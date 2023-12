● Die Liste für 2024 umfasst 127 Restaurants mit über 30 verschiedenen Küchen.

● Ein Restaurant wird zu einem MICHELIN-Stern befördert, wodurch sich die Gesamtzahl der Sternerestaurants auf 5 erhöht, darunter 1 neu eingestuftes Restaurant mit zwei MICHELIN-Sternen.

● Der MICHELIN Guide Kuala Lumpur & Penang kürt zum ersten Mal einen Gewinner der Auszeichnung „Eröffnung des Jahres“.

Malaysia

MICHELIN Kuala Lumpur & Penang 2024

Mit den mit Sternen ausgezeichneten, den Bib Gourmand- und den ausgewählten Restaurants umfasst die diesjährige Ausgabe des MICHELIN Kuala Lumpur & Penang insgesamt 127 Lokale, die den Facettenreichtum der kulinarischen Vielfalt von Kuala Lumpur und Penang widerspiegeln.

„Die zweite Ausgabe des MICHELIN Guide Kuala Lumpur und Penang ist ein Beweis für die kulinarischen Erlebnisse, die in diesen beiden bemerkenswerten Städten auf jeden warten. Von traditionellen Gerichten bis hin zu zeitgenössischen Interpretationen – die kulinarische Landschaft entwickelt sich ständig weiter und spiegelt die vielfältigen kulinarischen Künste in Kuala Lumpur und Penang wider„, sagt Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN Guide gegenüber Gourmet Report. „Es ist auch erfreulich zu sehen, dass viele junge Talente in die kulinarische Branche einsteigen und ihre Zeit und Energie darauf verwenden, großartiges Essen zu servieren, das die Schönheit und Einzigartigkeit der malaysischen Zutaten und Küche unterstreicht.“

Das erste mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnete Restaurant in Malaysia

Das Dewakan in Kuala Lumpur, das bereits in der ersten Ausgabe des MICHELIN-Führers Kuala Lumpur & Penang mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurde, ist das erste Restaurant in Malaysia, das zwei MICHELIN-Sterne erhalten hat.

„Dewakan“ bedeutet „Essen von Gott“, und der Küchenchef kreiert ein himmlisches Speiseerlebnis, das durch und durch malaysisch ist. Jede Zutat stammt aus nachhaltiger und lokaler Produktion; selbst das Geschirr wird von lokalen Künstlern handgefertigt. Das Degustationsmenü enthält viele Produkte, die im Haus fermentiert oder trocken gereift werden, sowie Früchte und Kräuter der Saison.

Kuala Lumpur

Ein Restaurant neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet

Beta, ein MICHELIN Selected Restaurant in der Ausgabe 2023, wurde im MICHELIN Guide Kuala Lumpur & Penang 2024 zu einem MICHELIN-Stern-Restaurant ernannt. Das Restaurant bietet anspruchsvollen Feinschmeckern eine aufregende Möglichkeit, Malaysias reiches kulinarisches Erbe mit einem Hauch von Finesse zu genießen. Der Küchenchef interpretiert Lieblingsgerichte aus dem ganzen Land neu, oft aufgepeppt mit modernen Techniken und einer eleganten Anrichtung. Genießen Sie zunächst in der Lounge eine Runde Cocktails und Vorspeisen, bevor Sie die Hauptgerichte im Speisesaal mit offener Küche probieren, der wie ein Theater eingerichtet ist.

Mit den neuen Restaurants verfügt das MICHELIN Kuala Lumpur & Penang 2024 über insgesamt 1 mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnetes Restaurant: Dewakan in Kuala Lumpur; und 4 mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnete Restaurants: Au Jardin und Auntie Gaik Lean’s Old School Eatery, beide in Penang, sowie Beta und DC. by Darren Chin, beide in Kuala Lumpur.

Zusätzlich zu den Sternerestaurants und Bib Gourmand-Betrieben präsentiert der MICHELIN Guide Kuala Lumpur & Penang 2024 25 neue empfohlene Lokale in der Liste des MICHELIN Guide 2024, die die vielfältige kulinarische Landschaft der Region präsentieren.

Von den 25 neuen MICHELIN Selected-Betrieben befinden sich 16 in Kuala Lumpur und 9 in Penang.

Die 16 neu hinzugekommenen MICHELIN Selected-Betriebe in Kuala Lumpur sind: Bōl, Café Café, Entier, Frangipaani, Jwala, Ling Long, Malai, Marini’s on 57, Nadodi (nach Umzug), Seed, Shanghai Restaurant, Sushi Masa, Tanglin (Bukit Damansara), Tenmasa, Teochew Lao Er und Wagyu Kappo Yoshida.

Die 9 neu hinzugekommenen MICHELIN Selected Lokale in Penang sind: 888 Hokkien Mee (Lebuh Presgrave), Air Itam Duck Rice, Ceki, Fook Cheow Cafe, Jit Seng Hong Kong Roasted Duck Rice, Penang Famous Samosa, Richard Rivalee, Sambal und The Pinn (nach Umzug).

Jedes dieser Lokale bietet eine einzigartige kulinarische Reise und trägt zu dem reichhaltigen Geschmacksgeflecht bei, das die Gastronomie der Region ausmacht. Von innovativen Küchen bis hin zu altehrwürdigen Traditionen sind diese neuen Einträge ein Beweis für die kulinarische Exzellenz von Kuala Lumpur und Penang.

Vier Sonderauszeichnungen des MICHELIN Guide

Der MICHELIN Guide Service Award

Der MICHELIN Guide Service Award 2024 zielt darauf ab, qualifizierte und talentierte Fachleute hervorzuheben und zu fördern, die das Kundenerlebnis entscheidend bereichern. Der diesjährige MICHELIN Guide Service Award, der von FunNow verliehen wird, geht an Wan Mohd Zulkifeli, der für sein außergewöhnliches Wissen, seine Aufmerksamkeit und sein gelassenes Auftreten bei der Leitung des Teams von Gai by Darren Chin (Kuala Lumpur) ausgezeichnet wurde. Herr Zulkifeli gibt seine beruflichen Fähigkeiten bereitwillig an das Personal weiter und trägt so zum Aufbau eines soliden Serviceteams bei, das für ein harmonisches Ambiente im Restaurant sorgt.

Der MICHELIN Guide Sommelier Award

Der MICHELIN Guide Sommelier Award 2024 würdigt die Fähigkeiten, das Wissen und die Leidenschaft von talentierten Sommeliers der Branche. Der diesjährige Sommelier Award geht an Yap Cze Ying, die als Sommelier und Restaurantleiterin im Hide (Kuala Lumpur) tätig ist. Frau Yap mag zwar etwas zurückhaltend sein, hat aber eine sehr gepflegte und einladende Ausstrahlung. Außerdem strahlt sie eine echte Leidenschaft für Weinmanagement und Gastfreundschaft aus.

Der MICHELIN Guide Young Chef Award

Mit dem MICHELIN Guide Young Chef Award 2024 wird ein junger Koch ausgezeichnet, der in einem Restaurant der Liste arbeitet und dessen außergewöhnliches Talent und großes Potenzial die Inspektoren beeindruckt hat. In diesem Jahr geht der Young Chef Award an Johnson Wong Jia Liang aus dem Gēn (Penang), einen „Le Cordon Bleu Sydney“-Absolventen. Herr Wong, der Chefkoch und Inhaber des Gēn, wurde 1991 geboren und hat seine Kochkünste weiterentwickelt.

Der MICHELIN-Guide-Preis für die Eröffnung des Jahres

Der MICHELIN Guide Award 2024 für die Eröffnung des Jahres wird an einen Koch, Gastgeber oder Restaurantmanager für die erfolgreiche Eröffnung eines Restaurants in den letzten 12 Monaten verliehen, das mit einem kreativen Degustationskonzept und einer Küche, die die lokale Gastronomieszene beeinflusst hat, aufwartet.

Dieser von der UOB verliehene Preis ist die allererste Auszeichnung für die Eröffnung des Jahres in Malaysia. Die Auszeichnung geht an Remash Thangaraj vom Jwala (Kuala Lumpur). Das 2023 eröffnete Jwala, dessen Name auf Sanskrit „Flamme“ bedeutet, serviert raffinierte, über Holzkohle gegrillte Spezialitäten aus Nordindien.

Guide MICHELIN Kuala Lumpur et Penang 2024

Nouveauté Promotion NOMBRE TOTAL D’ÉTABLISSEMENTS 127 Nombre total de restaurants 2 Étoiles MICHELIN 1 1 1 Nombre total de restaurants 1 Étoile MICHELIN 4 1 1 Nombre total de Bib Gourmand 45 12 2 Nombre total de restaurants recommandés par le Guide MICHELIN 77 25 1 KUALA LUMPUR 66 Nombre total de restaurants 2 Étoiles MICHELIN 1 1 1 Nombre total de restaurants 1 Étoile MICHELIN 2 1 1 Nombre total de Bib Gourmand 20 4 1 Nombre total de restaurants recommandés par le Guide MICHELIN 43 16 1 PENANG 61 Nombre total de restaurants 1 Étoile MICHELIN 2 1 1 Nombre total de Bib Gourmand 25 8 1 Nombre total de restaurants recommandés par le Guide MICHELIN 34 9 1

Die Liste aller Restaurants des MICHELIN Kuala Lumpur & Penang 2024: (zum Download)

Der Guide Michelim empfiehlt auch Hotels in Malaysia: https://guide.michelin.com/en/article/travel/michelin-guide-hotels-malaysia

