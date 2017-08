Das Hotel Berlin, Berlin wird

neues Zuhause vom kleinen Koch Le Petit Chef erobert die Hauptstadt.

Ab 1. Oktober 2017 wird die neue Projektions-Show „Le Petit Chef“ im Hotel Berlin, Berlin zu sehen sein. Damit ist der Weg frei für den Markteintritt nach Europa. Denn die aus einem Kunstprojekt geborene Projektions-Show soll bald auch ganz Europa erobern.

Gäste dürfen sich schon jetzt auf eine sehr außergewöhnliche Show im Hotel Berlin, Berlin freuen. Das Hotel steht in einer besonderen Beziehung zur einzigartigen kulturellen Szene Berlins. Diese wird nicht nur verstärkt präsentiert, sondern zudem auch gefördert. Mit „Le Petit Chef – der kleinste Koch der Welt“ wird das Hotel Schauplatz eines weiteren kulturellen Highlights der Hauptstadt.

Die rund zweistündige Veranstaltung nimmt Groß und Klein mit auf eine Reise auf den Spuren Marco Polos von Marseille über Arabien, Indien, den Himalaya bis nach China. Während der Dinner-Show sitzt jeder Gast in der ersten Reihe und vor ihm wandert – ganz real – nicht nur ein daumengroßer Koch in einer optischen Illusion über den Tisch, sondern es fliegen auch Drachen, Vögel und Boote über die Projektionsfläche. Das Dinner Erlebnis ist extra so konzipiert, dass flexibel Pärchen, Familien und kleine oder auch größere Gruppen zusammen essen und das Erlebnis miteinander teilen können. Auch und gerade Kinder finden an der 6-Gang Projektions-Show großen Gefallen.

Das Hotel Berlin, Berlin befindet sich bereits seit über 50 Jahren mitten in Berlin, direkt am Puls der Hauptstadt und ist mit seinen 701 stylish eingerichteten Zimmern und Suiten das drittgrößte Hotel der Hauptstadt. Besonderen Wert legt das inspirierende Zuhause auf Zeit auf die Präsentation und Förderung der einzigartigen kulturellen Szene Berlins. „Seit Gründung haben wir uns auf die Fahne geschrieben, dass vielseitigste aller Hotels in Berlin zu sein, indem wir das authentische und sich ständig verändernde Berlin repräsentieren. Wir freuen uns riesig, dass das Hotel Berlin, Berlin die Location ist, in der wir unseren und allen Gästen Berlins die Dinner-Show `Le Petit Chef` erstmals in Europa präsentieren können.“, so Jan-Patrick Krüger, General Manager des Hauses.

Weitere Städte des kleinsten Kochs der Welt in Europa werden London, Stockholm und Paris sein. Zudem gibt es auch die Möglichkeit, für zum Beispiel Firmenevents, Weihnachtsfeiern oder private Dinner die Show exklusiv zu buchen. Tickets für die Show in Berlin wird es in Kürze über einen eigenen Onlineshop geben. Aktuelle Anfragen in allen Belangen oder Vorab-Reservierungen bitte an koch@hasselkus- pr.com.

http://www.hotel-berlin.de/de/ und http://lepetitchef.com