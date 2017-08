Gipfeltreffen der österreichischen Starköche

2. GAULT&MILLAU GENUSS-MESSE, 9. & 10. SEPTEMBER, KURSALON HÜBNER, WIEN.

Man müsste ein halbes Jahr quer durch Österreich reisen, um all die kulinarischen Erlebnisse sammeln zu können, die sich hier bei einem entspannten Spaziergang offenbaren: 100 Haubenköche von den besten und berühmtesten Restaurants in Österreich, dazu 50 Spitzenwinzer – mit der Gault&Millau Genuss-Messe 2017 wird der Kursalon Hübner am 9. und 10. September zum Brennpunkt der heimischen Genießer-Szene.

Neu: Die „all-inclusive“ Eintrittskarte ermöglicht allen Gästen die angebotenen Kostproben (Speisen und Getränke) uneingeschränkt zu genießen.

Auf Du und Du mit der Kochelite Österreichs

Die Spitze der heimischen Küchenchefs wie Heinz Reitbauer, Simon Taxacher, Silvio Nickol, Thomas Dorfer, Konstantin Filippou, Andreas Döllerer und unglaubliche 94 weitere Spitzenköche werden an den zwei Tagen im Kursalon Hübner, immer halbtags, an einzelnen Kochstation live vor den Augen der Zuschauer ein Lieblingsgericht zubereiten. Die Gäste können dabei den haubengekrönten Küchenchefs über die Schulter oder in den Kochtopf schauen, Tipps und Tricks erfahren oder einfach die Chance für ein persönliches Gespräch mit dem Starkoch ergreifen. Und natürlich das Wichtigste: alle Hauben-Gerichte selbst verkosten!

Unterstützt werden die österreichischen Spitzenköche dabei auch aus dem Ausland: Der unkonventionelle, französische Herdmeister Loïc Villemin vom Restaurant Toya, nördlich von Straßburg oder Oskar Messner vom Restaurant Pitzock in Villnöß/ Südtirol reisen genauso extra zum Gipfeltreffen der Kochelite nach Wien an, wie die beiden slowenischen Köche David Vracko vom Restaurant MAK in Marburg und Janez Bratovz vom Restaurant JB Restavracija aus Laibach.

Aus allen Regionen Österreichs kommen die Spitzenköche zum Haubenfestival nach Wien. Hier eine kleine Auswahl:

Juan Amador, Amador’s Wirtshaus (W)

Simon Hong Xie, ON (W)

Paul Ivic, Tian (W)

Christian Domschitz, Vestibül (W)

Stefan Lastin, Frierss Feines Eck (K)

Hubert Wallner, See Restaurant Saag (K)

Toni Mörwald, Relais & Châteaux Mörwald „Gourmet Toni M.“ (NÖ)

Philipp und Helmut Rachinger, Mühltalhof (OÖ)

Tom Riederer, Tom R – Pfarrhof Sankt Andrä (Stmk)

Richard Rauch, Wirtshaus Steirawirt (Stmk)

Alain Weissgerber, Restaurant Taubenkobel (B)

Max Stiegl, Gut Purbach (B)

Karl und Rudi Obauer, Obauer (S)

Andreas Döllerer, Döllerer Genusswelten (S)

James Baron, Hotel Tannenhof (T)

Benjamin Parth, Stüva (T)

Martin Sieberer, Paznaunerstube (T)

Sascha Kemmerer, Kilian Stuba (V)

Christian Rescher & Markus Niederwanger, Gourmet Restruant Aurelio’s (V)

und viele weitere Haubenköche mehr…

Nur die besten Tropfen zur Haubenküche

Während die Köche halbtägig wechseln, bieten die Winzer die Konstante der Genuss-Messe: Zwischen den Kochstationen mischen sich österreichische Spitzenwinzer wie Bründlmayer, Markowitsch und Wieninger, um die Hauben-Gerichte mit ihren Weinspezialitäten ideal zu begleiten. Der beeindruckende Winzerreigen wird heuer von einem der bekanntesten Weingüter der Welt angeführt: Das Weingut Château Haut-Brion aus Bordeaux/Frankreich bietet zusammen mit ingesamt 50 Winzern seine Weine zum Verkosten an.

Durch Fred Loimer und Hannes Harkamp sind auch zwei der besten Sektproduzenten Österreichs mit ihren hochwertigen Schaumweinen bei der Genuss-Messe vertreten.

Eine kleine Auswahl der Weingüter, die bei der Genuss-Messe jeweils sechs Weine vorstellen werden. Auch hier sind Winzer selbst anwesend!

Weingut Alzinger (Wachau)

Weingut Heinrich (Leithaberg)

Weingut Hirsch (Kamptal)

Weingu Franz Hirtzberger (Wachau)

Weingut Wachter-Wiesler (Eisenberg)

Weingut Türk (Kremstal)

Weingut Weinrieder (Weinviertel)

Mayer am Pfarrplatz (Wien)

Groszer Wein (Steiermark)

Weingut Markus Altenburger (Neusiedler See)

Domäne Wachau (Wachau)

Weingut Leth (Wagram)

Weingut Wien Cobenzl (Wien)

Weingut Fuhrgassl Huber (Wien)

und zahlreiche mehr!

Authentische Biere und hochqualitative Brände

Die CulturBrauer, Österreichs wichtigste Privatbrauereien, werden die Gäste mit Frischgezapftem begeistern, vom herben Pale Ale bis zum tiefgründigen Schwarzbier: Brauerei Schloss Eggenberg (OÖ), und die Braucommune in Freistadt (OÖ), die Privatbrauerei Hirt (K), die Mohrenbrauerei (V), die Brauerei Murau (STK), die Bierbrauerei Schrems (NÖ) und die Privatbrauerei Zwettl (NÖ) sowie die Trumer Privatbrauerei (SBG).

Wann? 9. und 10. September 2017

Samstag: 11.00 bis 21.30 Uhr

Sonntag: 11.00 bis 18.00 Uhr Wo? Kursalon Hübner

Johannesgasse 33

1010 Wien