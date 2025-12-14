MICHELIN Manila & Cebu startet mit 2-Sterne Restaurant

Alle Restaurants, Sternvergabe und Auszeichnungen zum Debüt der philippinischen Spitzengastronomie im MICHELIN Manila & Cebu – hier bei uns!
MICHELIN Manila & Cebu
Der Guide MICHELIN veröffentlicht erstmals eine eigene Auswahl für die Philippinen mit Fokus auf die Regionen Manila und Cebu. Die Premiere markiert einen bedeutenden Schritt für die philippinische Gastronomie und hebt die vielfältige kulinarische Identität des Inselstaates auf die Weltbühne.
Auf einen Blick: Zahlen und Fakten
- Gesamtzahl der gelisteten Restaurants: 108
- Manila und Umgebung: 90
- Cebu: 18
- Zwei MICHELIN Sterne: 1 Restaurant (Manila)
- Ein MICHELIN Stern: 8 Restaurants (Manila)
- Bib Gourmand: 25 Restaurants (davon 19 Manila, 6 Cebu)
- MICHELIN Selected: 74 Restaurants
- Green Star: 1 Restaurant (Manila)
Zitat zur Premiere
Gwendal Poullennec, International Director MICHELIN Guides, betont gegenüber Gourmet Report: „Diese Auswahl würdigt eine neue Generation philippinischer Köche und internationale Talente, die den lokalen Charakter, mutige Aromen und Hospitality in den Mittelpunkt stellen. Unsere Inspektoren waren beeindruckt von der Authentizität und Kreativität, die sie landesweit gefunden haben. Mit reichhaltigem Erbe, Vielseitigkeit und einer mutigen Generation von Köchen haben die Philippinen ihren Platz auf der globalen Genusslandkarte eingenommen. Das ist erst der Beginn.“
Die Michelin-Sterne 2026
Zwei MICHELIN Sterne
- Helm (Manila): Ein modernes Restaurant mit nur zehn Plätzen, das Chef Josh Boutwoods britisch-philippinische Wurzeln und spanische Einflüsse vereint. Boutwood legt Wert auf Saisonalität, lokale Zutaten und künstlerische Komposition. Das Tasting Menu bietet innovative Gerichte mit internationaler Inspiration.
Ein MICHELIN Stern (Manila):
- Asador Alfonso (Spanisch Contemporary)
- Celera (Asian Contemporary)
- Gallery by Chele (Creative – zusätzlich Green Star für Nachhaltigkeit und regionale Wertschöpfung)
- Hapag (Moderne und traditionelle philippinische Küche)
- Inat (Filipino Contemporary, kreatives Counter-dining)
- Kasa Palma (Französisch & Südostasiatisch, Holzfeuerküche)
- Linamnam (Contemporary, regionale Neuinterpretation in privatem Ambiente)
- Toyo Eatery (Philippinische Farm-to-table Küche, Fermentation, regionale Zutaten)
Bib Gourmand-Auswahl
Manila & Umgebung:
- Bolero: Spanisch-mediterrane Küche
- Brick Corner: Nordindische Klassiker
- Cabel: Philippinische Variationen mit südlichem Einfluss
- COCHI: Modernes Filipino-Konzept
- Em H Ni: Vietnamesische Bowls und Spezialitäten
- Hlong: Latin-American & Asian Fusion (Chef Cara Davis)
- Kumba: Asiatisch, mit Inspiration aus Singapur und Taiwan
- La Pita: Nahöstlich, von Chef Sam Rohana
- Lampara: Französisch-Filipinische Zutatenküche
- Los Tacos: Modern-Mexikanisches Streetfood
- Manam at the Triangle: Flagship für moderne philippinische Klassiker
- Morning Sun Eatery: Ilocano Comfort Food
- Palm Grill Diliman: Mindanao-Küche, intensive Gewürze
- Pilyas Kitchen: Nudel-Spezialitäten
- Sarsa: Klassische philippinische Küche
- SOME THAI: Thai Favorites mit moderner Note
- Taquera Franco: Tacos in französischer Interpretation
- The Underbelly: Ramen und tief aromatische Suppen
- Your Local: Zeitgemäßes Asian Casual
Cebu:
- Abaseria Deli Cafe: Philippinische Hausmannskost, Sinigang und Humba
- CUR8: Asian Fusion
- Esmen: Markteck, linarang sour fish soup
- Lasa: Filipino mit regionalem Fokus, Signature crispy pata
- Pares Batchoy Food House: Philippine noodle soup, Bangus stuffed fish
- The Pig Palm: European Contemporary, Fokus auf Pork Belly
MICHELIN Selected: Weitere herausragende Restaurants
Manila & Environs (Auswahl, 62 Adressen):
- 1210 (Japanese Contemporary)
- Aidas Chicken (Filipino)
- Aurora (Asian)
- Ay Filipino
- Benjarong (Thai)
- Blackbird (International)
- BUTCHER BOY (Asian)
- Cantabria by Chele Gonzalez (Spanish)
- Canton Road (Chinese)
- Carmelos Steakhouse
- China Blue (Cantonese)
- Cirkulo (Spanish)
- Cru Steakhouse
- Deo Gracias (Spanish)
- El Poco Cantina Malate (Mexican)
- Ember (European)
- Fresca Trattoria (Italian)
- Ginza Nagaoka (Sushi)
- Gordon Ramsay Bar Grill (International)
- Juniper (Contemporary)
- Kei (Japanese)
- Kodawari Salcedo (Asian)
Cebu (Auswahl, 12 Adressen):
- Abli (Filipino)
- ATO-AH (Filipino)
- COCO (Asian)
- DIP (Japanese)
- Enye by Chele Gonzalez (Spanish)
- House of Lechon (Filipino, Schweinebraten)
- Kamakura (Japanese)
- Lantaw Compostela (Filipino)
- Maya (Mexican)
- Pares Pares N. Escario Street (Small eats)
- Sialo (Filipino)
- Socarrat (Spanish)
Weitere Eintragungen und detaillierte Bewertungen sind online auf der MICHELIN Webseite.
Green Star für Nachhaltigkeit
Gallery by Chele (Manila):
Erhält den MICHELIN Green Star für konsequente Regionalität, Biodiversität, Engagement für nachhaltige Landwirtschaft und Abfallvermeidung.
Sonderpreise 2026
- Young Chef Award: Chef Don Patrick Baldosano (Linamnam, 1 MICHELIN Stern) – für Innovation und regionale Diversität in modernen Gerichten.
- Service Award: Frau Erin Recto (Hapag, 1 MICHELIN Stern) – für exzellente Betreuung und Engagement im Gastgewerbe.
- Exceptional Cocktail Award: Herr Benjamin Leal (Uma Nota, MICHELIN Selected) – für innovative Barkultur, die asiatische, brasilianische und lokale Einflüsse vereint.
