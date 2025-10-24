Weihnachten über Berlin: Festliches Menü im Sphere Tim Raue auf dem Berliner Fernsehturm. Ab dem 8. November 2025 startet auf dem Berliner Fernsehturm die festliche Saison. Im Restaurant Sphere Tim Raue erwarten Gäste ein weihnachtliches 3-Gang-Menü und ein Panorama-Ausblick auf die Hauptstadt in winterlicher Atmosphäre.

Tim Raue Sphere x-mas

Sternekoch Tim Raue, bekannt für seine moderne Interpretation deutscher Küche, verbindet klassische Weihnachtsgerichte mit persönlichen Akzenten aus Süße, Säure und Schärfe.

Das Weihnachtsmenü von Tim Raue auf dem Berliner Fernsehturm

Das Menü beginnt mit einer Selleriesuppe, die mit Entenschinken und Nüssen verfeinert wird – ein Gericht, das Wärme und Komfort bieten soll. Als Hauptgang serviert Raue eine ofengegarte Ente mit geschmortem Rotkohl, Kartoffelknödeln und Majoran-Jus. Das Dessert ist ein moderner Bienenstich mit Maracuja-Säure. Das Menü, inklusive Weinbegleitung mit ausgewählten Weinen renommierter deutscher Güter wie Dreissigacker und Dautel, Wasser, Kaffee und Auffahrt auf den Turm, kostet pro Person 132,50 Euro. Reservierungen sind ab dem heutigen 24. Oktober online möglich: www.tv-turm.de/sphere-tim-raue.

Weihnachtsmenü Tim Raue Sphere

Geschäftsführerin Anja Nitsch sagt dazu: „Wir freuen uns sehr auf die erste besinnliche Weihnachtszeit gemeinsam mit Tim Raue und sind überzeugt, dass er mit seinen Interpretationen von weihnachtlichen Klassikern Berlinerinnen und Berliner, aber auch Gäste von außerhalb verzaubern wird.“

Tim Raue: Ein kreativer Kopf der deutschen Spitzengastronomie

Tim Raue ist einer der bekanntesten Köche Deutschlands. Mit seinem Restaurant „Tim Raue“ belegt er seit Jahren eine Top-Platzierung auf der Liste „The World’s 50 Best Restaurants“ (Mehr zu Tim Raue im Gourmet Report) und wurde mehrfach mit Michelin-Sternen ausgezeichnet. Raue ist zudem bekannt aus TV-Formaten wie „Chef’s Table“ (Netflix), „Kitchen Impossible“ und als Juror bei „The Taste“.

Seine kulinarische Philosophie basiert auf Kreativität, Klarheit und Tiefe der Aromen. Weihnachten bedeutet für Raue: „Der Winter ist für mich eine Zeit, die vor allem behaglich sein sollte. Ich denke an cremige und wohlige Gerichte, die die Seele wärmen.“

Kulinarik mit Aussicht: Sphere Tim Raue auf 207 Meter Höhe

Das rotierende Restaurant Sphere Tim Raue befindet sich auf 207 Metern Höhe im Berliner Fernsehturm und dreht sich einmal pro Stunde um 360 Grad. Neben dem Weihnachtsmenü gibt es ganzjährig eine À-la-carte-Auswahl und verschiedene Menüs, die Berliner Klassiker neu interpretieren – darunter auch das saisonale Menü „Meine Heimat – Tim Raues Berlin & Brandenburg“.

An 363 Tagen im Jahr wird im Sphere Tim Raue die vielfältige Berliner Esskultur angeboten – von traditionellen Gerichten bis zu modernen Signature Dishes. Mehr zur Berliner Gastronomieszene im Gourmet Report

Über den Berliner Fernsehturm und Magnicity

Mit 368 Metern ist der Berliner Fernsehturm das höchste Gebäude Deutschlands und zählt jährlich über 1,2 Millionen Besucher. Die Magnicity-App bietet Gästen eine Augmented-Reality-Orientierung und digitale Informationen zu Berlins Sehenswürdigkeiten.

Magnicity betreibt nicht nur den Berliner Fernsehturm, sondern auch Aussichtsplattformen wie die Tour Montparnasse (Paris) und das 360 Chicago Observation Deck. 2025 wurde der Varso Tower in Warschau als neues Magnicity-Projekt eröffnet.

Fazit

Das Sphere Tim Raue bietet Berlinerinnen, Berlinern und Touristen ein außergewöhnliches Weihnachtsmenü an einem der spektakulärsten Orte der Hauptstadt. Wer modernes Fine Dining mit einzigartiger Aussicht erleben möchte, kann sich ab sofort einen Platz im berühmtesten Drehrestaurant Berlins sichern. Das Essen ist aber nicht vergleichbar mit dem im Restaurant Tim Raue, das zwei Michelin Sterne hält.

Weitere Informationen und Buchung:

www.tv-turm.de/sphere-tim-raue