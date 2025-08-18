Nur 15 Minuten von Stone Town entfernt, inmitten des Indischen Ozeans, liegt die Insel Bawe. Bawe Island ist weit mehr als ein Reiseziel – es ist ein Gefühl: ein Rückzugsort für alle, die Ruhe, Abgeschiedenheit und Romantik suchen.

Bawe Island, Sansibar

Dort, wo sich Liebesgeschichten in versteckten Meeresgrotten entfalten, wo das Meer die Träume begleitet und jede Mahlzeit – sei es in der privaten Villa, unter freiem Sternenhimmel oder direkt am Ufer – zu einem Erlebnis wird.

Afrikas erstes „Insel-in-der-Insel“-Konzept

Mit Bawe Island Resort präsentiert The Cocoon Collection ein „Insel-in-der-Insel“-Erlebnis in Afrikas. Auf 30 Hektar unberührter Natur vereinen sich entspanntes Robinson-Crusoe-Flair mit zeitloser Eleganz. Mit dem eigenen Fahrrad lässt sich das gesamte Areal in nur zehn Minuten erkunden. 70 Villen – alle mit Meerblick, privatem Garten, beheiztem Pool und einem offenen Bad unter freiem Himmel mit freistehender Badewanne im Grünen – geben vollkommene Privatsphäre. Auch ein Butler-Service ist vorhanden. Ob Lagunen-Suiten auf dem Wasser, Villen direkt am Strand oder der majestätische Sultan’s Palace: Hier erlebt man „Slow Luxury“.

Hotelzimmer,Bawe Island, Sansibar

Kulinarik als Kunstform – Private Dining als Signatur-Erlebnis

Das private Dinner ist auf Bawe Island mehr als ein Service – es ist Teil der Identität des Resorts. Ob Picknick in einer Grotte, die nur bei Ebbe zugänglich ist, Candlelight-Dinner am Strand, Floating Breakfast am eigenen Pool oder ein exklusives Barbecue zum Sonnenuntergang – jede Mahlzeit ist speziell. Ein persönlicher Küchenchef begleitet kulinarisch auf einer Reise der Entdeckung und Raffinesse.

Das Spa

Das The Rebirth by Healing Heart Spa liegt oberhalb des Meeres. Naturreine Inhaltsstoffe wie Baobab-Öl, Sheabutter oder Kalahari-Melone stehen im Mittelpunkt der Anwendungen.

Die Poesie der Gezeiten

Jeder Tag auf Bawe ist anders – mit den Gezeiten verändern sich Landschaft und Licht. Wenn sich das Meer zurückzieht, erscheinen Sandbänke, verborgene Buchten und Korallengärten. Barfußspaziergänge werden zu Schatzsuchen.

Vom Meeresgrund bis zum Sonnenuntergang

Abenteuerlustige kommen gleichermaßen auf ihre Kosten: Schnorcheln, Tauchen, Kajakfahren oder Stand-up-Paddling – alles ist exklusiv konzipiert. Wer das Besondere sucht, chartert eine Yacht oder ein Speedboot für eine Champagner-Fahrt in den Sonnenuntergang.

Eine kulinarische Reise der Sinne

Vier Restaurants und eine Bar sorgen für Abwechslung: Live-Cooking im „The Sand“, japanisches Teppanyaki unter dem Baobab-Baum im „Rising Sun“, italienische Küche in der „Sinfonia“ oder entspannte Beach-Vibes im „Beach Club“. Cocktails serviert „The View“. Private Dinners im Gewürzgarten oder unter den Sternen sind möglich.

Pool, Bawe Island, Sansibar

Ein Ort, der die Seele Sansibars ehrt

Der Name Bawe – abgeleitet vom Swahili-Wort für „Koralle“ – ist Programm. Musik, Architektur und Atmosphäre spiegeln die kulturelle Tiefe Sansibars wider: Afrikanische, arabische und asiatische Einflüsse verweben sich hier. Auf geführten Touren durch die nahe Altstadt Stone Town taucht man in Geschichte und Gegenwart der Insel ein.

Nachhaltigkeit als gelebte Verantwortung

Bawe Island steht für eine Vision im Einklang mit der Natur: mit Sansibars größtem Solarpark, einem modernen Meerwasser-Entsalzungswerk, einer eigenen Wasserabfüllanlage sowie einem geschützten Meeresgebiet. Auf der nahegelegenen Prison Island können Gäste die dort lebenden Riesenschildkröten besuchen.

Eine Einladung zum Rückzug aus der Welt

Nur 30 Minuten vom internationalen Flughafen Sansibar entfernt, ist Bawe Island leicht erreichbar.

Das Bawe Island, die neueste Ergänzung der Cocoon Collection, ist ein luxuriöses 5-Sterne-Refugium auf einer unberührten 30 Hektar großen Insel vor der Küste Sansibars. Mit nur 70 exklusiven Villen, jeweils ausgestattet mit privatem Pool und Butler-Service, vereint das Resort Privatsphäre, Eleganz und erstklassige Gastfreundschaft. Nur 30 Minuten vom Flughafen Sansibar entfernt, ist es per Privatboot oder Helikopter erreichbar.

Die Preise pro Villa fangen ab 1400 US$ pro Nacht an, bei all-inclusive 1800 US$.

www.baweisland.com