nudeln. Die vegetarische Variante verführt unter anderem mit Topinambur, Sezuan Pfeffer, geräuchertem Ponzu und Buchenpilzen oder Kräuterseitlingen an Wafusauce, Kombu und Artischocke. Für den süßen und gleichermaßen erfrischenden Abschluss serviert das Team Haselnuss mit Miso, Alge und Kirsche.

„Das Konzept des ‚Le Duc Tegernsee – Überfahrt‘ kommt seit dem ersten Tag sehr gut an. Die Gäste haben Spaß an der ungezwungenen, angenehm unkomplizierten Küche und das Feedback ist sehr positiv. Auch von Seiten der lokalen Bevölkerung erleben wir großes Interesse“, erklärt Vincent Ludwig, Managing Director des Althoff Seehotel Überfahrt.

The Duc Ngo ergänzt: „Wir hatten einen fulminanten Start und ich bedanke mich besonders beim Team aus dem Restaurant Überfahrt. Bei allen Beteiligten trifft höchste Professionalität auf absolute Passion. Die Zusammenarbeit ist für mich inspirierend und ich freue mich auf die nächsten Monate.“

Das „Le Duc Tegernsee“ ist dienstags bis samstags von 18:30 bis 22:00 Uhr geöffnet. Details zu den beiden Menüs und der Kontakt für Reservierungen sind auf der Website verfügbar.

https://www.althoffcollection.com/de/althoff-seehotel-ueberfahrt/le-duc-tegernsee

