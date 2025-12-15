Crémant de Loire: Historie, Produktion und Vergleich mit Champagner

Der Crémant de Loire ist ein französischer Schaumwein, dessen Herstellung und Entwicklung eng mit den Weinregionen entlang des Loire-Tals verbunden ist. Die Bezeichnung Crémant de Loire als Appellation existiert erst seit 1975.

Crémant de Loire Chateau de Mauny

Crémant de Loire

Sie wurde geschaffen, um das Herstellungsverfahren und die Qualität der aus der Region stammenden Schaumweine nach der klassischen Flaschengärung („méthode traditionnelle“) klar zu regeln und sie von anderen französischen und internationalen Produkten abzugrenzen.

Die ersten Schaumweine entstanden an der Loire bereits im frühen 19. Jahrhundert, insbesondere im Gebiet um Saumur. Die Böden aus Tuffstein sowie das gemäßigte Klima der Loire begünstigen die Produktion von Grundweinen für Schaumwein. Die Vorgaben der Appellation umfassen manuelle Weinlese, begrenzte Ausbeute beim Pressvorgang, Flaschengärung und eine Mindestlagerzeit von neun Monaten auf der Hefe.

Crémant de Loire wird vorwiegend aus Rebsorten wie Chenin Blanc, Cabernet Franc, Chardonnay, Grolleau und Pinot Noir hergestellt. Er unterliegt den EU-Regularien für Crémant und unterscheidet sich darin von Champagner vor allem durch die Herkunftsregion, teilweise abweichende Rebsorten und eine in der Regel kürzere Lagerzeit.

Historische Entwicklung

Die Schaumweinproduktion im Loiretal begann Anfang des 19. Jahrhunderts, als Jean-Baptiste Ackerman 1811 in Saumur die Herstellung nach traditioneller Flaschengärung etablierte. Es folgte eine zügige Expansion durch weitere Handelshäuser wie Bouvet Ladubay (1851), Veuve Amiot (1884) und Langlois (1885). 1975 wurde die Appellation d’Origine Contrôlée “Crémant de Loire” eingeführt, die strikte Herstellungsregeln für Grundwein, Ausbau und Etikettierung festlegt.

Terroir und Klima

Die Anbaugebiete von Crémant de Loire erstrecken sich über rund 250 Kilometer an der Loire zwischen Touraine und Anjou-Saumur. Zwei Bodentypen dominieren: Im Osten kalk- und tonhaltige Böden (v. a. mit Tuffstein), im Westen vorwiegend Schiefer und Gestein des Armorikanischen Massivs. Das regionale Klima ist geprägt durch ozeanische Einflüsse im Westen (milde Winter, gemäßigte Sommer) sowie eine leichte Kontinentalität zur Touraine hin.

Wesentliche Rebsorten

Bei Crémant de Loire dominiert die Sorte Chenin Blanc, ergänzt durch Chardonnay, Cabernet Franc, Pinot Noir, Grolleau sowie Pineau d’Aunis. Für Rosé-Crémants wird häufig ein höherer Anteil Cabernet Franc verwendet. Die Wahl der Rebsorten, die jeweiligen Böden und der Ausbau prägen die Charakteristik des Endprodukts.

Herstellung und Vorgaben

Nur Handlese laut AOC-Regelwerk erlaubt.

Maximal 100 Liter Most aus 150 Kilogramm Trauben.

Zweite Gärung („méthode traditionnelle“) in der Flasche, Reifung mindestens 9 Monate auf der Hefe.

Vermarktung frühestens 12 Monate nach der Lese.

Mechanisches Degorgement zur Entfernung des Hefedepots vor der Vermarktung.

Wirtschaftliche Daten und Trends

Die Appellation umfasst derzeit etwa 2.280 Hektar Rebfläche. Die Produktion lag 2023 bei rund 270.000 Hektolitern (ca. 25 Mio. Flaschen), davon entfielen 85 % auf Anjou-Saumur. Der Exportanteil ist wachsend, wichtigster Auslandsmarkt ist Deutschland mit etwa 8,9 Millionen Flaschen. Seit 2013 haben sich die Verkaufszahlen nahezu verdoppelt. Circa 600 Winzer sind aktuell in der Appellation als Erzeuger registriert.

Vergleich Crémant de Loire – Champagner

Aspekt Crémant de Loire Champagner Hauptrebsorten Chenin Blanc, Chardonnay, Cabernet Franc Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier Weinbergsfläche ca. 2.280 ha ca. 34.000 ha Klima Mild, ozeanisch bis kontinental Kühl, kontinental, kalkhaltig Herstellung Méthode Traditionnelle, mind. 9 Monate Hefe Méthode Champenoise, mind. 15 Monate Hefe Positionierung Breiteres Preissegment, Fokus auf Regionalität Luxussegment, internationaler Export

Kulinarische Eignung

Aufgrund verschiedener Cuvée-Kombinationen eignet sich Crémant de Loire als Aperitif sowie als Begleiter zu Fisch, Käse, Geflügel, asiatischer Küche und Früchtdesserts. Die Frische durch Chenin sorgt für Säure und Struktur, während Chardonnay für Fruchtaromen steht und Cabernet Franc die Basis für Rosé-Crémants bildet.

Preisaussage zu Crémant de Loire vs. Champagner:

Crémant de Loire ist grundsätzlich deutlich preiswerter als Champagner. Während hochwertige Champagner im Einzelhandel meist im Bereich von 30 bis weit über 50 Euro pro Flasche liegen, bewegen sich Crémant de Loire bereits in einem Preissegment ab etwa 8 bis 18 Euro pro Flasche. Dies ergibt sich aus den unterschiedlichen Produktionskosten, Marktausrichtung und dem geringeren internationalen Prestige. Crémant de Loire gilt daher als preisgünstige Alternative zu Champagner, die dennoch die klassische Flaschengärung und hohe Qualitätsstandards aufweist.

Uns wurden zwei Crémants de Loire von der Presseabteilung des Vermarktungsbüros zur Verfügung gestellt. Diese haben wir ausgiebig getestet.

Château de Mauny Crémant de Loire Blanc Brut (weiß)

Herkunft: Loire, Frankreich (Produzent: Loire Propriétés, Château de Mauny)

Appellation: Crémant de Loire AOP

Rebsorten: Chardonnay und Chenin Blanc

Ausbau: Traditionelle Methode (Flaschengärung), mindestens 12 Monate auf der Hefe.

Geschmack: Brut (herb), Alkohol: ca. 12% vol., Restzucker: ca. 5,8 g/l

Aromatik: Aromen von Birne, Mirabelle, Weinbergspfirsich, Pfirsich und Aprikose, unterlegt von feinen Hefenoten und mineralischen Anklängen des Schieferbodens.

Charakter: Frisch, fruchtbetont, samtig mit lebendiger Säure, langes, mineralisch geprägtes Finale.

Servierempfehlung: Geeignet als Aperitif und zu Gemüsesalat, fruchtigen Desserts oder feiner Küche; Serviertemperatur 5–7°C.

Gratien & Meyer Crémant de Loire Cuvée Diadem Blanc Brut (weiß)

Herkunft: Saumur, Loire, Frankreich (Gratien & Meyer)

Appellation: Crémant de Loire AOC

Rebsorten: Chenin Blanc, Chardonnay, Cabernet Franc, Pinot Noir (Anteile variieren, meist Chenin und Chardonnay im Fokus)

Ausbau: Traditionelle Methode, Reifung 18–24 Monate auf der Hefe.

Geschmack: Brut (herb), Alkohol: ca. 12–12,5% vol., Restzucker: ca. 12 g/l

Aromatik: Frische, feine Aromen von grünem Apfel, Mandarine, Birne, Blüten, Brioche und mineralischen Noten.

Charakter: Hellgelb, feine, lebhafte Perlage, harmonisch, elegant, langanhaltender Abgang.

Geschichte: Das Haus Gratien & Meyer wurde 1864 gegründet und zählt zu den ältesten Kellereien in Frankreich. Die Cuvée Diadem gilt als Prestigeprodukt des Hauses.

Servierempfehlung: Ideal als Aperitif, zu leichter Küche oder Fischgerichten; Serviertemperatur 6–8°C.

Crémant de Loire AOC Gratien & Meyer

Beide Produkte zählen zu den typischen, hochwertigen weiß gekelterten Crémants der Loire mit klarer Herkunftsbezeichnung und klassischer Ausbauweise. Unterschiede bestehen vor allem beim Anteil der verwendeten Rebsorten, der Reifezeit und der geschmacklichen Ausrichtung im Detail. Beide sind für ihre Frische, einer fein ausbalancierten Säure und einen mineralischen Akzent bekannt.

Hier ist ein direkter Vergleich der Geschmacksprofile und Aromen beider Crémant de Loire Blanc:

Château de Mauny Crémant de Loire Blanc Brut Gratien & Meyer Crémant de Loire Cuvée Diadem Blanc Brut Aromatik Birne, Mirabelle, Pfirsich, Weinbergspfirsich, Aprikose, feine Hefenoten, mineralische Anklänge vom Schieferboden Grüner Apfel, Mandarine, Birne, weiße Blüten, Brioche, mineralische Noten Charakter Sehr frisch, fruchtbetont, samtiger und lebhafter Eindruck, lebendige Säure, mineralisch, klares langes Finale Hellgelb, sehr feine lebhafte Perlage, harmonisch, elegant, teils weich, mit langem Nachhall Frucht Reife Steinfrüchte (Pfirsich, Mirabelle, Aprikose) Zitrusfrucht (Mandarine), grüner Apfel, Birne Hefenoten Präsente und feine, aber nicht dominante Hefenoten Dezent, teils mit Brioche-Charakter, kommt durch längere Reifung Mineralität Deutliche mineralische Anklänge, geprägt vom Schieferboden Mineralische Eleganz, klar aber nicht im Vordergrund Säure Lebendig, charakterbildend durch Chenin Blanc und frische Frucht Harmonisch eingebunden, cremig durch längere Hefelagerung Perlage Feine, lebendige Perlage Sehr fein und lebhaft, nachhaltig

Fazit:

Château de Mauny ist dominanter in Steinobst und Mineralität, setzt auf fruchtbetonte Frische mit samtigem Mundgefühl. Gratien & Meyer spielt stärker mit floralen und zitrusfruchtigen Noten, ist subtiler bei der Frucht und hebt durch die längere Reifezeit elegante Brioche- und Blütenanklänge hervor. Beide Weine zeigen typische Chenin-Säure, aber Gratien & Meyer wirkt cremiger und runder im Nachhall.

Beide sind typische Loire-Crémants, jedoch mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung bei Frucht und Hefenoten.

Kann man sie anstelle eines Champagners trinken? Auf jeden Fall! Ein hochwertiger Loire Cremant ist einem einfachen Champagner überlegen und auch noch günstiger!

