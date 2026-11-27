Lange dominierten große Kellereien den israelischen Weinmarkt. Dann begann eine Generation unabhängiger Winzer, sich an Bordeaux und Burgund zu messen. Zu den Pionieren gehörte der Chemiker Yair Margalit. Heute steht sein Weingut für eine Entwicklung, in der Herkunft und Eigenständigkeit wichtiger werden als internationale Vorbilder.

Tel Aviv Weinbar

Weinland Israel

Wer an einem Donnerstagabend durch Tel Aviv geht, begegnet einer Weinkultur, die sich in den vergangenen Jahren beinahe beiläufig etabliert hat. In den Straßen rund um Nahalat Binyamin sitzen Gäste vor kleinen Bars, in Neve Tzedek werden Flaschen auf schmalen Tischen geteilt, und in Florentin haben sich Lokale angesiedelt, die ebenso gut Weinhandlung wie Bistro sein könnten. Weiter nördlich, rund um die Dizengoff Street, gehört ein Glas Wein längst zum abendlichen Straßenbild.

Das Angebot ist international. Burgunder stehen neben Naturweinen aus dem Jura, Etna Rosso neben Chenin Blanc von der Loire. Dazwischen finden sich Chardonnay aus den judäischen Bergen, Cabernet Sauvignon aus Galiläa und Cuvées kleiner israelischer Produzenten, deren Namen außerhalb des Landes kaum bekannt sind. Das Publikum ist neugierig, häufig erstaunlich kenntnisreich und wenig geneigt, heimischen Weinen allein ihrer Herkunft wegen einen Bonus einzuräumen.

Das ist eine bemerkenswerte Entwicklung für ein Land, dessen moderne Qualitätsweingeschichte kaum vier Jahrzehnte zurückreicht. Zwar wurde in der Region bereits in der Antike Wein erzeugt. Doch noch Ende der achtziger Jahre war die israelische Weinwirtschaft von wenigen großen Kellereien geprägt. Carmel beherrschte einen erheblichen Teil des Marktes. Die 1983 gegründete Golan Heights Winery hatte zwar bereits gezeigt, welches Potenzial in modernen Produktionsmethoden, geeigneten Höhenlagen und einer konsequenten Qualitätsorientierung lag. Kleine, unabhängige Weingüter blieben jedoch die Ausnahme.

Einer der Männer, die das ändern sollten, war Yair Margalit. Seine Geschichte beginnt nicht auf einem Weingut, sondern in einem Forschungslabor.

Ein Chemiker wird Winzer

Yair Margalit entstammt keiner Winzerfamilie. Er ist promovierter Chemiker, beschäftigte sich mit Kernspinresonanz und leitete zeitweise eine Abteilung am Israel Institute for Biological Research. Sein Interesse am Wein entwickelte sich über die Wissenschaft. Während eines Forschungsaufenthalts an der University of California in Davis, einem der international führenden Zentren der Önologie, beschäftigte er sich eingehend mit Weinchemie und Kellertechnik.

Sohn und Vater: Asaf und Yair Margalit.

Später sollte er selbst zu einem wichtigen Lehrer der israelischen Winzergeneration werden. Margalit unterrichtete am Technion in Haifa, beteiligte sich am Aufbau weinwissenschaftlicher Ausbildungsprogramme am Tel-Hai College und veröffentlichte Fachbücher, die auch international Verwendung fanden.

Sechs Jahre wurde experimentiert

Seine ersten Weine entstanden allerdings nicht in einem professionellen Keller. Sechs Jahre lang experimentierte die Familie im eigenen Garten. Die Flaschen wurden unter Freunden verteilt, kommerzielle Ambitionen standen zunächst nicht im Vordergrund.

Erst mit dem Jahrgang 1989 war Margalit zufrieden genug, seinen Namen auf ein Etikett zu setzen. Die Produktion umfasste 80 Kisten, umgerechnet etwa 960 Flaschen. Zwei Jahre später gelangte der Wein in den Handel.

Für die damalige israelische Weinwirtschaft war das ein ungewöhnlicher Schritt. Während große Produzenten mit erheblichen Mengen arbeiteten und ihre Trauben über langfristige Lieferverträge bezogen, musste Margalit zunächst geeignete Partien bei verschiedenen Weinbauern finden. Die Erfahrung bestärkte ihn in der Überzeugung, dass sich Qualität nicht allein durch sorgfältige Arbeit im Keller erreichen liess. Entscheidend war bereits die Bewirtschaftung der Reben.

Nach und nach sicherte sich die Familie eigene Weinberge. Heute stammen die Trauben aus Lagen bei Kadita in Obergaliläa sowie aus Binyamina und Zichron Yaakov südlich von Haifa. Die Jahresproduktion liegt nach Angaben des Weinguts bei rund 2500 Kisten, entsprechend etwa 30 000 Flaschen.

Fassprobe mit Margalit-Sommeliere Debby Sion.

Margalit ist damit über die Jahrzehnte gewachsen, ohne die Größenordnung eines Boutique-Weinguts zu verlassen. Für einen Betrieb, der zu den Wegbereitern des modernen israelischen Qualitätsweinbaus zählt, ist das durchaus bezeichnend.

Mit Cabernet Sauvignon gegen die Vorurteile

Die ersten Weine von Margalit orientierten sich an Bordeaux. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und Merlot bildeten das Fundament, später kam Petit Verdot hinzu. Die Wahl war kaum zufällig. Wer damals die internationale Fachwelt von der Qualität israelischer Rotweine überzeugen wollte, griff auf Rebsorten zurück, deren Potenzial und Stilistik allgemein bekannt waren.

Besonders der Cabernet Sauvignon des Jahrgangs 1993 verschaffte dem kleinen Betrieb Aufmerksamkeit. Er gilt als einer der frühen israelischen Rotweine, die zeigten, dass auch ein unabhängiger Produzent mit minimaler Produktion einen anspruchsvollen und lagerfähigen Wein erzeugen konnte.

Bis heute gehören Bordeaux-Rebsorten zum Kern des Sortiments. Der Cabernet Sauvignon Special Reserve zählt zu den Spitzenweinen des Hauses. Enigma ist eine klassische Bordeaux-Cuvée, die unterschiedliche Rebsorten zu einem strukturierten, auf Reife angelegten Rotwein verbindet.

Spezialist für Rotweine: Margalit.

Margalits Bedeutung erschöpft sich allerdings nicht in der Qualität einzelner Jahrgänge. Der Betrieb lieferte ein Modell, das in Israel damals kaum verbreitet war: eine kleine, persönlich geführte Kellerei, die sich ausschließlich über die Qualität ihrer Weine definierte.

Wenige Pioniere am Anfang

In den neunziger Jahren entstanden weitere Betriebe mit ähnlichem Anspruch. Eli Ben Zaken entwickelte Domaine du Castel in den judäischen Bergen. Ronnie James gründete 1993 Tzora Vineyards und beschäftigte sich früh mit dem Einfluss unterschiedlicher Weinberge auf den Charakter der Weine. Später folgten unter anderem Flam und Clos de Gat.

Aus wenigen Pionieren wurde eine Bewegung. Während Ende der achtziger Jahre nur eine Handvoll kleiner Qualitätsproduzenten existierte, zählt Israel heute, abhängig von der statistischen Abgrenzung, mehrere hundert kommerzielle Weingüter und Kleinstproduzenten.

Allerdings sagt ihre Zahl wenig über die Qualität der Weine aus. Interessanter ist, wie sich das Selbstverständnis der Winzer verändert hat.

Entdeckung der eigenen Herkunft

Die erste Generation israelischer Boutique-Winzer orientierte sich stark an internationalen Vorbildern. Bordeaux und Kalifornien lieferten die stilistischen Maßstäbe. Kraftvolle Rotweine, reife Frucht, deutlicher Holzeinsatz und hohe Konzentration galten lange als Ausdruck besonderer Qualität.

Inzwischen hat sich die Diskussion verschoben. Die besten israelischen Betriebe müssen nicht mehr beweisen, dass sie technisch einwandfreie Weine erzeugen können. Sie beschäftigen sich zunehmend mit der Frage, welchen Einfluss ihre Böden, Höhenlagen und klimatischen Bedingungen auf den Geschmack haben.

Besonders deutlich lässt sich diese Entwicklung in den judäischen Bergen beobachten. Tzora gehörte zu den ersten Weingütern, die sich systematisch mit einzelnen Parzellen und deren Mikroklima auseinandersetzten. Unter Eran Pick, dem ersten israelischen Master of Wine, wurde diese Arbeit weiterentwickelt. Gemeinsam mit Domaine du Castel, Flam und Sphera engagierte sich Tzora für eine stärkere Profilierung der Herkunftsregion Judean Hills.

Auch andere Produzenten suchen nach einem eigenständigeren Ausdruck. Clos de Gat arbeitet in den Ausläufern der judäischen Berge mit kalkhaltigen Böden und natürlichen Hefen. Sphera hat sich vollständig auf Weißweine spezialisiert. Pelter nutzt die Höhenlagen und vulkanischen Böden der nördlichen Golanhöhen.

Parallel dazu erweitert sich das Rebsortenspektrum. Cabernet Sauvignon und Merlot bleiben wichtig, doch Syrah, Grenache und Mourvèdre gewinnen an Bedeutung. Hinzu kommen Versuche mit historischen regionalen Sorten und eine zunehmende Abkehr von übermässig extraktreichen Weinen.

Die klimatischen Bedingungen machen diese Entwicklung nachvollziehbar. In vielen israelischen Anbaugebieten ist nicht die ausreichende Reife der Trauben das Problem, sondern der Erhalt von Säure und Frische. Höhenlage, Exposition und Lesezeitpunkt entscheiden deshalb wesentlich über die Balance der Weine.

Während früher häufig maximale Konzentration angestrebt wurde, suchen ambitionierte Produzenten heute vermehrt nach Präzision, moderatem Holzeinsatz und einem klareren Ausdruck des jeweiligen Standorts.

Dass ausgerechnet der Bordeaux-Pionier Margalit eine der ungewöhnlichsten Antworten auf die Frage nach einer eigenständigen israelischen Weinidentität gefunden hat, verdankt sich einem Zufall.

Die rätselhafte weiße Rebe von Binyamina

Im Jahr 2001 entdeckte die Familie Margalit in einem Cabernet-Franc-Weinberg bei Binyamina eine einzelne Rebe, deren Trauben sich deutlich von denen der benachbarten Pflanzen unterschieden. Statt roter Beeren trug sie grüne.

Yair Margalit begann, die Pflanze genauer zu untersuchen. Die Familie beobachtete ihre Entwicklung, vinifizierte kleine Mengen und liess schließlich Blattmaterial an der University of California in Davis genetisch analysieren.

Die Ergebnisse blieben widersprüchlich. Eine erste Untersuchung deutete auf Sangiovese hin, eine spätere auf Colombard. Eine eindeutige Identifizierung gelang nicht.

Weinanbau in Binyamina, nördlich von Tel Aviv.

Margalit entschied sich dennoch, die Pflanze zu vermehren. Rund 600 Reben wurden in Zichron Yaakov gesetzt. Dabei zeigte sich eine weitere Besonderheit: Einige der Nachkommen entwickelten Trauben, an denen grüne, rosafarbene und rote Beeren nebeneinander wuchsen. Das Phänomen deutet auf eine genetisch instabile Farbmutation hin.

Die Familie gab der Rebe schließlich den Namen Margalit Blanc

Heute wächst sie im kalkgeprägten Weinberg von Zichron Yaakov neben Chardonnay und Riesling. Für den Weißwein Optima wird Margalit Blanc mit Chardonnay verschnitten. Beim Jahrgang 2022 bestand die Assemblage aus 60 Prozent Chardonnay und 40 Prozent Margalit Blanc. Für den Jahrgang 2024 gibt das Weingut ein Verhältnis von jeweils 50 Prozent an.

Die genaue genetische Herkunft der Rebe ist weiterhin nicht abschließend geklärt. Dennoch hat sich aus der Entdeckung eine eigenständige Spezialität des Hauses entwickelt.

Es ist eine bemerkenswerte Wendung in der Geschichte eines Betriebs, der ursprünglich mit Cabernet Sauvignon bekannt wurde. Ausgerechnet eine ungewöhnliche weiße Rebe, entdeckt in einem Cabernet-Franc-Weinberg, steht heute für Margalits Bereitschaft, auch jenseits etablierter Rebsorten nach Qualität zu suchen.

Weshalb die Weine nicht koscher sind

Eine weitere Besonderheit des Weinguts betrifft die Herstellung. Margalit verzichtet auf eine Koscher-Zertifizierung.

Für einen israelischen Produzenten ist das eine Entscheidung mit wirtschaftlichen Folgen. Koschere Weine spielen nicht nur auf dem heimischen Markt eine wichtige Rolle, sondern auch im Export, insbesondere in Ländern mit grösseren jüdischen Gemeinden.

Dabei ist die häufig anzutreffende Vorstellung falsch, koschere Weine müssten grundsätzlich erhitzt werden oder seien qualitativ eingeschränkt. Zahlreiche der besten israelischen Weingüter produzieren koschere Weine, die international hohe Bewertungen erzielen. Entscheidend sind die religiösen Vorschriften für den Produktionsprozess.

Bei einer orthodoxen Koscher-Zertifizierung gelten besondere Regeln dafür, wer nach Beginn der Verarbeitung mit dem Wein und den entsprechenden Geräten umgehen darf. Für bestimmte Arbeitsschritte müssen religiös qualifizierte Personen eingesetzt werden.

Yair und Asaf Margalit wollen diese Tätigkeiten jedoch selbst ausführen. Die unmittelbare persönliche Kontrolle über die Vinifikation gehört zu ihrem Verständnis von Weinbereitung. Eine Zertifizierung würde eine andere Organisation der Arbeit im Keller erfordern.

Israelischer Wein muss nicht koscher sein.

Der Verzicht ist daher keine Abgrenzung gegenüber koscherem Wein, sondern eine Konsequenz der betrieblichen Arbeitsweise.

Allerdings beschränkt die Entscheidung die Absatzmöglichkeiten. In koscheren Restaurants und Hotels können die Weine nicht angeboten werden. Auch auf bestimmten Exportmärkten ist eine Zertifizierung eine wichtige Voraussetzung für den Vertrieb.

Margalit nimmt diese Einschränkungen in Kauf. Bei einer Jahresproduktion von rund 30 000 Flaschen kann sich der Betrieb offenbar leisten, nicht jeden möglichen Markt bedienen zu müssen.

Vater und Sohn zwischen Bordeaux und Mittelmeer

Inzwischen wird die Entwicklung des Weinguts wesentlich von Asaf Margalit mitbestimmt. Der Sohn des Gründers wuchs mit der Weinherstellung auf, studierte Food Science an der Hebrew University und sammelte anschliessend praktische Erfahrungen bei Jekel Vineyards in Kalifornien.

Mit ihm hat sich das Sortiment erweitert. Neben den klassischen Bordeaux-Weinen stehen heute Riesling, Optima und die mediterrane Cuvée Paradigma.

Paradigma verbindet Syrah, Grenache und Mourvèdre aus Zichron Yaakov. Der Jahrgang 2024 besteht aus 48 Prozent Syrah, 34 Prozent Grenache und 18 Prozent Mourvèdre.

Die Rebsortenwahl ist Ausdruck einer Entwicklung, die sich inzwischen bei zahlreichen israelischen Produzenten beobachten lässt. Während Cabernet Sauvignon und Merlot lange als nahezu unverzichtbar galten, gewinnen Sorten an Bedeutung, die in mediterranen Klimazonen traditionell zu Hause sind.

Syrah, Grenache und Mourvèdre können unter geeigneten Bedingungen auch bei hohen Temperaturen aromatische Komplexität und Struktur entwickeln. Zugleich ermöglichen sie andere Stilistiken als die klassischen Bordeaux-Rebsorten.

Bei Margalit bedeutet das keinen Bruch mit der Vergangenheit. Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc bleiben zentrale Bestandteile des Programms. Die mediterranen Weine ergänzen das Sortiment, ohne die ursprüngliche Ausrichtung zu verdrängen.

Die Entwicklung spiegelt zugleich einen Generationenwechsel wider, der sich in vielen israelischen Weingütern vollzieht. Die Gründer mussten zunächst internationale Anerkennung erarbeiten. Ihre Nachfolger können auf diesem Fundament aufbauen und stärker mit Rebsorten, Standorten und Stilistiken experimentieren.

Tel Aviv und das neue Selbstbewusstsein

Zurück nach Tel Aviv. Die Entwicklung der dortigen Weinbarszene ist mehr als eine gastronomische Mode. Sie zeigt, dass sich auch die Wahrnehmung israelischer Weine verändert hat.

Lange wurden sie im Ausland vor allem als koschere Weine oder als nationale Spezialität vermarktet. Inzwischen konkurrieren hochwertige israelische Gewächse zunehmend über ihre Qualität, Herkunft und Stilistik mit internationalen Produzenten.

Selbst Exoten wie den Timorasso „Ca Va Sans Dire“ von der Cascina Baricchi findet man im Basta in Tel Aviv.

In Tel Aviv ist dieser Wettbewerb unmittelbar zu beobachten. Auf den Karten kleiner Weinbars stehen israelische Boutique-Weine neben Burgundern, Loire-Weinen, Champagner und Gewächsen aus dem Piemont. Naturwein aus Europa wird ebenso selbstverständlich ausgeschenkt wie Chardonnay aus den judäischen Bergen.

Ein Beispiel ist Ha’Gefen in Jaffa. Das Lokal führt mehr als hundert Weinpositionen und legt einen Schwerpunkt auf israelische Produzenten, darunter kleinere Betriebe mit experimentellen Ansätzen. Andere Bars in Florentin, rund um Nahalat Binyamin und im Norden der Stadt verfolgen ähnliche Konzepte. Das Restaurant HaBasta, direkt am Shuk gelegen, hat auf seiner Weinkarte nicht wenige Weine aus dem Burgund, aber auch Exoten wie Timorasso von Claudio Mariotto oder Cascina Baricchi.

Bemerkenswert ist die Zusammensetzung des Publikums. Wein gehört in Tel Aviv längst nicht mehr ausschliesslich zum gehobenen Restaurantbesuch. Er ist Teil einer urbanen Alltagskultur geworden, in der man sich auf ein Glas trifft, verschiedene Weine probiert und sich über neue Produzenten austauscht – übrigens erstaunlich, wie reisefreudig der ein oder andere Sommelier ist: Der aus dem HaBasta etwa ist demnächst im Piemont unterwegs und sucht speziell Weingüter, die autochthone oder vergessene Rebsorten anbauen.

Das Restaurant Basta, direkt am Shuk, ist bekannt für gutes Essen und eine beeindruckende Weinkarte.

Für die heimischen Winzer ist Tel Aviv ein wichtiger Markt. Sie treffen auf eine Kundschaft, die internationale Vergleichsmöglichkeiten besitzt und zunehmend differenzierte Erwartungen formuliert. Wer regelmäßig Assyrtiko von Santorin, Etna Bianco, Jura-Chardonnay oder Chenin Blanc von der Loire trinkt, wird einen israelischen Weisswein nicht allein deshalb interessant finden, weil er aus Israel stammt. Gefragt sind Frische, Eigenständigkeit und eine erkennbare Herkunft.

Auch kraftvolle Rotweine müssen sich neu behaupten. Hoher Alkohol, deutliche Holznoten und maximale Extraktion gelten nicht mehr automatisch als Qualitätsmerkmale. Eleganz und Trinkfluss haben an Bedeutung gewonnen.

Die Weinbars von Tel Aviv sind damit zu einem wichtigen Resonanzraum für die Entwicklung der heimischen Produzenten geworden. Hier lässt sich unmittelbar beobachten, welche Stilistiken ein interessiertes Publikum überzeugen und welche weniger gefragt sind.

Mehr zu Margalit: https://margalit-winery.com/en

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