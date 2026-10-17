Tom Riederer meets maison 41: Dreitägiges Genusswochenende mit Spitzenkoch in Bad Gleichenberg

Der steirische Spitzenkoch Tom Riederer lebt seit Jahren in Istrien. Vom 7. bis 9. Dezember 2026 gibt er im Boutiquehotel maison 41 in Bad Gleichenberg eines seiner seltenen kulinarischen Gastspiele in Österreich. Bei einem dreitägigen Genusswochenende mit Kochkurs können maximal 14 Gäste in entspannter Atmosphäre kochen, genießen und plaudern. Der Rahmen dafür ist das Adults-Only-Boutiquehotel maison 41 im steirischen Thermen- und Vulkanland.

Tom Riederer Maison 41 ©Katharina Hafner

Tom Riederer

Das Programm: Drei Tage Kochen, Genießen und Austausch

Tag 1: Gemeinsamer Aperitif mit Tom und Katarina Riederer. Anschließend serviert Tom Riederer ein Vier-Gänge-Menü mit Weinbegleitung im maison 41.

Tag 2: Gourmet-Frühstücksbrunch, serviert in der Suite. Von 11:00 bis 14:30 Uhr gemeinsames Kochen mit Tom in entspannter Atmosphäre. Nachmittags Ausflug zu einem Weingut mit Degustation. Abends gemeinsames Fertigstellen eines Menüs mit Weinbegleitung und Servieren.

Tag 3: Gemeinsamer Gourmet-Frühstücksbrunch und Late Check-out.

Der Gastgeber: Tom Riederer, Spitzenkoch mit 17 Punkten und 4 Hauben

Tom Riederer zählt zu den bekanntesten Köchen der Steiermark. Seine Küche wurde mit 17 Punkten und 4 Hauben ausgezeichnet. Seit Jahren lebt er in Istrien, wo er seine kulinarische Handschrift weiterentwickelt hat. Gastspiele in Österreich sind selten – umso bemerkenswerter ist sein Auftritt im maison 41, bei dem die Gäste nicht nur sein Menü genießen, sondern auch gemeinsam mit ihm kochen.

Das maison 41: Boutiquehotel im Bauhausstil mit sieben Suiten

Das maison 41 wurde von Evamaria Schwarz und Stefan Sünkel konzipiert. Architektonisch ist es vom Bauhausstil inspiriert. Das Adults-Only-Boutiquehotel im B&B-Style verfügt über lediglich sieben Suiten – jede ein Unikat, individuell gestaltet, lichtdurchflutet und mit exklusivem Komfort. Extravagante Details und gläserne Durchblicke in die Natur prägen den Charakter des Hauses.

Alle Suiten verfügen über private Terrassen und eröffnen einen Blick über den weitläufigen Kräuter- und Naschgarten auf das pittoresk gelegene Straden. Der Gourmet-Brunch wird in der Hausbar serviert, die mit Wein- und Getränkekühlschrank den ganzen Tag zum legeren Treffpunkt der Hausgäste wird. Überall verbergen sich charmante Rückzugsmöglichkeiten, um möglichst viel Privatatmosphäre zu garantieren.

Shops, Wein und regionale Erlebnisse

Wahre Fundgruben sind die Galerie und die „Wohnträumerei“ (auch online) als Shops für Accessoires, Möbel, Deko und Wohnunikate sowie die „Weinspielerei“ für exquisite Weine. Je nach Wunsch organisieren die Gastgeber Reservierungen und Buchungen für Gastronomie, Ausflüge und Besuche bei regionalen Weingütern und Produzenten. Das maison 41 ist, wenn auch ohne eigene Gasträume, bestens ausgestattet für Catering und Events und kann für kleine Feiern und Hochzeiten exklusiv gebucht werden.

Buchung und Preise

Preis für 2 Personen in einer Suite: 1.141 Euro (inklusive Menüs und Übernachtung).

Kontakt und Buchung:

maison 41, Steinbach 41, A-8344 Bad Gleichenberg

www.maison41.at



