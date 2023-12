Sternekoch Bernd Siener verstorben

Nur 55 Jahre alt wurde der Sternekoch Bernd Siener, der zuletzt im Marburger Esszimmer der Villa Vita kochte. – Bernd Siener verstorben

Der Mainzer Küchenmeister Bernd Siener, * 08.05.1968, wurde nur 55 Jahre alt. Siener war Absolvent der Meisterschule Heidelberg (1994). Siener kochte mit den besten Köchen und war u.a bei Franz Keller, Heinz Winkler und in der Schwarzwaldstube in Traube Tonbach bei Harald Wohlfahrt.

Ebenso arbeitete Bernd Siener in Großbritannien, der Schweiz und auch als Koch bei der Deutschen Botschaft in Bogota Kolumbien, ehe er 2006 in Marburg bei der Vila Vita anheuerte. Dort holte er einen Stern und bleib bis 2020. Zuletzt führte er das Marburger Esszimmer.

Doe Oberhessische Presse schreibt über Siener „Bernd Siener war über viele Jahre ein perfekter Gastgeber und Gastronom und gab der Kulinarik in Marburg eine ganz besondere Note. Der Spitzenkoch verstarb nun überraschend im Alter von 55 Jahren.“

Restaurant Ranglisten nennt als Sieners Philosophie „Perfekt ist nicht, wenn man nichts mehr hinzufügen kann, sondern wenn man nichts mehr weglassen darf.“

Bernd Siener im Gourmet Report: https://www.gourmet-report.de/artikel/tag/siener/

Das Marburger Esszimmer wird jetzt von Denis und Kathrin Feix betrieben.

