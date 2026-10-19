Darmmikrobiom und Gourmetküche: Was Sterneköche mit afrikanischen Traditionen verbindet

Drei Ernährungsformen im Fokus der Forschung – und warum Fine Dining näher an der Wissenschaft ist, als viele denken. Die Wissenschaft hat in den letzten Jahren Erstaunliches über unser Darmmikrobiom gelernt.

Darmmikrobiom und Gourmetküche

Prof. Dr. Stephan C. Bischoff von der Universität Hohenheim brachte es auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin auf den Punkt: „Nahezu alle chronischen Erkrankungen gehen mit Dysbiose* einher.“ Die Zusammensetzung unserer Darmbakterien beeinflusst Immunsystem, Stoffwechsel und sogar die Darm-Hirn-Achse. Drei Ernährungsformen stehen dabei besonders im Fokus der Forschung – und eine davon dürfte Gourmets überraschen.

Eine Dysbiose im Darm ist ein ungesundes Ungleichgewicht der natürlichen Darmbakterien und Mikroorganismen .

Mediterrane Diät: Der Klassiker mit dem stärksten Beweis

Die mediterrane Ernährung ist die wohl am besten untersuchte Ernährungsform überhaupt. Bischoff betont: „Es ist nicht so entscheidend, welche Variante man wählt oder eine Kombination. Sie sind alle wirksam.“ Laut Prof. Bischoff lässt sich der Zustand unserer Darmbakterien im Alltag durch drei einfache, aber effektive Regeln massiv verbessern: Nicht zu viel Zucker. Nicht zu viele hochverarbeitete Lebensmittel. Eine ballaststoffreiche Ernährung (das Ziel sollten 30 Gramm Ballaststoffe oder mehr pro Tag sein).

Die Datenlage ist beeindruckend. Eine 2018 im New England Journal of Medicine veröffentlichte Neuanalyse der PREDIMED-Studie mit 7.447 Teilnehmern zeigte: Wer sich mediterran ernährte, senkte sein Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall oder kardiovaskulären Tod um etwa 30 Prozent. Bischoff kommentiert: „Das erreichen Sie mit keinem Medikament, mit keiner Pille auch nur ansatzweise.“

Der Mechanismus dahinter ist teilweise mikrobiomabhängig: Ballaststoffe werden von Darmbakterien zu kurzkettigen Fettsäuren (SCFAs) fermentiert, die die Darmbarriere stärken und Entzündungen hemmen. Allerdings – und das ist entscheidend – braucht es die richtigen Bakterien, um aus dem Angebotenen tatsächlich SCFAs zu generieren.

Restore-Diät: Zurück zu den Wurzeln

Die Restore-Diät wurde von einem internationalen Forschungsteam mit Beteiligung der Universität Hohenheim entwickelt. Sie basiert auf der traditionellen Ernährung im ländlichen Papua-Neuguinea: Bohnen, Süßkartoffeln, Gurken, Kohl sowie Topinambur, Erbsen und Zwiebeln – alles ballaststoffreich und unverarbeitet. Verzichtet wird auf Weizen, Milchprodukte und stark verarbeitete Lebensmittel.

In einer randomisierten kontrollierten Studie mit 30 gesunden kanadischen Erwachsenen zeigte sich nach nur drei Wochen: Das LDL-Cholesterin sank um fast 17 Prozent, der Nüchternblutzucker um 6 Prozent, Entzündungswerte und Insulinresistenz verbesserten sich ebenfalls. Bischoff: „Die Diät brachte den Teilnehmenden signifikante gesundheitliche Vorteile.“

Auch das Mikrobiom veränderte sich: Gesundheitsfördernde Bifidobakterien nahmen zu, der pH-Wert im Darm sank (was entzündungsfördernde Bakterien hemmt), und die Produktion von SCFAs stieg. Dr. Benjamin Seethaler von der Universität Hohenheim nennt als Beispiel die Indol-3-Propionsäure, „die mit einem geringeren Risiko für Typ-2-Diabetes und Arteriosklerose verbunden ist“.

African Heritage Diet: Fermentiert und entzündungshemmend

Eine 2025 in Nature Medicine veröffentlichte Studie untersuchte die traditionelle Ernährung in Tansania – die sogenannte African Heritage Diet (AHD). Sie ist ballaststoffreich und reich an fermentierten Produkten: Hirsebrei mit saurer Milch, Ugali (Maisbrei mit Okra und Gemüse), Kiburu (grüne Banane mit Kidneybohnen) und Mbege, ein traditionelles fermentiertes Bananengetränk.

Das Ergebnis der nur ein- bis zweiwöchigen Intervention war deutlich: Der Wechsel von AHD zu westlicher Ernährung (WSD) förderte Entzündungen und wirkte sich negativ auf Stoffwechselwege aus, die mit Zivilisationskrankheiten in Verbindung stehen. Umgekehrt hatte der Wechsel von WSD zu AHD – oder auch nur der Konsum des fermentierten Getränks – eine entzündungshemmende Wirkung. Einige der positiven Veränderungen blieben sogar bei der Nachuntersuchung bestehen.

Bischoff kommentiert: „Diese Diät-Interventionen haben ein Potenzial, das uns noch nicht ganz bewusst ist.“

Realitätscheck: Warum die African Heritage Diet bei uns schwer umzusetzen ist

So faszinierend die Ergebnisse sind – common sense ist angebracht. Die African Heritage Diet basiert auf Lebensmitteln, die in Tansania alltäglich, in deutschen Supermärkten aber kaum zu finden sind: frisch fermentierte Bananengetränke, Hirsebrei mit saurer Milch, Maniok. Ein weiterer Punkt: Die Studie wurde mit Männern in Tansania durchgeführt, die ihre gewohnte Ernährung umstellten. Die Übertragbarkeit auf mitteleuropäische Verhältnisse ist begrenzt.

Das heißt nicht, dass wir nichts lernen können. Die Kernbotschaft – mehr Ballaststoffe, mehr fermentierte Lebensmittel, weniger Verarbeitetes – lässt sich durchaus hierzulande umsetzen. Sauerkraut, Kefir, Joghurt, Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte sind gute Alternativen.

Fine Dining und gesundes Altern: Die überraschende Verbindung

Und wo bleibt der Gourmet-Aspekt? Eine 2025 im American Journal of Clinical Nutrition veröffentlichte Studie mit über 105.000 Teilnehmern über 30 Jahre zeigt: Bestimmte Ernährungsmuster sind mit „healthy aging“ assoziiert – also weniger chronische Erkrankungen, erhaltene Mobilität und kognitive Funktion im Alter.

Besonders positiv schnitt der Alternative Healthy Eating Index (AHEI) ab, gefolgt von der alternativen mediterranen Diät. Das Muster: viel Gemüse, Obst, Vollkorn, Hülsenfrüchte, Nüsse, hochwertige Pflanzenöle – und moderate Mengen tierischer Produkte. Genau das, was viele Sterneköche längst praktizieren: Gemüse als Hauptdarsteller, Fleisch als Akzent, Wert auf Produktqualität statt Menge.

Die Studie spricht explizit von „plant-based foods with moderate inclusion of healthy animal-based foods“ – also pflanzenbetont, nicht dogmatisch vegan. Für Gourmets bedeutet das: Ein Degustationsmenü im Sternerestaurant kann Teil eines gesundheitsfördernden Lebensstils sein, wenn die Grundlinie stimmt. Genuss und Gesundheit stehen nicht im Widerspruch.

Fazit

Drei Ernährungsformen, ein gemeinsamer Nenner: Ballaststoffe, Fermentation, wenig Zucker und hochverarbeitete Lebensmittel. Die mediterrane Diät ist der Klassiker mit der stärksten Evidenz. Die Restore-Diät zeigt, wie schnell sich Stoffwechselwerte verbessern können. Die African Heritage Diet unterstreicht die Kraft fermentierter Lebensmittel – auch wenn sie hierzulande schwer eins zu eins umsetzbar ist. Und die Sterneküche? Sie ist näher an der Wissenschaft, als mancher denken mag.

Studien und Quellen:

Estruch R, et al. Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet Supplemented with Extra-Virgin Olive Oil or Nuts. N Engl J Med. 2018;378:e34. DOI: 10.1056/NEJMoa1800389

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1800389

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1800389 Tessier AJ, et al. Optimal dietary patterns for healthy aging. Am J Clin Nutr. 2025.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40128348

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40128348 Li F, Armet AM, Korpela K, et al. Cardiometabolic benefits of a non-industrialized-type diet are linked to gut microbiome modulation. Cell. 2025. DOI: 10.1016/j.cell.2024.12.034

(Restore-Diät-Studie, referiert in: https://natuerlich.thieme.de/aktuelles/aus-der-forschung/detail/restore-diaet-verbessert-darm-mikrobiom-4007)

(Restore-Diät-Studie, referiert in: https://natuerlich.thieme.de/aktuelles/aus-der-forschung/detail/restore-diaet-verbessert-darm-mikrobiom-4007) Temba GS, et al. Immune and metabolic effects of African heritage diets versus Western diets in men: a randomized controlled trial. Nat Med. 2025. DOI: 10.1038/s41591-025-03602-0

https://www.nature.com/articles/s41591-025-03602-0

https://www.nature.com/articles/s41591-025-03602-0 Fischer L. 3 Ernährungsformen, die das Darmmikrobiom verändern. (Vortragsbericht Prof. Dr. Stephan C. Bischoff, DGIM-Kongress)

Gourmet Report. Neue Studie: Sterneküche fördert gesundes Altern. 2026

https://www.gourmet-report.de/artikel/413057/neue-studie-sternekueche-foerdert-gesundes-altern/