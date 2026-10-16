Joachim Wissler wird kulinarischer Wegweiser der Althoff Hotels

Joachim Wissler startet den Althoff Eats Club – ein kostenfreies Format mit persönlichen Restaurantempfehlungen, Produzentengeschichten und Genussvorteilen. Der Club ist Teil einer erweiterten Rolle Wisslers als Grand Chef der Hotelgruppe.

Joachim Wissler, Grand Chef der Althoff Hotels © Samuel Wetter

Joachim Wissler

Joachim Wissler bekommt bei den Althoff Hotels eine neue Aufgabe. Der Spitzenkoch, der die Hotelgruppe über viele Jahre kulinarisch geprägt hat, wird künftig als Grand Chef nicht mehr nur für die Küche verantwortlich sein. Er soll als kulinarischer Gastgeber, Entdecker und Wegweiser der Gruppe auftreten. Sichtbarer Ausdruck dieser erweiterten Rolle ist der Althoff Eats Club, der ab sofort unter www.althoffeatsclub.com abrufbar ist.

Persönliche Empfehlungen statt Restaurantkritik

Im Mittelpunkt des Formats stehen Wisslers persönliche Perspektiven. Er besucht Restaurants, trifft Köchinnen und Köche, Winzerinnen und Winzer sowie Produzentinnen und Produzenten und berichtet aus erster Hand über das, was ihn überzeugt. Der Blick richtet sich dabei ausdrücklich über die Häuser der Althoff Gruppe hinaus.

„Auch nach vielen Jahren in der Spitzengastronomie gibt es für mich immer wieder Restaurants, Produkte und Menschen, die mich überraschen und inspirieren. Genau diese Entdeckungen möchte ich im Althoff Eats Club teilen. Dabei geht es nicht um klassische Restaurantkritik, sondern um persönliche Empfehlungen und um die Geschichten hinter einem besonderen Geschmack oder einem außergewöhnlichen Abend“, erklärt Wissler.

Fünf Themenwelten

Der Club gliedert sich in fünf inhaltliche Rubriken:

Wein & Kulinarik: besondere Weingüter, gastronomische Entwicklungen und Einblicke aus den Althoff Hotels

besondere Weingüter, gastronomische Entwicklungen und Einblicke aus den Althoff Hotels Reise & Restaurants: persönliche Empfehlungen und Entdeckungen von Joachim Wissler und weiteren kulinarischen Persönlichkeiten

persönliche Empfehlungen und Entdeckungen von Joachim Wissler und weiteren kulinarischen Persönlichkeiten Innovation & Health: neue Entwicklungen und Trends

neue Entwicklungen und Trends Partner & Manufakturen: Geschichten besonderer Produzentinnen und Produzenten sowie ihrer Produkte

Geschichten besonderer Produzentinnen und Produzenten sowie ihrer Produkte Rezepte: ausgewählte Ideen aus den Küchen und Bars der Althoff Hotels für zu Hause

Zu den ersten Empfehlungen in der Rubrik Reise & Restaurants gehört das neu eröffnete Restaurant RAYA in München. Der Anspruch ist nach Angaben der Hotelgruppe nicht Vollständigkeit, sondern Auswahl: Expertise von Menschen, die Gastronomie selbst leben, persönliche Perspektiven und Einblicke hinter die Kulissen.

Vorteile für Mitglieder

Neben Inhalten und Empfehlungen erhalten Mitglieder wechselnde Angebote und exklusive Rabattcodes. Zum Start gehört ein Rabatt von zehn Prozent auf alle Weine des Weinguts Schloss Ortenberg. Weitere Angebote sollen kontinuierlich ergänzt werden. Mitglieder erhalten zudem Einladungen zu ausgewählten kulinarischen Events der Althoff Collection und der AMERON Collection sowie besondere Vorteile aus der Althoff Welt.

Einordnung durch die Geschäftsführung

„Joachim Wissler hat über viele Jahre einen wesentlichen Teil unserer kulinarischen Geschichte geschrieben. Mit seiner Rolle als Grand Chef entwickeln wir diese gemeinsame Geschichte nun konsequent weiter. Seine Expertise soll künftig weit über die Küche und den einzelnen Restaurantbesuch hinaus wirken. Mit dem Althoff Eats Club schaffen wir dafür eine neue Bühne: persönlich, inspirierend und offen für die Menschen, Produkte und Ideen, die uns auch außerhalb unserer eigenen Häuser begeistern“, sagt Frank Marrenbach, CEO der Althoff Hotels.

Zugang und geplante Erweiterungen

Der Club ist kostenfrei. Nach der Registrierung erhalten Mitglieder Zugang zu den Inhalten sowie zu Informationen über ausgewählte Events und Vorteile. Perspektivisch sind ein eigener Newsletter und regelmäßige Benachrichtigungen über die Web-App vorgesehen.

Weitere Informationen unter www.althoffhotels.com.