MICHELIN Manila & Cebu startet mit 2-Sterne Restaurant

Alle Restaurants, Sternvergabe und Auszeichnungen zum Debüt der philippinischen Spitzengastronomie im MICHELIN Manila & Cebu – hier bei uns!

Blick auf die MS Europa vom Conrad Manila

MICHELIN Manila & Cebu

Der Guide MICHELIN veröffentlicht erstmals eine eigene Auswahl für die Philippinen mit Fokus auf die Regionen Manila und Cebu. Die Premiere markiert einen bedeutenden Schritt für die philippinische Gastronomie und hebt die vielfältige kulinarische Identität des Inselstaates auf die Weltbühne.

Auf einen Blick: Zahlen und Fakten

Gesamtzahl der gelisteten Restaurants: 108 Manila und Umgebung: 90 Cebu: 18

108 Zwei MICHELIN Sterne: 1 Restaurant (Manila)

1 Restaurant (Manila) Ein MICHELIN Stern: 8 Restaurants (Manila)

8 Restaurants (Manila) Bib Gourmand: 25 Restaurants (davon 19 Manila, 6 Cebu)

25 Restaurants (davon 19 Manila, 6 Cebu) MICHELIN Selected: 74 Restaurants

74 Restaurants Green Star: 1 Restaurant (Manila)

Zitat zur Premiere

Gwendal Poullennec, International Director MICHELIN Guides, betont gegenüber Gourmet Report: „Diese Auswahl würdigt eine neue Generation philippinischer Köche und internationale Talente, die den lokalen Charakter, mutige Aromen und Hospitality in den Mittelpunkt stellen. Unsere Inspektoren waren beeindruckt von der Authentizität und Kreativität, die sie landesweit gefunden haben. Mit reichhaltigem Erbe, Vielseitigkeit und einer mutigen Generation von Köchen haben die Philippinen ihren Platz auf der globalen Genusslandkarte eingenommen. Das ist erst der Beginn.“

Die Michelin-Sterne 2026

Zwei MICHELIN Sterne

Helm (Manila): Ein modernes Restaurant mit nur zehn Plätzen, das Chef Josh Boutwoods britisch-philippinische Wurzeln und spanische Einflüsse vereint. Boutwood legt Wert auf Saisonalität, lokale Zutaten und künstlerische Komposition. Das Tasting Menu bietet innovative Gerichte mit internationaler Inspiration.

Ein MICHELIN Stern (Manila):

Asador Alfonso (Spanisch Contemporary)

(Spanisch Contemporary) Celera (Asian Contemporary)

(Asian Contemporary) Gallery by Chele (Creative – zusätzlich Green Star für Nachhaltigkeit und regionale Wertschöpfung)

(Creative – zusätzlich Green Star für Nachhaltigkeit und regionale Wertschöpfung) Hapag (Moderne und traditionelle philippinische Küche)

(Moderne und traditionelle philippinische Küche) Inat (Filipino Contemporary, kreatives Counter-dining)

(Filipino Contemporary, kreatives Counter-dining) Kasa Palma (Französisch & Südostasiatisch, Holzfeuerküche)

(Französisch & Südostasiatisch, Holzfeuerküche) Linamnam (Contemporary, regionale Neuinterpretation in privatem Ambiente)

(Contemporary, regionale Neuinterpretation in privatem Ambiente) Toyo Eatery (Philippinische Farm-to-table Küche, Fermentation, regionale Zutaten)

Bib Gourmand-Auswahl

Manila & Umgebung:

Bolero: Spanisch-mediterrane Küche

Spanisch-mediterrane Küche Brick Corner: Nordindische Klassiker

Nordindische Klassiker Cabel: Philippinische Variationen mit südlichem Einfluss

Philippinische Variationen mit südlichem Einfluss COCHI: Modernes Filipino-Konzept

Modernes Filipino-Konzept Em H Ni: Vietnamesische Bowls und Spezialitäten

Vietnamesische Bowls und Spezialitäten Hlong: Latin-American & Asian Fusion (Chef Cara Davis)

Latin-American & Asian Fusion (Chef Cara Davis) Kumba: Asiatisch, mit Inspiration aus Singapur und Taiwan

Asiatisch, mit Inspiration aus Singapur und Taiwan La Pita: Nahöstlich, von Chef Sam Rohana

Nahöstlich, von Chef Sam Rohana Lampara: Französisch-Filipinische Zutatenküche

Französisch-Filipinische Zutatenküche Los Tacos: Modern-Mexikanisches Streetfood

Modern-Mexikanisches Streetfood Manam at the Triangle: Flagship für moderne philippinische Klassiker

Flagship für moderne philippinische Klassiker Morning Sun Eatery: Ilocano Comfort Food

Ilocano Comfort Food Palm Grill Diliman: Mindanao-Küche, intensive Gewürze

Mindanao-Küche, intensive Gewürze Pilyas Kitchen: Nudel-Spezialitäten

Nudel-Spezialitäten Sarsa: Klassische philippinische Küche

Klassische philippinische Küche SOME THAI: Thai Favorites mit moderner Note

Thai Favorites mit moderner Note Taquera Franco: Tacos in französischer Interpretation

Tacos in französischer Interpretation The Underbelly: Ramen und tief aromatische Suppen

Ramen und tief aromatische Suppen Your Local: Zeitgemäßes Asian Casual

Cebu:

Abaseria Deli Cafe: Philippinische Hausmannskost, Sinigang und Humba

Philippinische Hausmannskost, Sinigang und Humba CUR8: Asian Fusion

Asian Fusion Esmen: Markteck, linarang sour fish soup

Markteck, linarang sour fish soup Lasa: Filipino mit regionalem Fokus, Signature crispy pata

Filipino mit regionalem Fokus, Signature crispy pata Pares Batchoy Food House: Philippine noodle soup, Bangus stuffed fish

Philippine noodle soup, Bangus stuffed fish The Pig Palm: European Contemporary, Fokus auf Pork Belly

Pork Belly – das Nationalgericht der Philippinen

MICHELIN Selected: Weitere herausragende Restaurants

Manila & Environs (Auswahl, 62 Adressen):

1210 (Japanese Contemporary)

(Japanese Contemporary) Aidas Chicken (Filipino)

(Filipino) Aurora (Asian)

(Asian) Ay Filipino

Benjarong (Thai)

(Thai) Blackbird (International)

(International) BUTCHER BOY (Asian)

(Asian) Cantabria by Chele Gonzalez (Spanish)

(Spanish) Canton Road (Chinese)

(Chinese) Carmelos Steakhouse

China Blue (Cantonese)

(Cantonese) Cirkulo (Spanish)

(Spanish) Cru Steakhouse

Deo Gracias (Spanish)

(Spanish) El Poco Cantina Malate (Mexican)

(Mexican) Ember (European)

(European) Fresca Trattoria (Italian)

(Italian) Ginza Nagaoka (Sushi)

(Sushi) Gordon Ramsay Bar Grill (International)

(International) Juniper (Contemporary)

(Contemporary) Kei (Japanese)

(Japanese) Kodawari Salcedo (Asian)

Cebu (Auswahl, 12 Adressen):

Abli (Filipino)

(Filipino) ATO-AH (Filipino)

(Filipino) COCO (Asian)

(Asian) DIP (Japanese)

(Japanese) Enye by Chele Gonzalez (Spanish)

(Spanish) House of Lechon (Filipino, Schweinebraten)

(Filipino, Schweinebraten) Kamakura (Japanese)

(Japanese) Lantaw Compostela (Filipino)

(Filipino) Maya (Mexican)

(Mexican) Pares Pares N. Escario Street (Small eats)

(Small eats) Sialo (Filipino)

(Filipino) Socarrat (Spanish)

Weitere Eintragungen und detaillierte Bewertungen sind online auf der MICHELIN Webseite.

Green Star für Nachhaltigkeit

Gallery by Chele (Manila):

Erhält den MICHELIN Green Star für konsequente Regionalität, Biodiversität, Engagement für nachhaltige Landwirtschaft und Abfallvermeidung.

Sonderpreise 2026

Young Chef Award: Chef Don Patrick Baldosano (Linamnam, 1 MICHELIN Stern) – für Innovation und regionale Diversität in modernen Gerichten.

Chef (Linamnam, 1 MICHELIN Stern) – für Innovation und regionale Diversität in modernen Gerichten. Service Award: Frau Erin Recto (Hapag, 1 MICHELIN Stern) – für exzellente Betreuung und Engagement im Gastgewerbe.

Frau (Hapag, 1 MICHELIN Stern) – für exzellente Betreuung und Engagement im Gastgewerbe. Exceptional Cocktail Award: Herr Benjamin Leal (Uma Nota, MICHELIN Selected) – für innovative Barkultur, die asiatische, brasilianische und lokale Einflüsse vereint.

