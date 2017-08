Das Hyatt Regency Köln hat ein schlechtes Preis-Leistungsverhältnis

Dasbeweist, dass es sich immer weniger lohnt, in einem 5-Sternehaus zu buchen. Das Zimmer bietet keinen. Noch nicht einmal eine. Die, so dass man in der Mitte zusammenrutschte. Das Zimmer selber ist sehr, auch wenn das Licht an ist. Ich konnte nicht am Schreibtisch arbeiten, weil das Schreibtischlicht mit dem Deckenlicht zusammengeschaltet war und das Kind schlafen sollte, es aber mit Deckenlicht nicht konnte. Dafür war es hell genug.

Vielleicht verwechselten die Kellner den Kaffeefleck mit der Kunst an der Wand?Ich schrieb extra vorab, dass wir zu Dritt sind und dass das Zimmer für Drei vorbereitet wird. Trotzdem war nur für zwei vorbereitet, als wir um Mitternacht eincheckten.