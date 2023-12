In welchem Glas schmeckt Champagner am besten? Was hat die Flaschengröße mit der Qualität zu tun? Und ist Fisch wirklich immer die beste Begleitung? Champagner-Tipps.

Champagner Probe

Bollicine&Co. Champagne Bar präsentiert Champagner-Tipps für die Feiertage

Die festliche Zeit des Jahres ist angebrochen – wir können uns wieder auf besondere Momente und feierliche Anlässe wie Weihnachten und Silvester freuen. Bollicine&Co Mitgründer Simone Ferrari verrät, was das Getränk so besonders macht, er teilt sein Expertenwissen in puncto Menü für die Festtage und erklärt, woran man einen richtig guten Champagner erkennt.

„Ein exzellenter Champagner zeichnet sich zweifellos durch seine Perlage aus – feine, zahlreiche und langanhaltende Bläschen. Um das Aroma dieses edlen Getränks voll zur Geltung zu bringen, empfehle ich ein transparentes Kelchglas mit einem schlanken Stiel. Die Klassifizierung eines Champagners in Grand Cru, Premier Cru und Cru findet sich auf dem Etikett. Zudem spielt die Flaschengröße eine bedeutsame Rolle: Größere Formate wie Magnum, Jéroboam und Mathusalem unterstreichen die höchste Qualität des Champagners, da sie der Oxidation des Weins entgegenwirken.“

Auf die Frage nach der optimalen Begleitung für Champagner während festlicher Anlässe gibt Ferrari aufschlussreiche Empfehlungen: „Die Auswahl des Champagners ist entscheidend. Obwohl die klassische Verbindung mit Fisch naheliegend erscheint, rate ich dazu, diesen Stereotyp zu überdenken. Stattdessen sollten Sie einen Jahrgangschampagner mit einer robusten Struktur erkunden, idealerweise kombiniert mit geröstetem weißem Fleisch. Auf diese Weise ergänzt die Säure des Champagners perfekt die salzigen Noten der Speisen.“

Welche Speisen harmonieren besonders gut mit Champagner? „Käse, frischer Fisch und Meeresfrüchte, klassische Austern sowie der unvergleichliche Culatello, die Königin unter den italienischen Delikatessen, sind ausgezeichnete Begleiter für einen Rosé-Champagner. Die visuelle Abstimmung zwischen der Champagnersorte und den Speisen ist bemerkenswert, insbesondere die Kombination eines Blanc de Blancs Champagners mit milden Käsesorten.“

Simone Ferrari unterstreicht, was Champagner so besonders macht: „Champagner verkörpert Exklusivität, Luxus und Festlichkeit. Wie Madame Lily Bollinger treffend bemerkte: ‚Ich trinke Champagner, wenn ich glücklich und wenn ich traurig bin. Manchmal trinke ich ihn, wenn ich allein bin. Wenn ich Gesellschaft habe, halte ich ihn für obligatorisch. Ich nippe daran, wenn ich keinen Hunger habe, und trinke ihn, wenn ich welchen habe. Ansonsten rühre ich ihn nicht an, es sei denn, ich habe Durst.“

Bollicine ist das italienische Wort für die feinen Bläschen in einem Champagnerglas. Der Markenname Bollicine&Co. und die exklusiven Champagner-Bars der Taglierè-Gruppe mit Sitz in Reggio Emilia, der Hauptstadt der gleichnamigen italienischen Provinz, agieren unter diesem Begriff. Bekannt für erstklassige Champagner, Meeresfrüchte und exquisite Köstlichkeiten aus dem traditionsreichen Emilia Food Valley, sind die Bollicine Champagne Bars seit 2021 auch an ausgewählten Standorten im Ausland der Inbegriff von Festlichkeit, edler Geselligkeit und Fröhlichkeit. Mario Comitale, Exec. Chef des Hauptrestaurants der Taglierè-Gruppe, La Limonaia in Reggio Emilia, stimmt die Gourmet-Vielfalt auf das Champagnerangebot ab. Erfahren Sie mehr unter: https://www.taglieregroup.com/en/. Die Gruppe betreibt in Deutschland zwei Bollicine&Co. Champagne Bars in den Outlet Malls Ingolstadt Village und Wertheim Village.

Immer aktuell mit dem sonntäglichen Gourmet Report Newsletter

Champagner-Tipps Zusammenfassung Champagner-Tipps: ‚Ich trinke Champagner, wenn ich glücklich und wenn ich traurig bin. Manchmal trinke ich ihn, wenn ich allein bin … Sende Benutzer-Bewertung 0 ( 0 Stimmen)