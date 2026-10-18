„Berton & Friends“ feiert Premiere auf Sansibar: Zwei Michelin-Sterne, drei Spitzenköche, eine private Insel

Zwei Michelin-Sterneköche, ein international gefeierter Patissier und eine private Insel im Indischen Ozean: Vom 22. bis 29. November 2026 bringt die Premiere von „Berton & Friends“ Andrea Berton, Cristina Bowerman und Ernst Knam auf Bawe Island zusammen.

Cristina Bowerman, Andrea Berton, Ernst Knam

„Berton & Friends“ auf Sansibar

Während Berton und Bowerman mit jeweils einem Michelin-Stern ausgezeichnet sind, ist Knam als vielfach prämierter Patissier und „King of Chocolate“ international bekannt.

Inspiriert vom Gedanken professioneller Freundschaft und kulinarischen Austauschs bringt das Format drei außergewöhnliche Persönlichkeiten und ihre unterschiedlichen kulinarischen Handschriften an einem besonderen Ort zusammen. Bawe Island selbst wird zur Bühne des gesamten Erlebnisses, mit zwei Signature Events am 25. und 27. November.

Drei Köche, drei unverwechselbare Handschriften

Andrea Berton zählt zu den renommiertesten Köchen Mailands. Nach seiner Ausbildung bei Gualtiero Marchesi, dem Begründer der italienischen Nouvelle Cuisine, und Stationen in namhaften Restaurants wie Alain Ducasses Louis XV eröffnete er 2013 das Ristorante Berton in Mailand, das im Jahr darauf mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Berton steht für eine präzise, produktorientierte Küche, die klassische italienische Techniken mit zeitgenössischer Leichtigkeit verbindet.

Cristina Bowerman, Küchenchefin des mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Glass Hostaria in Rom, ist für ihre moderne, innovative Küche und ihren unverwechselbaren kreativen Zugang zur italienischen Gastronomie bekannt. Sie zählt zu den bedeutendsten Chefköchinnen Roms und gilt als eine der profiliertesten Stimmen der italienischen Avantgarde-Küche. Bowerman verbindet italienische Tradition mit internationalen Einflüssen und setzt konsequent auf saisonale wie ungewöhnliche Produkte.

Ernst Knam, geboren in Tettnang und heute in Mailand ansässig, ist Chef und Maître Chocolatier und international als „König der Schokolade“ bekannt. Der frühere Patissier unter Gualtiero Marchesi eröffnete 1992 seine eigene Patisserie in Mailand, die Pasticceria Ernst Knam, die heute als Anlaufstelle für Schokolade und feine Patisserie gilt. Er ist bekannt für seine innovativen Kreationen sowie seine langjährige Präsenz im italienischen Fernsehen, unter anderem bei Bake Off Italia. Knam bringt damit die süße Dimension in das Format – ein Patissier von internationalem Rang, der die Dessertküche der Abende verantwortet.

Zwei Signature Events auf Bawe Island

Beim Berton & Friends Cooking Show Lunch am 25. November geben die drei Köche in entspannter Atmosphäre direkt am Strand Einblicke in ihre Techniken, Inspirationen und kulinarischen Philosophien. Die Veranstaltung ist bewusst dialogisch angelegt: Gäste erleben die Köche nicht nur als Gastgeber, sondern als Handwerker, die ihre Herangehensweise offenlegen.

Am 27. November findet bei Sonnenuntergang das Berton & Friends Gala Dinner statt, mit einem mehrgängigen Gemeinschaftsmenü von Berton, Bowerman, Knam und dem kulinarischen Team der Cocoon Collection auf Sansibar. Ein abendlicher Aperitivo sowie Musik des italienischen Elektro-Duos Merk & Kremont, eines der bekanntesten Duos der internationalen Dance- und Pop-Szene, und die renommierte italienische DJ EDMEA runden das Erlebnis ab.

Italienische Kreativität trifft auf Sansibar

Die Menüs verbinden die Präzision und Kreativität der zeitgenössischen italienischen Küche mit charakteristischen Aromen und Zutaten Sansibars und des Indischen Ozeans. Zutaten wie Goldmakrele aus Sansibar, Limette, Vanille, Maniok und Yamswurzel treffen auf die individuellen Handschriften der Gastköche – für einen kulinarischen Dialog, der von der Insel selbst inspiriert ist.

Für Bawe unterstreicht das Format die Bedeutung von Gastronomie als Teil eines außergewöhnlichen Inselerlebnisses, das Privatsphäre, Natur und persönliche Gastfreundschaft verbindet. Zugleich rückt es die Zutaten und kulinarische Identität Sansibars stärker in den internationalen Fokus und verleiht der Destination eine zusätzliche gastronomische Dimension.

Blick in die Zukunft

Weitere Ausgaben von „Berton & Friends“ sind an ausgewählten Destinationen der The Cocoon Collection geplant, darunter auch auf den Malediven. Das Format ist damit nicht als einmaliges Ereignis angelegt, sondern als wiederkehrende Reihe, die Spitzenköche mit den Destinationen der Gruppe verbindet.

Bawe Island

Bawe Island ist ein exklusives Fünf-Sterne-Refugium der The Cocoon Collection auf einer privaten 30 Hektar großen Insel vor der Küste Sansibars. Das Resort ist Mitglied der Leading Hotels of the World sowie des Serandipians-Netzwerks und verfügt über 70 Villen, die jeweils über einen privaten Pool und einen eigenen Butler-Service verfügen und außergewöhnliche Privatsphäre, Eleganz sowie maßgeschneiderte Gastfreundschaft bieten. Nur 30 Minuten vom Flughafen Sansibar entfernt und per Privatboot oder Helikopter erreichbar, definiert Bawe Island Barefoot Luxury inmitten unberührter Natur neu. Gleichzeitig setzt das Resort neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit – mit Sansibars größtem Solarpark, modernen Entsalzungssystemen und einem starken Engagement für den Schutz der marinen Biodiversität sowie des kulturellen Erbes.

https://www.baweisland.com/