Jan Hartwig legt mit „JAN – Bitte & Danke“ sein zweites Kochbuch vor. Das 368 Seiten starke Werk erscheint am 27. November 2026 im Verlag Matthaes, kostet 98 Euro und präsentiert über 60 neue Kreationen aus dem Menü seines Münchner Restaurants JAN.

Jan Hartwig Kochbuch

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Das Buch im Überblick

Das Kochbuch erscheint als großformatige Werkschau. Die folgende Übersicht fasst die wichtigsten Eckdaten zusammen.

Merkmal Angabe Titel JAN – Bitte & Danke Autor Jan Hartwig Verlag Matthaes Erscheinungstermin 27. November 2026 Umfang 368 Seiten Preis 98 Euro ISBN 978-3-98541-085-9 Rezepte Über 60 neue Kreationen entlang der Menüfolge des JAN Kunst Arbeiten von Stefan Strumbel Fotografie Großformatige Aufnahmen von Thomas van Aagh Beiträge Texte von Eckart Witzigmann, Tim Raue, Jürgen Dollase, Lorraine Haist, Otto Geisel, Anja Wasserbäch, Christoph Teuner und Hannes Finkbeiner

Inhalt und Konzept

Das erste Buch „JAN – Labor der Liebe“ (2023, Matthaes) erzählte die Entwicklung hin zur eigenen Selbstständigkeit. Der neue Band richtet den Blick dagegen auf die Küche selbst. Im Mittelpunkt stehen die Gerichte des JAN, die als Menüfolge aufgebaut sind. Hartwig beschreibt seine Küche als pur, unverfälscht und klar in der Haltung. Der Anspruch liegt darauf, die Ästhetik der Teller sichtbar zu machen.

Die Bildebene ist bewusst mehrstimmig angelegt. Die Kunst von Stefan Strumbel und die großformatigen Fotografien von Thomas van Aagh sollen einen eigenen visuellen Kosmos bilden, der die Teller in Szene setzt. Rezepte, Fotos und Kunst werden durch Beiträge profilierter Autorinnen und Autoren ergänzt. Diese Texte behandeln Hartwigs Arbeitsweise, das Team und den Weg von der Idee zum fertigen Gericht.

Beiträge und Mitwirkende

Das Buch versammelt acht Beiträge aus Gastronomie und Fachjournalismus. Eckart Witzigmann und Tim Raue gehören zu den bekanntesten Namen der deutschen Spitzengastronomie. Jürgen Dollase ist als Gastronomiekritiker und Autor bekannt. Die übrigen Beiträge stammen von Lorraine Haist, Otto Geisel, Anja Wasserbäch, Christoph Teuner und Hannes Finkbeiner. Die Texte sollen den Menschen hinter der Küche und den Anspruch des Hauses greifbar machen.

Vita von Jan Hartwig

Jan Hartwig wurde 1982 in Helmstedt in Niedersachsen geboren. Er ist heute 44 Jahre alt. Sein Kochstil wird als von Kreativität, Leidenschaft und Präzision geprägt beschrieben.

Ausbildung und berufliche Stationen

Hartwig begann seine Ausbildung im Restaurant Dannenfeld in Braunschweig. Danach arbeitete er im Zwei-Sterne-Restaurant Gästehaus Klaus Erfort. Als Sous Chef wechselte er ins Drei-Sterne-Restaurant Aqua in Wolfsburg. Im Restaurant Atelier im Hotel Bayerischer Hof in München übernahm er die Küchenleitung. Dort erkochte er 2015 den zweiten und 2017 den dritten Michelin-Stern.

Restaurant JAN in München

Im Herbst 2022 eröffnete Hartwig sein eigenes Restaurant JAN in München. Im April 2023 wurde es vom Guide Michelin aus dem Stand mit drei Sternen ausgezeichnet. Das Haus konnte diese Auszeichnung seither verteidigen. Im Jahr 2025 wurde das JAN als einziges deutsches Restaurant in der Liste The World’s 50 Best Restaurants geführt, damals auf Platz 50. Im November 2026 stieg es auf Platz 19 der Liste.

Das Buch kann Ihnen Ihre Buchhandlung um die Ecke bestellen.

ISBN 978-3-98541-085-9

368 Seiten, 252 x 337 mm, fester Einband (mit Lesebändchen)

Mit farbigen Fotos.

Internet: https://jan-hartwig.com/

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