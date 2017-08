Royal Clipper segelt weltweit über die Bildschirme

Reportage über größtes 5-Mast-Vollschiff der Welt läuft Anfang September in deutscher Erstausstrahlung auf N24

In Deutscher Erstausstrahlung kreuzt die »Royal Clipper« Anfang September durch deutsche Wohnzimmer: Die 60-minütige Reportage über das größte 5-Mast-Vollschiff der Welt wurde in der Reihe „The Mighty Ship“ von Discovery Channel auf einer Mittelmeer-Route mit Zielhafen Venedig produziert und ist in den kommenden Monaten in mehr als 120 Ländern zu sehen.

Das Kamerateam begleitete Matrosen der »Royal Clipper« auf die 52 Meter hohen Masten, schaute dem Kapitän bei spannenden Manövern über die Schulter und erklärt die technischen Abläufe an Bord des modernen Segel-Kreuzfahrschiffes, das in vielen Bereichen noch immer traditionelle Abläufe wie vor mehr als 100 Jahren aufgreift.

Sendetermin:

5. September 2017 00.05 Uhr / N24

Weitere Informationen:

www.starclippers.com